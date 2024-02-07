Какой обман скрывает новая версия законопроекта о мобилизации: мнение политического эксперта

"Драконовский" вариант первой редакции закона о мобилизации не прошел. Это вышло потому, что он не просто не был не воспринят обществом, он вызвал опасность сопротивления и саботажа.

Об этом ТСН рассказал политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

В чем проблема

По мнению Кулика, второй вариант этого же законопроекта также вряд ли вызовет большой восторг у общества, даже у военных.

"Потому что там нет ключевых вещей и, кстати, сейчас об этом антикоррупционный комитет говорит, что там много коррупционных рисков и позиции чисто декларативные", — отмечает эксперт.

Например, продолжает он, 36 месяцев для находившегося на войне военнослужащего дают право на частичную демобилизацию. И депутаты говорят, что это декларативный принцип, потому что это дает военнослужащие право написать рапорт, а будет ли он демобилизован решает военное командование.

"Это не автоматически и это обман. Если мы посмотрим о правах, свободах, возможностях привлечения, справедливости, то очевидно мы увидим, что там этого всего нет", – говорит Кулик.

По его словам, система сохраняет "советщину" и "жуковщину" в подходах. И ресурсный подход к военнослужащему.

"Снаряды, военные, деньги – где-то одного порядка, расходный материал. А люди – это не расходный материал, это должны быть активы обороны. Если это актив, он должен храниться, приумножаться, поддерживаться и должна быть определенная ответственность офицера за потери", – подытожил директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Ранее Данилов назвал "принципиальную вещь" в мобилизационном законопроекте.

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