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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Какой погодой начнется ноябрь в Украине — прогноз на завтра

В воскресенье на большей части страны ожидаются похолодания и туманы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Погода испортится

Погода испортится / © pexels.com

Ноябрь в Украине начнется значительным похолоданием. В большинстве областей возможно образование туманов, а северо-западный ветер будет добавлять прохладу.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

Погода на 1 ноября

На юге страны днем ожидается +11-13 градусов, а ночью столбики термометров будут колебаться от +5 до +11 градусов.

В восточных областях будет держаться относительно теплая погода. В Луганске и Донецке днем воздух прогреется до +11+16 градусов, ночью +10+13. В Харькове днем ожидается +10+12 градусов.

В центральных регионах температурные показатели днем составят +8+13 градусов. Ночью температура снизится до +4+8 градусов.

В западных областях днем столбики термометров покажут +4+10 градусов. Ночью ожидается всего +2+4 градуса.

На севере будет облачно, местами будет дождь. Температура воздуха днем будет +5 +7 градусов, а ночью +6 +8 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 1 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +6+8 градусов, а днем термометры покажут +7+9.

Ранее синоптики сообщали, что средняя месячная температура в ноябре прогнозируется в пределах 1–7° тепла, что близко к норме. Период предзимья наступает после того, как средняя суточная температура воздуха опускается ниже отметки +5 °С.

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