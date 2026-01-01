- Дата публикации
Какой погодой начнется первый день 2026 года — прогноз
Синоптики обещают сильные морозы — до -11.
В первый день 2026 по Украине прогнозируют локальный снег, образование гололедицы в отдельных регионах и во время движения в Карпатах ожидают сильный ветер.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
На автодорогах местами будет образовываться гололедица. Ветер ожидают западный, на западе страны юго-западный, со скоростью 5-10 м/с, днем в Карпатах возможны порывы 15-20 м/с.
Температура днем прогнозируется в пределах -11…-6°С, на юге и большей части западных областей около -1…-6°С.
В Киеве и области ожидается облачность с небольшими прояснениями, осадки отсутствуют. По области на дорога кое-где гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
В столице днем предполагаются температуры -8…-10°С, в Киевской области -6…-11°С.
Ранее сообщалось, что Новый год в Украине начнется с морозов . По прогнозам синоптиков, погоду 1 января будут формировать холодные воздушные массы, продолжающие поступать с севера.