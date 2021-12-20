Какой завтра, 21 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 21 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

21 декабря 2021 – вторник. В этот день в 1620 году в районе нынешнего города Плимут (США) высаживаются первые пилигримы, а в 1913 году в газете “Fun”, которая является воскресным приложением New York Times, впервые опубликовали кроссворд. Его автором был Артур Уинн.

До Нового года осталось 10 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

21 декабря наступает день зимнего солнцестояния. Эти сутки отличаются наименьшим количеством светлых часов. Также ночь самая длинная за весь год. Продолжительность светового дня очень важна для всех живых существ на нашей планете. Ведь именно Солнце – единственный источник тепла и света. Чем ближе зима, тем быстрее оно садится и приходит ночь. Дата официального празднования дня зимнего солнцестояния была введена еще Гаем Юлием Цезарем.

21 декабря ежегодно празднуют День рождения кроссворда. Родителем этой интересной головоломки считается Артур Уинн. Именно его кроссворд впервые был опубликован в газете Fun, что является воскресным выпуском New York Times. Это вышло 21 декабря 1913 года. Уинн решил создать игру, которая была бы интересна всем слоям населения, людям всех возрастов. Им был использован совершенно новый подход – составлять слова в полоски (клеточки), пересекающиеся между собой. На английском “cross-word”. Интересный факт – Звонко Янан составил самый большой кроссворд, который имеет 8469 слов и сорока тысяч ячеек.

Также 21 декабря празднуется День глупостей. Этот праздник был создан для того, чтобы каждый человек мог почувствовать радость, безмятежность и просто вернуться снова в детство. 21 декабря стоит вспомнить все веселые шутки и поделиться с друзьями, родными, близкими.

21 декабря - День фонарика / Pexels

21 декабря празднуют и День фонарика. Праздник был создан потому, что это кратчайшие сутки за весь год. Первый переносной фонарик был придуман Дэвидом Майзеллом в 1898 году. Тогда он и его друг Конрад Хьюберт создали компанию, которая разрабатывала и выпускала фонарики – Ever Ready. В то время чаще всего их покупали полицейские, ведь изобретение очень помогало во время ночной работы.

Также читайте Чего не стоит дарить на новый 2022 год, чтобы не обидеть Тигра и хозяев

В ночь зимнего солнцестояния отмечают довольно интересный праздник – Всемирный день оргазма. Это акция, которая имеет целью призвать всех людей на планете в одну ночь заниматься любовью, испытать оргазм и получить хорошие ощущения. Праздник был основан в 2006 году Донной Шихен. Сначала его основным условием было чувство коллективного оргазма в один день, но эта задача довольно сложна из-за разных часовых поясов.

21 декабря празднуют День рождения баскетбола. Возник этот вид спорта в 1891 году. Однажды преподаватель колледжа Молодежной христианской ассоциации из города Спрингфилд (Масачусетс, США), Джеймс Нейсмит, решил немного разнообразить занятия физкультурой у студентов. Он привязал корзины от персиков к поручням балконов с разных сторон и разделил питомцев на две команды. Джеймс предложил им передавать друг другу мяч с целью забросить его в корзину. Постепенно игра стала очень популярной. Уже через 2 года обычные корзины заменили стальные с сеткой. Первые же правила напечатать в 1894 году.

21 декабря поклонники телесериала "Доктор Кто" празднуют Международный день памяти далеков / pixabay.com

21 декабря поклонники культового фантастического телесериала BBC "Доктор Кто" празднуют Международный день памяти далеков. Серия о "далеках" вышла в 1963 году. В ней рассказывалось о генетически модифицированных внеземных существах, которые были агрессивными работами и хотели уничтожить все разумные расы во Вселенной.

Какой завтра праздник еще в мире:

День вооруженных сил на Филиппинах;

День святого Томаса в Сан-Томе и Принсипе;

День, чтобы посмотреть на светлую сторону.

Какой завтра, 21 декабря, церковный праздник

21 декабря - день памяти мученицы Анфисы Римской / Pexels

21 декабря в церковном календаре – день памяти мученицы Анфисы Римской. Она покровительница всех женщин с именем Анфиса. Считается, что они могут попросить у мученицы исполнение любого желания, особенно если оно касается родственных связей, любви.

