Какой погодой начнется зима в Украине: прогноз на 1 декабря
Украина входит в декабрь с дождями и плюсовой температурой.
Сегодня, 1 декабря, в Украине будет облачная погода, местами будет дождь.
Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».
Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.
«В большинстве западных и Винницкой областях сегодня пройдет небольшой дождь, в Карпатах — с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков. В западных и Житомирской областях туман», — говорится в сообщении.
Температура воздуха днем будет +3…8°С. На юге страны потеплеет до +7…12°С.
В Киевской области и столице в понедельник облачно. Без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура по области днем будет составлять +3…8°С. В Киеве прогнозируют +5…7°С.
Ранее синоптик сообщил, что сильных морозов в декабре не будет. В регионах в течение первого месяца зимы будет преимущественно преобладать аномально теплая погода. Ощутимое снижение температуры возможно только в конце месяца.