Какой ракетой Украина могла уничтожить десантный корабль "Новочеркасск": ответ эксперта

Атака по кораблю Черноморского флота РФ показала, что российская ПВО не может отразить такой удар.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец предполагает, что ВСУ уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии в ночь на 26 декабря ракетами Storm Shadow.

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо во вторник, 26 декабря.

"Сейчас все склоняются к мнению, что корабль РФ "Новочеркасск" в Феодосии был уничтожен именно ракетой Storm Shadow. Этот тип ракет действительно может совершать такие эффективные удары. Хочу напомнить, что в августе наша авиация нанесла удар по десантной и подлодке РФ в Новороссийске .Тогда тоже были применены дальнобойные системы поражения, в частности, ракеты Storm Shadow и Scalp", — пояснил Згурец.

Он отметил, что сегодняшняя атака по кораблю Черноморского флота РФ показала, что российская ПВО не может отразить такой удар.

"Сегодня также вполне очевидно стало то, что российская система ПВО не способна обеспечить охрану военных объектов в Крыму. Эти объекты являются для них критически важными. Впрочем, Украина продолжает уничтожать военную инфраструктуру оккупантов в Крыму", — добавил он.

Напомним, в Воздушных силах намекнули, чем могли уничтожить корабль "Новочеркасск".

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