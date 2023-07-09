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Какой позывной имеет Залужный: офицер ВСУ раскрыл секрет

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2841
Время на прочтение
1 мин
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Какой позывной имеет Залужный: офицер ВСУ раскрыл секрет

Какой позывной у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного / Фото: Associated Press

Пользователи Фейсбука в восторге от позывного Залужного.

Полковник ВСУ Анатолий Штефан утверждает, что у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного позывной "Волонтер".

Об этом он написал в социальных сетях.

"Кто не знает, позывной главкома Валерий Залужный "Волонтер". Думаю, что не нужно разъяснять почему. Слава Украине и ее воинам", — говорится в сообщении.

Пользователи Фейсбука в восторге от позывного Залужного. Они отмечают, что "Волонтер" наиболее подходящий позывной для Залужного. А одна из пользователей Сети придумала, что главнокомандующий ВСУ в гражданской жизни имеет позывной "Бог".

Напомним, коллеги поздравили "железного генерала" Валерия Залужного с 50-летием.

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Дата публикации
Просмотры
2841
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