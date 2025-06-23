В отдельных регионах воздух будет прогреваться до +37 / © Associated Press

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До конца июня в Украине будет преобладать переменная погода, с неравномерным распределением температуры воздуха и кратковременными дождями. Самая теплая погода прогнозируется в южных областях страны и Закарпатье. Здесь столбики термометров могут достигать отметок +35…+37 °С.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, каким будет конец июня.

Понедельник, 23 июня

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Ночью в восточных, южных и Днепропетровской областях, днем в Приазовье, Крыму и Донбассе ожидаются дожди, грозы, местами возможны град и шквалы, 15-20 м/с. В других регионах без осадков. Ветер в западной части переменных направлений, в других регионах северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +7…+15 °С, в южной половине +12…+17 °С; днем +18…+23 °С, в южных и местами западных областях +25…+30 °С.

Вторник, 24 июня

Ночью местами в западной части, днем в северных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди с грозами, днем в отдельных пунктах возможны град и шквалы, 17 — 22 м/с. В южных и юго-восточных областях преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +13…+18°С, на северо-востоке +8…+13°С; в дневные часы +20…+26 °С, в южных, центральных областях и на Закарпатье +27…+33 °С.

Среда, 25 июня

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Ночью в восточной части Украины, днем в северо-западных областях ожидаются дожди, на остальной территории страны без осадков. Ветер на юге переменных направлений, в остальных областях западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 °С, на юге местами до +20 °С; днем +22…+27 °С, в южных регионах +28…+33 °С.

Четверг, 26 июня

На большей части территории Украины ожидается без осадков. Только ночью в северо-восточных областях, днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с, в западной части днем при грозах возможны локальные шквалы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+19 °С, днем +23…+29 °С, на юге и Закарпатье воздух прогреется до +31…+36 °С.

Пятница, 27 июня

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В западных, северных, центральных и Одесских областях ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут грозовые дожди, днем местами сильные ливни, град и шквалы, 17-22 м/с. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +14…+19 °С, днем +22…+28 °С, в центральных и южных областях местами +32…+37 °С.

Суббота, 28 июня

Ночью на севере Левобережья, днем в западных, северных и центральных областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы и шквалы, 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей возможны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +11…+17 °С, днем +21…+27 °С, в Крыму и Приазовье местами до +30 °С.

Ранее синоптики предупредили о неблагоприятных явлениях в Украине — 22 и 23 июня ожидаются грозы.

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