- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 132
- Время на прочтение
- 2 мин
Какой процент молодежи вряд ли вернется в Украину: эксперт озвучил шокирующую цифру
По мнению эксперта Воскобойника, большинство беженцев вернутся в Украину только в случае завершения боевых действий, установления достойных зарплат и реальных изменений в государстве.
Около 90% оказавшихся за рубежом молодых людей вряд ли вернутся в Украину. Речь идет о ребятах и девушках.
Об этом в эфире «КИЕВ24» сказал Василий Воскобойник, глава Офиса миграционной политики.
Как утверждает эксперт, женщины в Украине столкнутся с огромной проблемой нехватки мужчин.
«С кем останутся девушки в Украине, если здесь не будет должного количества парней? Они уедут в Европу. И то, что сейчас они будут здесь получать образование, это не будет означать, что они в будущем захотят здесь работать», — сказал он.
Например, зарплаты в Украине и Польше отличаются в разы. Логично, что люди хотят жить обеспеченной жизнью.
Возвращение оказавшихся за границей будет зависеть от:
развития экономики
ситуации на фронте
будет ли активно меняться наша страна.
«Если в Украину будут вкладываться средства… Будем надеяться, что часть оставшихся за границей когда-нибудь захотят вернуться на Родину», — отметил Воскобойник.
Ранее говорилось, что украинские беженцы в США могут потерять легальный статус.
Уже с 15 августа десятки тысяч украинских беженцев в США могут остаться без правовой защиты. Это произойдет, если администрация президента Дональда Трампа не вмешается. К сожалению, возникает риск арестов и депортации.
Около 120 тысяч украинцев, прибывших в США по программе Uniting for Ukraine за последние два года, начнут постепенно терять гуманитарный статус. Инициатива U4U предусматривала двухлетний гуманитарный пароль с возможностью продления, если у человека был частный американский спонсор.