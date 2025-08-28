ТСН в социальных сетях

Украина
148
1 мин

Какой погодой закончится лето в Украине: прогноз синоптиков

Последние дни августа порадуют украинцев теплом, говорят синоптики. Однако с 7 сентября погодные условия изменятся.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последние дни августа будут теплыми

Последние дни августа будут теплыми / © Pixabay

В пятницу, 29 августа, в Украине будет сухо, солнечно и жарко из-за антициклона. Максимальная температура воздуха будет +28…32°C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«В дальнейшем жара усилится и уже в субботу-воскресенье она достигнет +30…35 градусов, разве что 31 августа в западных областях температура воздуха снизится до +24…27 градусов. В Киеве началось своеобразное бабье лето», — отметила она.

По ее данным, осень начнется жаркой погодой, а с 7 сентября следует ожидать перемен.

По информации «Укргидрометцентра», в ближайшие дни в Украине ожидается сухая и теплая погода, только на крайнем западе 31 августа ожидается дождь и гроза.

В столице 29-31 августа без осадков, ночью от +13 до 18°, днем до +27-31°. Ветер южный, юго-восточный, 3-12 м/с.

Ранее сообщалось, что в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха опустилась до +2.

148
