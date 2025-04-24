Какой ракетой Россия убила людей в Киеве — источники Reuters

Ракетный удар по Киеву

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Оружием, убившим по меньшей мере восемь человек во время большой российской воздушной атаки на Киев в ночь на 24 апреля, была северокорейская баллистическая ракета KN-23 (KN-23A),

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на украинский военный источник.

По словам источника, ракета попала в жилой дом в Святошинском районе Киева. Около 10 человек утром все еще считались пропавшими без вести.

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Ракеты КН-23 (КН-23А) вооружены боевыми частями весом до одной тонны, что превышает мощность российских эквивалентных ракет, сообщил украинский источник.

Что это была за ракета, украинские военные публично не сообщают.

Россия прямо не прокомментировала удар, в Кремле цинично заявили об ударе по «военным и прилегающим к ним» целям.

Военное сотрудничество России с Северной Кореей началось после того, как Москва оказалась в международной изоляции после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

При этом Россия и Северная Корея отрицают поставки оружия, нарушающие эмбарго ООН.

Украина заявляет, что Северная Корея поставила России огромное количество артиллерийских снарядов, а также ракетные системы, тысячи военных и баллистические ракеты, которые Москва начала использовать для ударов по Украине в конце 2023 года.

По данным ГУР Минобороны, к началу 2025 года Пхеньян поставил России 148 баллистических ракет КН-23 и КН-24.

Напомним, ранее эксперты Defense Express сообщили, что для комбинированного удара по Киеву россияне применили северокорейские баллистические ракеты KN-23.