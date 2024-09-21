Какой план победы предложит Зеленский в США: Bloomberg раскрыл важные пункты

Важными пунктами так называемого плана победы, с которым украинский президент Владимир Зеленский на следующей неделе ознакомит президента США Джо Байдена, станут приглашение Украины в НАТО и обязательства Белого дома о постоянном снабжении современного вооружения.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Как рассказали собеседники издания, пожелавшие сохранить конфиденциальность, план, который озвучит Зеленский, также предусматривает четкий путь к членству в Европейском Союзе и договоренности - экономические и по безопасности.

Встреча Зеленского и Байдена пройдет в Вашингтоне 26 сентября.

Украинский президент также обсудит свой план с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом, а также с членами Конгресса от обеих партий. После этого "план победы" будет обнародован.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "план победы" будет реализован, если западные партнеры примут ряд важных решений до конца этого года.

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