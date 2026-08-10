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Какой может быть грядущая зима 2027 года: синоптики очертили два сценария
Грядущая зима может принести либо несколько недель сухих морозов, либо частые оттепели, снегопады и дожди — все будет зависеть от атмосферных процессов над Европой.
Погода зимой может развиваться по двум основным сценариям: в Украине возможен либо длительный сухой мороз, либо относительно теплая и влажная погода с частыми оттепелями и осадками.
Такие сценарии основываются на сезонных картах вероятности барических систем Copernicus Climate Data Store, пишет "Телеграф".
Погода будет в значительной степени зависеть от того, какие атмосферные процессы будут превалировать над Европой. Циклоны – области низкого давления – обычно приносят облачность, осадки и ветер, тогда как антициклоны формируют сухую, ясную и маловетренную погоду.
Сухо и морозно
По первому сценарию над Скандинавией или европейской частью континента может сформироваться мощный и стойкий антициклон.
Он способен блокировать поступление влажных воздушных масс из Атлантики. В этом случае на несколько недель может установиться сухая морозная погода практически без осадков.
Длительные морозы при отсутствии достаточного снежного покрова могут вызвать более сильное промерзание почвы и риск для озимых культур.
Оттепели, снег и дождь
Второй сценарий предусматривает активные атлантические циклоны, регулярно поступающие в Европу.
Тогда зима может быть влажной, ветреной и относительно теплой, с частыми оттепелями. Снегопады при этом могут сменяться дождями, а температура часто колебаться около нуля.
Какой из этих сценариев будет преобладать, зависит от расположения и устойчивости атмосферных центров в течение зимы.
Ранее мы писали, что в Индийском и Тихом океанах одновременно развиваются два климатических феномена, что существенно изменит погоду в Северном полушарии зимой.