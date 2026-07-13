Какой крайний срок подтверждения бронирования для бизнеса

Мобилизация продолжается / © ТСН

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Критически важные предприятия должны подтвердить свой статус и соответствие новым критериям (в частности, требованиям по зарплате) до 1 сентября 2026 года.

Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев, сообщает «24 Канал».

«На этот раз предприятиям также будут предоставлены три месяца в подтверждение своей критичности. То есть, до 1 сентября они должны пройти этот механизм», — отметил министр.

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Он добавил, что необходимые пакеты документов уже подготовлены, поэтому процедура не должна занять много времени.

Алексей Соболев подчеркнул, что постоянно проходить подобную процедуру бизнес не должен. В то же время пересмотр статуса примерно раз в полтора года во время военного положения оправдан, ведь экономическая ситуация и условия работы предприятий меняются.

Бронирование для бизнеса — последние новости

Кабинет министров принял постановление, изменяющее критерии бронирования военнообязанных для критически важных предприятий.

Среди ключевых изменений повышение требований к уровню средней зарплаты работников:

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для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования она должна составлять не менее 25 941 грн (три минимальные зарплаты)

Для предприятий на прифронтовых территориях установлен более гибкий порог — 21 618 грн (2,5 минимальной зарплаты)

Также уточнены правила учета работников в квоту бронирования: работники, уже имеющие отсрочку от призыва и совместители учитываются только по одному месту работы.

Кроме того, министерства, центральные органы власти и областные военные администрации в течение месяца обновят критерии критичности предприятий по согласованию с Минобороны и Минэкономики. После этого будет пересмотрен статус всех предприятий, которые считались критически важными, чтобы бронирование оставалось эффективным и привязанным к реальной потребности бизнеса.

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