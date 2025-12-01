Какой погодой начнется зима в Украине: прогноз на 1 декабря

Сегодня будет облачно / © pexels.com

Сегодня, 1 декабря, в Украине будет облачная погода, местами будет дождь.

Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».

Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

«В большинстве западных и Винницкой областях сегодня пройдет небольшой дождь, в Карпатах — с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков. В западных и Житомирской областях туман», — говорится в сообщении.

Температура воздуха днем будет +3…8°С. На юге страны потеплеет до +7…12°С.

В Киевской области и столице в понедельник облачно. Без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура по области днем будет составлять +3…8°С. В Киеве прогнозируют +5…7°С.

Ранее синоптик сообщил, что сильных морозов в декабре не будет. В регионах в течение первого месяца зимы будет преимущественно преобладать аномально теплая погода. Ощутимое снижение температуры возможно только в конце месяца.