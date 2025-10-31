Какой погодой начнется ноябрь: синоптик удивила прогнозом

Выходными будет тепло / © Pixabay

В субботу и воскресенье, 1-2 ноября, в Украине будет тепло, осадков не прогнозируется.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в дневные часы максимальная температура воздуха будет составлять +10+14 градусов, на юге и западе Украины +12+17 градусов.

В большинстве областей Украины, и в субботу, и в воскресенье будет преобладать сухая погода, где с солнцем.

«Разве что завтра небольшие дожди возможны на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине, Донбасе», — отметила она.

В Киеве тоже будет тепло и сухо. В течение дня температура воздуха будет +11+13 градусов.

Ранее синоптики сообщили, каким будет последний месяц осени. По прогнозу, ноябрь будет теплее в Украине, чем обычно.