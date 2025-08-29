Какой погодой закончится лето в Украине: прогноз на 30-31 августа

Погода порадует украинцев / © Pixabay

Реклама

В последние дни августа температурный фон по всей территории Украины ощутимо повысится в результате поступления жаркой воздушной массы с Ближнего Востока и Закавказья.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Суббота, 30 августа

Реклама

В западной части ожидается теплая и облачная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +12…+17 °С, днем +28…+33 °С.

В северных регионах под влиянием выступления антициклона осадков не предполагается. Ветер будет преобладать юго-восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12…+17 °С, днем +28…+33 °С.

В центральных областях прогнозируется малооблачная и жаркая погода без осадков. Ветер ожидается юго-восточного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +13…+18 °С, днем +29…+34 °С.

В южной части страны и в Крыму будет наблюдаться преимущественно солнечная и жаркая погода без осадков. Ветер ожидается юго-восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +16…+21°С, днем +30…+35°С.

Реклама

В восточных областях предполагается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточного направления, 7-12 м/с, в Приазовье и на Донбассе днем местами будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью колеблется в пределах +12…+17 °С, днем +30…+35 °С.

Воскресенье, 31 августа

В западных регионах Украины ночью без существенных осадков, днем в Карпатах, Прикарпатье и Закарпатье пройдут умеренные дожди с грозой, местами возможен град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днем +27…+32 °С, в Карпатах и на Закарпатье +22…+27 °С.

В западных областях сохранится солнечная и сухая погода, без осадков. Ветер юго-восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +13…+18°С, днем +28…+33°С.

В центральных регионах Украины ожидается облачная и жаркая погода. Ветер юго-восточного направления, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +15…+20 °С, днем +31…+36 °С.

Реклама

В южной части страны и Крыма ожидается сухая и жаркая погода, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +16…+21°С, днем +30…+35°С.

В восточных областях осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +15…+20 °С, днем +31…+36 °С.

Ранее синоптики дали прогноз до конца лета. Последние дни августа порадуют теплом, а уже с 7 сентября погодные условия изменятся.