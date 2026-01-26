Какой погодой закончится январь - прогноз синоптика

Морозы отступают / © pexels.com

С понедельника, 26 января, в Украине постепенно установится оттепель, которая будет сопровождаться осадками преимущественно в виде дождя, туманами и гололедицей на дорогах.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич на сайте Meteoprog.

Прогноз погоды до конца января

Понедельник, 26 января, будет облачным и принесет локальные осадки по всей стране. В частности, на юге пройдут дожди, в центральных и северных регионах — небольшой снег, местами гололедица и изморозь. Также в этот день прогнозируется туман. Температура воздуха будет колебаться от -12 до +1 градуса, а днем поднимется до -5…+9 градусов.

Во вторник, 27 января, на востоке будет царить сухая и морозная погода, в то время как остальные области страны получат дожди с гололедицей. Ночью температура на востоке и в Сумской и Днепропетровской областях опустится до -10…-16 градусов, днем прогреется до -3…-8 градусов. На западе и на юге синоптик прогнозирует температуру от -4 до +3 градусов.

Среда, 28 января, встретит украинцев облачной погодой и небольшими осадками в виде дождя, мокрого снега и туманов. В отдельных регионах туман и гололед станут спутниками дня. Ночью на севере и востоке -5…-10 градусов, на остальной территории -4…+2 градуса, днем по стране -2…+12 градусов, теплее всего — на юге и в Крыму.

В четверг, 29 января, на севере и западе страны пройдут небольшие дожди с мокрым снегом, а в центральных областях местные осадки. Также в этот день ожидается гололедица и налипание мокрого снега. Температура ночью будет составлять -2…+3 градуса, а днем 0…+11 градусов.

Пятница, 30 января, сменит картину осадков: дождь будет преобладать в большинстве регионов, на севере и западе снег и мокрый снег. Туман и налипание мокрого снега будут частыми явлениями. Ночью ожидается -2…+3 градуса, а днем -1…+10 градусов, теплее всего будет на юге.

Суббота, 31 января, обещает переменную погоду: чередуются снег, мокрый снег и дождь, местами гололедица и туман. На дорогах гололедица усложнит передвижение. В течение дня температура будет в пределах -7…+9 градусов.

Напомним, синоптики прогнозируют ощутимый температурный скачок уже в начале этой недели, однако потепление принесет с собой гололед и мокрый снег.