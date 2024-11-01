Какой погоды ждать украинцам зимой: свежий прогноз синоптика

В Украине зима 2024/2025 может быть теплее обычного, а средняя сезонная температура воздуха — на 1-2 градуса выше нормы.

Об этом изданию "Зеркало недели" сообщила синоптик Вера Балабух.

По ее данным, очень вероятно, что в южных областях страны, на Закарпатье, а также на юге Кировоградской, Днепропетровской областей средняя зимняя температура воздуха будет плюсовой, колеблясь от 0 до +2˚С.

Самые низкие температуры возможны на северо-востоке страны и на высокогорье Карпат. Средние сезонные их значения могут быть минусовыми и колебаться от -3 до -4˚С и ниже.

В декабре средняя месячная температура воздуха в Украине может быть на 1-2 градуса выше нормы. Самые большие аномалии возможны на западе страны. В южном регионе и на Закарпатье средняя месячная температура будет оставаться еще плюсовой (0-2˚С). Самые низкие температуры в декабре возможны на северо-востоке и на высокогорье Карпат — от -1 до -3˚С и ниже.

Самым холодным зимним месяцем в Украине является январь. В 2025 году он может быть на один градус теплее климатической нормы, а его средняя месячная температура может колебаться от +1...-2˚С на юге, до -3˚С и ниже в северных, северо-восточных областях и Карпатах.

Февраль также может быть на один градус теплее его средних многолетних значений в 1991-2020 годах. На юге страны и на Закарпатье средняя месячная температура воздуха будет плюсовой — +1-2 градуса и выше, а на северо-востоке до -3…-4 градуса и ниже.

Количество осадков зимой в Украине ожидается в пределах нормы: от 90-130 мм на равнинной территории и до 200 мм и более в Карпатах.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в пятницу, 1 ноября, в Украине ожидается теплая погода с сильным ветром. Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах +12…+16 °С. Синоптик предупредила украинцев о сильном ветре 1 ноября — северо-западный и западный ветры могут достигать штормовых порывов до 15-20 м/с.

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