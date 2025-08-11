Какой погоды ожидать в Украине 12 августа: прогноз синоптика

Погода / © ТСН

Во вторник, 12 августа, в Украине ожидается сухая солнечная погода . Воздух еще не успеет хорошо прогреться после прохождения холодного атмосферного фронта, поэтому будет комфортным.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Какая будет погода 12 августа

По данным синоптикини, в течение дня предполагается +24+28 градусов. На юге и в Закарпатье — +27+30 градусов.

«Особенность. На востоке Украины ожидается сильный северо-западный ветер! Осторожно», – отметила Диденко.

Диденко детализировала, что в Киеве 12 августа будет сухо солнечно и комфортно тепло. Днем температура воздуха будет +24+26 градусов.

«В ближайшее время погода в Украине не будет претерпевать особые изменения. 17-18 августа ожидается усиление жары, с 19 августа — в большинстве областей Украины станет холоднее», — прогнозирует специалист.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Украине в понедельник, 11 августа . Ожидалось, что будет облачно с прояснениями. Ночью в северных, местами центральных и западных областях, днем на Левобережье страны кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

