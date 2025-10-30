ТСН в социальных сетях

Украина
80
1 мин

Какой погодой завершится октябрь: прогноз на завтра

В пятницу, по прогнозу синоптика, на юге потеплеет до +19.

Анастасия Павленко
Пятница обещает быть теплой

Пятница обещает быть теплой / © Pixabay

Завтра, 31 октября, дожди наиболее вероятны на севере и северо-востоке Украины. На остальной территории без осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, теплая погода удержится в южной части, будет +15…19°C.

Немного похолодает в северных областях, днем будет +9…13°C, на остальной территории Украины ожидается +11…15°C.

В Киеве местами небольшой дождь, порывы западного ветра и максимальная температура воздуха +10…11°C.

«Ветер в Украине западный, порывистый, иногда со штормовыми порывами до 15-18 метров в секунду. Однако в ближайшее время в Украине будет преобладать умеренно теплая погода, без ночных минусов, а днем в пределах +10…14 градусов, на юге на пару градусов выше», — добавила Диденко.

Ранее синоптики сообщили, каким будет последний месяц осени. По прогнозу, ноябрь будет теплее в Украине, чем обычно.

80
