- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 2 мин
Какой погодой закончится лето в Украине: прогноз на 30-31 августа
Период холодной погоды изменится на летнюю жару с высокими показателями дневной температуры в центральных, южных и восточных областях Украины.
В последние дни августа температурный фон по всей территории Украины ощутимо повысится в результате поступления жаркой воздушной массы с Ближнего Востока и Закавказья.
Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
Суббота, 30 августа
В западной части ожидается теплая и облачная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +12…+17 °С, днем +28…+33 °С.
В северных регионах под влиянием выступления антициклона осадков не предполагается. Ветер будет преобладать юго-восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12…+17 °С, днем +28…+33 °С.
В центральных областях прогнозируется малооблачная и жаркая погода без осадков. Ветер ожидается юго-восточного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +13…+18 °С, днем +29…+34 °С.
В южной части страны и в Крыму будет наблюдаться преимущественно солнечная и жаркая погода без осадков. Ветер ожидается юго-восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +16…+21°С, днем +30…+35°С.
В восточных областях предполагается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточного направления, 7-12 м/с, в Приазовье и на Донбассе днем местами будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью колеблется в пределах +12…+17 °С, днем +30…+35 °С.
Воскресенье, 31 августа
В западных регионах Украины ночью без существенных осадков, днем в Карпатах, Прикарпатье и Закарпатье пройдут умеренные дожди с грозой, местами возможен град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днем +27…+32 °С, в Карпатах и на Закарпатье +22…+27 °С.
В западных областях сохранится солнечная и сухая погода, без осадков. Ветер юго-восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +13…+18°С, днем +28…+33°С.
В центральных регионах Украины ожидается облачная и жаркая погода. Ветер юго-восточного направления, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +15…+20 °С, днем +31…+36 °С.
В южной части страны и Крыма ожидается сухая и жаркая погода, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +16…+21°С, днем +30…+35°С.
В восточных областях осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +15…+20 °С, днем +31…+36 °С.
Ранее синоптики дали прогноз до конца лета. Последние дни августа порадуют теплом, а уже с 7 сентября погодные условия изменятся.