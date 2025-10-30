- Дата публикации
Какой погодой завершится октябрь: прогноз на завтра
В пятницу, по прогнозу синоптика, на юге потеплеет до +19.
Завтра, 31 октября, дожди наиболее вероятны на севере и северо-востоке Украины. На остальной территории без осадков.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, теплая погода удержится в южной части, будет +15…19°C.
Немного похолодает в северных областях, днем будет +9…13°C, на остальной территории Украины ожидается +11…15°C.
В Киеве местами небольшой дождь, порывы западного ветра и максимальная температура воздуха +10…11°C.
«Ветер в Украине западный, порывистый, иногда со штормовыми порывами до 15-18 метров в секунду. Однако в ближайшее время в Украине будет преобладать умеренно теплая погода, без ночных минусов, а днем в пределах +10…14 градусов, на юге на пару градусов выше», — добавила Диденко.
Ранее синоптики сообщили, каким будет последний месяц осени. По прогнозу, ноябрь будет теплее в Украине, чем обычно.