- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 62
- Время на прочтение
- 1 мин
Какой погодой начнется ноябрь: синоптик удивила прогнозом
Суббота и воскресенье порадуют украинцев настоящим теплом.
В субботу и воскресенье, 1-2 ноября, в Украине будет тепло, осадков не прогнозируется.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, в дневные часы максимальная температура воздуха будет составлять +10+14 градусов, на юге и западе Украины +12+17 градусов.
В большинстве областей Украины, и в субботу, и в воскресенье будет преобладать сухая погода, где с солнцем.
«Разве что завтра небольшие дожди возможны на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине, Донбасе», — отметила она.
В Киеве тоже будет тепло и сухо. В течение дня температура воздуха будет +11+13 градусов.
Ранее синоптики сообщили, каким будет последний месяц осени. По прогнозу, ноябрь будет теплее в Украине, чем обычно.