Какой объем дров можно хранить без наказания — разъяснение от нардепа

Волноваться нужно только тем, кто ворует в больших объемах

Принятый Верховной Радой законопроект №9665, направлен на совершенствование ответственности за правонарушения в сфере лесопользования и противодействие незаконному обороту древесины, и не имеет целью ограничивать граждан, использующих дрова для обогрева собственных жилищ.

Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и один из авторов законопроекта Максим Павлюк, передает пресс-служба "Слуги народа".

"В отдельных СМИ появились сообщения о том, что якобы нормы проголосованного законопроекта запрещают населению хранить дома дрова для собственного пользования без подтверждающих документов. Такие сообщения абсолютно не соответствуют действительности и не просто произвольна трактовка проголосованных норм, а откровенная ложь", – заявил депутат.

По словам депутата, принятый законопроект направлен на борьбу с "черными лесорубами" и незаконными пилорамами и не касается граждан, которые используют дрова для отопления своих домов.

"Другими словами, лицо не несет никакой ответственности за хранение 30 м куб. сосновых дров, или 15 м куб. дубовых. Это тот объем, который нужен домохозяйству на отопительный сезон, и даже кое-что с запасом", — заметил Максим Павлюк.

Он отметил, что для привлечения к уголовной ответственности необходимо наличие запасов древесины на сумму более 30 тысяч гривен. По данным платформы "ДроваЕ", это соответствует объемам в 30 кубометров сосны или 15 кубометров дуба.

Напомним, народный депутат Юрий Камельчук заверил, что из-за скандального закона волноваться нужно только тем, кто ворует в больших объемах.