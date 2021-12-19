Какой завтра, 20 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 20 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

20 декабря 2021 – понедельник. В этот день 1803 в Новом Орлеане (США) проходят торжества по случаю приобретения во Франции территории нынешней Луизианы, а в 1868 во Львове основали украинское культурно-образовательное общество "Просвита".

До Нового года осталось 11 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

20 декабря в мире празднуют Международный день солидарности людей. Отмечается праздник с 2006 года, а объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. Цель этого дня – сплотить людей всего мира, чтобы справиться с разнообразными глобальными проблемами и достичь развития.

Солидарностью называют приверженность определенным интересам, действиям и мнениям, которые могут сплотить разных людей. То есть группа людей объединяется вокруг убеждений или взглядов, поддерживает друг друга и несет ответственность за других.

Одной из главных основ Организации Объединенных Наций является именно борьба против бедности и угнетения, солидарность в отношении людей, страдающих давлением.

20 декабря празднуют День игры / Pexels

Также 20 декабря празднуют Игровой день или День игры. В этот день следует вспомнить любые игры (настольные, карточные, компьютерные, кукольные, видеоигры). 20 декабря можно отвлечься от своих проблем, развлечься и избавиться от стресса. Праздник был создан при спонсорской поддержке Games Workshop и празднуется ежегодно с 1975 года. Компания Games Workshop занимается изготовлением, созданием и распространением игр. Пока выпускает даже такие популярные варианты, как Warhammer.

Праздник наиболее известен в Великобритании, поэтому основные его события проходят в Бирмингеме. Именно в Англии (Лондон) состоялось и первое празднование. Лишь впоследствии идея была поддержана США и странами Европы. Провести праздник можно с близкими и друзьями по интересной игре.

Какой завтра праздник еще в мире:

День Бо Аунг Чжо в Мьянме (в честь первого студента-лидера, погибшего в борьбе за независимость Мьянмы в 1938 году);

День основания Макао;

День траура и поминовения в Панаме;

День радостной песни;

День напитка "Сангрия" в США.

Какой завтра, 20 декабря, церковный праздник

20 декабря - день памяти святителя Амвросия Медиоланского / commons.wikimedia.org

20 декабря в церковном календаре – день памяти святителя Амвросия Медиоланского. Для каждого православного христианина это событие. Святитель родился в городе Тревир (по другим источникам Трир) 340 года в достаточно богатой семье.

Именно он стал первым латинским святителем в церкви, хотя был воспитанным семьей христиан. Получил хорошее образование ритора, был главой нескольких провинций, имел резиденцию в Милане. 352 Амвросий теряет своего отца. После этого печального события он поселяется в Риме и там уже продолжает свою учебу. Сначала работает советником, а затем даже префектом Медиолана (ныне Милан).

Когда скончался местный епископ, в городе возникли споры между представителями арианской ереси и христианской веры. Предания рассказывают, что во время этих ссор младенец сказал: "Амвросия во епископы". Этот выбор был подтвержден самим императором Валентинианом. После этого Амвросий стал епископом Медиоланским. Его основной целью было прекращение лжи и он приложил для этого немало усилий. Амвросия любили и уважали за его человечность и честность. Также он получил от Господа умение творить чудеса. Скончался в апреле 397 года.

Также 20 декабря – день памяти преподобного Павла Слушащего. Также в народе его называют "Павлом Печерским", ведь именно он был подвижником Дальних пещер в Киеве. К сожалению, о его жизни сохранилось очень мало информации. Он жил примерно в XIII-XIV вв. Монахом стал в Печерском монастыре. Там проходил строгие испытания, но ни разу не пожаловался. Добросовестно выполнял всю работу, которую ему давал настоятель монастыря. Свободное время Павел совершал за молитвами.

Павла Слушащего вспоминают в плане Ближних пещер 1638 года. Там пишут о "святом отце Павле, монахе чудодейственно послушном". Также есть упоминание о нем в плане Дальних пещер Киева на карте 1744 года. Здесь уже пишут о "преподобном отце Павле". Всю свою жизнь он посвятил Богу. Умер спокойной смертью.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 декабря

Какие завтра именины: Павел, Лев, Антон, Иван, Григорий, Михаил, Игнатий, Доминика.

Талисманом людей, рожденных 20 декабря, является обсидиан. Натуральный камень не относится к драгоценным, поэтому цена его невысокая. Но в разное время его очень ценили. Интересный факт – название "обсидиан" происходит от имени римского воина Обсидиана, привезшего камень из Эфиопии домой. Считается, что он может вылечить простудные заболевания, нормализовать давление, помочь при ревматизме.

В этот день родились:

1629 – нидерландский художник, представитель Делфтской школы, Питер де Гох;

1807 год – этнограф, языковед, публицист, Иосиф Лозинский;

1861 год – словенская художница, Ивана Кобильца;

1919 год – звезда польского кино украинского происхождения, Тамара Вишневская;

1940 год – советский режиссер мультипликационных фильмов, Анатолий Резников;

1958 год – заслуженный работник культуры Украины (1993), директор и художественный руководитель Киевского академического театра кукол, Николай Петренко;

1974 - украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, погиб от пули снайпера 29 июня 2016, Василий Слипак;

1980 год – английский футболист, левый защитник лондонского "Челси" и сборной Англии, Эшли Коул.

Что запрещено делать в этот день

20 декабря нельзя веселиться. Это правило действует до самого Рождества.

Не стоит ругаться или спорить, а также унывать, чтобы следующий год прошел хорошо.

20 декабря старайтесь не переедать и не пить алкогольные напитки.

Не стоит брать деньги взаймы.

Народные приметы и традиции 20 декабря

Если идет 20 декабря мокрый снег, то лето будет с дождями / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: солнце скрылось за облаками – ждите снегопада;

если идет 20 декабря мокрый снег, то лето будет с дождями;

если солнце в дымке, то скоро начнется вьюга;

если идет сухой и лёгкий снег, будущее лето будет сухим.

Именно 20 декабря заканчиваются все великие праздники года. Наши предки уже начинали готовиться к Рождеству. Поэтому вечерниц и посиделок не устраивали до 6 января. Продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя есть жирную пищу, мясо, яйца. Девушки в этот день шили себе наряды. Но перед тем, как приступить к работе, обязательно читали такую ​​молитву: "Заранее стежка - Богу молись, заранее шитье - Бога славь".

Прогноз погоды завтра, 20 декабря

Завтра, 20 декабря, в Киеве пасмурная погода продержится до вечера. Во второй половине дня возможен снег. Во Львове весь день будет идти снег, который закончится только к вечеру. В Харькове ночью будет идти дождь с мокрым снегом, который с рассветом должен закончиться. Днем начнется снег, но он прекратится к вечеру. В Одессе без существенных осадков. Весь день будет облачно. Прояснится только к вечеру.

В Киеве ночью до -4 градусов. Днем ожидается около нуля. Во Львове днем ​​тоже 0, а ночью до -3. В Одессе плюсовая температура: 0 – +3. В Харькове ночью – 3 градуса. Днем можно ожидать +1.

Памятные даты 20 декабря

20 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский дает интервью американским журналистам из New York Times / Associated Press

В этот день год назад президент Украины Владимир Зеленский дает интервью американским журналистам из New York Times, а в Беларуси проходит Марш народного трибунала.

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 декабря: