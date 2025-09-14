Какой погоды ожидать в Украине 15 сентября: прогноз синоптиков

Погода / © ТСН

Реклама

Появился прогноз погоды в Украине 15 сентября. Да, завтра будет преобладать переменная облачность.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Как говорится, в западных областях умеренные дожди. Но в Закарпатье и в Карпатах ночью местами будет дождь сильнее. Возможны грозы. На остальной территории без осадков.

Реклама

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей 14-19°; днем 20-25°, на западе страны 16-21°», — отметили в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в воскресенье, 14 сентября , в Украине осадки не прогнозируются. Лишь на последнем западе страны днем прогнозировали кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром местами туман.

Ожидалось, что ночью будет +8-13 °, в Закарпатье и побережье морей +12-17 °. Днем от +20 до +25°.