- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 1 мин
Какой погоды ожидать в Украине 12 августа: прогноз синоптика
Завтра, 12 августа, осадков в Украине не ожидается.
Во вторник, 12 августа, в Украине ожидается сухая солнечная погода . Воздух еще не успеет хорошо прогреться после прохождения холодного атмосферного фронта, поэтому будет комфортным.
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
Какая будет погода 12 августа
По данным синоптикини, в течение дня предполагается +24+28 градусов. На юге и в Закарпатье — +27+30 градусов.
«Особенность. На востоке Украины ожидается сильный северо-западный ветер! Осторожно», – отметила Диденко.
Диденко детализировала, что в Киеве 12 августа будет сухо солнечно и комфортно тепло. Днем температура воздуха будет +24+26 градусов.
«В ближайшее время погода в Украине не будет претерпевать особые изменения. 17-18 августа ожидается усиление жары, с 19 августа — в большинстве областей Украины станет холоднее», — прогнозирует специалист.
Ранее сообщалось, какой будет погода в Украине в понедельник, 11 августа . Ожидалось, что будет облачно с прояснениями. Ночью в северных, местами центральных и западных областях, днем на Левобережье страны кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.
Синоптики прогнозировали:
юго-западный ветер с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в северо-восточной части страны днем возможны местами сильные порывы до 15-20 м/с.
температура – днем теплая и комфортная, а ночью станет заметно прохладнее; в южной части ночью 18-23°, днем 28-33°. На остальной территории ночью 12-17 °, в центральных областях до 20 °, днем 23-28 °, в большинстве западных, северных и Винницкой областях 20-25 °.