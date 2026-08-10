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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Какой может быть грядущая зима 2027 года: синоптики очертили два сценария

Грядущая зима может принести либо несколько недель сухих морозов, либо частые оттепели, снегопады и дожди — все будет зависеть от атмосферных процессов над Европой.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Зима (иллюстративная фотография)

Зима (иллюстративная фотография) / © Pixabay

Погода зимой может развиваться по двум основным сценариям: в Украине возможен либо длительный сухой мороз, либо относительно теплая и влажная погода с частыми оттепелями и осадками.

Такие сценарии основываются на сезонных картах вероятности барических систем Copernicus Climate Data Store, пишет "Телеграф".

Погода будет в значительной степени зависеть от того, какие атмосферные процессы будут превалировать над Европой. Циклоны – области низкого давления – обычно приносят облачность, осадки и ветер, тогда как антициклоны формируют сухую, ясную и маловетренную погоду.

Сухо и морозно

По первому сценарию над Скандинавией или европейской частью континента может сформироваться мощный и стойкий антициклон.

Он способен блокировать поступление влажных воздушных масс из Атлантики. В этом случае на несколько недель может установиться сухая морозная погода практически без осадков.

Длительные морозы при отсутствии достаточного снежного покрова могут вызвать более сильное промерзание почвы и риск для озимых культур.

Оттепели, снег и дождь

Второй сценарий предусматривает активные атлантические циклоны, регулярно поступающие в Европу.

Тогда зима может быть влажной, ветреной и относительно теплой, с частыми оттепелями. Снегопады при этом могут сменяться дождями, а температура часто колебаться около нуля.

Какой из этих сценариев будет преобладать, зависит от расположения и устойчивости атмосферных центров в течение зимы.

Ранее мы писали, что в Индийском и Тихом океанах одновременно развиваются два климатических феномена, что существенно изменит погоду в Северном полушарии зимой.

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