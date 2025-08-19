Какой процент молодежи вряд ли вернется в Украину: эксперт озвучил шокирующую цифру

Беженцы из Украины

Около 90% оказавшихся за рубежом молодых людей вряд ли вернутся в Украину. Речь идет о ребятах и девушках.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сказал Василий Воскобойник, глава Офиса миграционной политики.

Как утверждает эксперт, женщины в Украине столкнутся с огромной проблемой нехватки мужчин.

«С кем останутся девушки в Украине, если здесь не будет должного количества парней? Они уедут в Европу. И то, что сейчас они будут здесь получать образование, это не будет означать, что они в будущем захотят здесь работать», — сказал он.

Например, зарплаты в Украине и Польше отличаются в разы. Логично, что люди хотят жить обеспеченной жизнью.

Возвращение оказавшихся за границей будет зависеть от:

развития экономики

ситуации на фронте

будет ли активно меняться наша страна.

«Если в Украину будут вкладываться средства… Будем надеяться, что часть оставшихся за границей когда-нибудь захотят вернуться на Родину», — отметил Воскобойник.

Ранее говорилось, что украинские беженцы в США могут потерять легальный статус.

Уже с 15 августа десятки тысяч украинских беженцев в США могут остаться без правовой защиты. Это произойдет, если администрация президента Дональда Трампа не вмешается. К сожалению, возникает риск арестов и депортации.

Около 120 тысяч украинцев, прибывших в США по программе Uniting for Ukraine за последние два года, начнут постепенно терять гуманитарный статус. Инициатива U4U предусматривала двухлетний гуманитарный пароль с возможностью продления, если у человека был частный американский спонсор.