Святая жила в Риме в конце IV – начале V века. Юная девушка принудительно вышла замуж за богатого вельможу. В то время травли христиан прекращаются приказом Константина Великого. Но в религиозной среде возникает ложное толкование, которое называлось арианская ересь.

Когда в 374 году святителем становится Амвросий Медиоланский, Анфиса уходит в его ученицу. Приверженцы арианской ереси пытались любыми способами отвлечь христиан от их веры. Но Анфиса не сдалась. Из-за этого однажды она была замучена огнем.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 декабря

Также читайте Что подарить маме на Новый год 2022: лучшие идеи подарков

Какие завтра именины: Кирилл, Потап, Анфиса, Карина, Алиса.

Талисманом людей, рожденных 21 декабря, есть хризопрат. Этот камень высоко ценили еще в античности. Считается, что его носил на своем поясе сам Александр Македонский. Он верил, что такой амулет принесет ему победы. Хризопрат – это полудрагоценный камень. Его особенность в том, что на солнце зеленый цвет постепенно тускнеет.

В этот день родились:

1401 год – выдающийся итальянский живописец Мазаччо;

1722 год – украинский православный святой Паисий (Петр, Платон) Величковский;

1801 год – украинский поэт, композитор Тимко Падура;

1841 год – украинский историк, педагог, профессор Владимир Иконников;

1861 год – украинский общественный деятель, агроном, землевладелец Евгений Чикаленко;

1889 год – украинский искусствовед, историк архитектуры Стефан Таранушенко;

1914 год – хорватский художник-примитивист Иван Генералич;

1934 год – украинский авиастроитель Игорь Павлов;

1967 год – 3-й президент Грузии Михеил Саакашвили;

1983 год – украинская спортсменка, трехкратная чемпионка мира по международным шашкам Дарья Ткаченко.

Что запрещено делать в этот день

21 декабря все еще продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя употреблять мясо, яйца, молоко.

До этого дня считалось плохой приметой не закончить начатое дело, особенно не отдать долги.

21 декабря нельзя, чтобы здание было грязным.

Запрещалось жадничать, особенно, если кто-то вас что-то попросил.

Народные приметы и традиции 21 декабря

21 декабря утром чирикают синицы – ночью ждите мороза / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если день морозный и тихий, то зима будет снежной и мягкой;

21 декабря услышать гром – к сильному ветру;

утром чирикают синицы – ночью ждите мороза;

21 декабря птицы попрятались под крышей дома, будет метель;

идет снег – лето будет дождливым; если началась вьюга, то летом ждите много осадков.

21 декабря девушки пытались заниматься рукоделием. Особенно часто вышивали, шили и ткали. Если брались прясть, то делать это можно было только в одиночестве. У наших предков была традиция – к свадьбе каждая девушка должна была самостоятельно изготовить себе приданое. Именно этим и занимались 21 декабря.

Также женщины обязательно молились святой Анфисе, чтобы получить силы во время испытаний, разрешить какие-либо конфликтные ситуации в семье. В этот день стоит начать новое дело, оно будет успешным.

Прогноз погоды на завтра, 21 декабря

Завтра, 21 декабря, в Киеве весь день пасмурная погода, может проясниться только под вечер. Во Львове без существенных осадков. В Одессе с утра на небе появятся облака, которые продержатся почти весь день. В Харькове солнце будет редко появляться.

По всей Украине 21 декабря придет похолодание. В Киеве ожидается до -6 днем ​​и -9 ночью. Во Львове -8 ночью и -5 днем. В Одессе температура днем ​​не ожидается -2. В Харькове ночью до -13.

Памятные даты 21 декабря

21 декабря 2020 года президента США Джо Байдена вакцинируют в прямом эфире / Pexels

В этот день год назад президента США Джо Байдена вакцинируют в прямом эфире, а президент Украины Владимир Зеленский подписывает закон о понижении налогов для музеев, кинотеатров и гостиниц.

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 декабря: