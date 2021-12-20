Какой завтра, 21 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

21 декабря 2021 – вторник. В этот день в 1620 году в районе нынешнего города Плимут (США) высаживаются первые пилигримы, а в 1913 году в газете “Fun”, которая является воскресным приложением New York Times, впервые опубликовали кроссворд. Его автором был Артур Уинн.
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Какой завтра праздник в Украине и мире
21 декабря наступает день зимнего солнцестояния. Эти сутки отличаются наименьшим количеством светлых часов. Также ночь самая длинная за весь год. Продолжительность светового дня очень важна для всех живых существ на нашей планете. Ведь именно Солнце – единственный источник тепла и света. Чем ближе зима, тем быстрее оно садится и приходит ночь. Дата официального празднования дня зимнего солнцестояния была введена еще Гаем Юлием Цезарем.
21 декабря ежегодно празднуют День рождения кроссворда. Родителем этой интересной головоломки считается Артур Уинн. Именно его кроссворд впервые был опубликован в газете Fun, что является воскресным выпуском New York Times. Это вышло 21 декабря 1913 года. Уинн решил создать игру, которая была бы интересна всем слоям населения, людям всех возрастов. Им был использован совершенно новый подход – составлять слова в полоски (клеточки), пересекающиеся между собой. На английском “cross-word”. Интересный факт – Звонко Янан составил самый большой кроссворд, который имеет 8469 слов и сорока тысяч ячеек.
Также 21 декабря празднуется День глупостей. Этот праздник был создан для того, чтобы каждый человек мог почувствовать радость, безмятежность и просто вернуться снова в детство. 21 декабря стоит вспомнить все веселые шутки и поделиться с друзьями, родными, близкими.
21 декабря празднуют и День фонарика. Праздник был создан потому, что это кратчайшие сутки за весь год. Первый переносной фонарик был придуман Дэвидом Майзеллом в 1898 году. Тогда он и его друг Конрад Хьюберт создали компанию, которая разрабатывала и выпускала фонарики – Ever Ready. В то время чаще всего их покупали полицейские, ведь изобретение очень помогало во время ночной работы.
В ночь зимнего солнцестояния отмечают довольно интересный праздник – Всемирный день оргазма. Это акция, которая имеет целью призвать всех людей на планете в одну ночь заниматься любовью, испытать оргазм и получить хорошие ощущения. Праздник был основан в 2006 году Донной Шихен. Сначала его основным условием было чувство коллективного оргазма в один день, но эта задача довольно сложна из-за разных часовых поясов.
21 декабря празднуют День рождения баскетбола. Возник этот вид спорта в 1891 году. Однажды преподаватель колледжа Молодежной христианской ассоциации из города Спрингфилд (Масачусетс, США), Джеймс Нейсмит, решил немного разнообразить занятия физкультурой у студентов. Он привязал корзины от персиков к поручням балконов с разных сторон и разделил питомцев на две команды. Джеймс предложил им передавать друг другу мяч с целью забросить его в корзину. Постепенно игра стала очень популярной. Уже через 2 года обычные корзины заменили стальные с сеткой. Первые же правила напечатать в 1894 году.
21 декабря поклонники культового фантастического телесериала BBC "Доктор Кто" празднуют Международный день памяти далеков. Серия о "далеках" вышла в 1963 году. В ней рассказывалось о генетически модифицированных внеземных существах, которые были агрессивными работами и хотели уничтожить все разумные расы во Вселенной.
Какой завтра праздник еще в мире:
- День вооруженных сил на Филиппинах;
- День святого Томаса в Сан-Томе и Принсипе;
- День, чтобы посмотреть на светлую сторону.
Какой завтра, 21 декабря, церковный праздник
21 декабря в церковном календаре – день памяти мученицы Анфисы Римской. Она покровительница всех женщин с именем Анфиса. Считается, что они могут попросить у мученицы исполнение любого желания, особенно если оно касается родственных связей, любви.
Святая жила в Риме в конце IV – начале V века. Юная девушка принудительно вышла замуж за богатого вельможу. В то время травли христиан прекращаются приказом Константина Великого. Но в религиозной среде возникает ложное толкование, которое называлось арианская ересь.
Когда в 374 году святителем становится Амвросий Медиоланский, Анфиса уходит в его ученицу. Приверженцы арианской ереси пытались любыми способами отвлечь христиан от их веры. Но Анфиса не сдалась. Из-за этого однажды она была замучена огнем.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 декабря
Какие завтра именины: Кирилл, Потап, Анфиса, Карина, Алиса.
Талисманом людей, рожденных 21 декабря, есть хризопрат. Этот камень высоко ценили еще в античности. Считается, что его носил на своем поясе сам Александр Македонский. Он верил, что такой амулет принесет ему победы. Хризопрат – это полудрагоценный камень. Его особенность в том, что на солнце зеленый цвет постепенно тускнеет.
В этот день родились:
- 1401 год – выдающийся итальянский живописец Мазаччо;
- 1722 год – украинский православный святой Паисий (Петр, Платон) Величковский;
- 1801 год – украинский поэт, композитор Тимко Падура;
- 1841 год – украинский историк, педагог, профессор Владимир Иконников;
- 1861 год – украинский общественный деятель, агроном, землевладелец Евгений Чикаленко;
- 1889 год – украинский искусствовед, историк архитектуры Стефан Таранушенко;
- 1914 год – хорватский художник-примитивист Иван Генералич;
- 1934 год – украинский авиастроитель Игорь Павлов;
- 1967 год – 3-й президент Грузии Михеил Саакашвили;
- 1983 год – украинская спортсменка, трехкратная чемпионка мира по международным шашкам Дарья Ткаченко.
Что запрещено делать в этот день
- 21 декабря все еще продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя употреблять мясо, яйца, молоко.
- До этого дня считалось плохой приметой не закончить начатое дело, особенно не отдать долги.
- 21 декабря нельзя, чтобы здание было грязным.
- Запрещалось жадничать, особенно, если кто-то вас что-то попросил.
Народные приметы и традиции 21 декабря
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: если день морозный и тихий, то зима будет снежной и мягкой;
- 21 декабря услышать гром – к сильному ветру;
- утром чирикают синицы – ночью ждите мороза;
- 21 декабря птицы попрятались под крышей дома, будет метель;
- идет снег – лето будет дождливым; если началась вьюга, то летом ждите много осадков.
21 декабря девушки пытались заниматься рукоделием. Особенно часто вышивали, шили и ткали. Если брались прясть, то делать это можно было только в одиночестве. У наших предков была традиция – к свадьбе каждая девушка должна была самостоятельно изготовить себе приданое. Именно этим и занимались 21 декабря.
Также женщины обязательно молились святой Анфисе, чтобы получить силы во время испытаний, разрешить какие-либо конфликтные ситуации в семье. В этот день стоит начать новое дело, оно будет успешным.
Прогноз погоды на завтра, 21 декабря
Завтра, 21 декабря, в Киеве весь день пасмурная погода, может проясниться только под вечер. Во Львове без существенных осадков. В Одессе с утра на небе появятся облака, которые продержатся почти весь день. В Харькове солнце будет редко появляться.
По всей Украине 21 декабря придет похолодание. В Киеве ожидается до -6 днем и -9 ночью. Во Львове -8 ночью и -5 днем. В Одессе температура днем не ожидается -2. В Харькове ночью до -13.
Памятные даты 21 декабря
В этот день год назад президента США Джо Байдена вакцинируют в прямом эфире, а президент Украины Владимир Зеленский подписывает закон о понижении налогов для музеев, кинотеатров и гостиниц.
Календарь важных событий в Украине и мире за 21 декабря:
- 1237 год – силы Орды захватывают Рязань, а затем сжигают город;
- 1620 год – в районе нынешнего города Плимут (США) высаживаются первые пилигримы;
- 1846 год – шотландским хирургом Робером Листоном впервые в Европе применена анестезия во время хирургической операции по ампутации бедра;
- 1867 год – австрийским императором Францом Иосифом утверждено австро-венгерское соглашение и Конституция Австрии;
- 1898 год – Пьер и Мария Кюри открывают радий;
- 1913 – в газете “Fun”, которая является воскресным приложением New York Times впервые опубликовали кроссворд. Его автором был Артур Уинн;
- 1937 год – в Голливуде проходит премьера первого полнометражного мультфильма "Белоснежка и семеро гномов";
- 1975 год – арабские террористы захватывают штаб-квартиру ОПЕК в Вене;
- 1984 год – СССР осуществляет успешный запуск межпланетной станции "Вега-2" для исследования планет в Солнечной системе;
- 1988 год – опытный образец Ан-225 "Мрия" совершает свой первый полет;
- 1988 год – над Локерби, Шотландия, взрывается "Боинг-747" американской авиакомпании "ПанАмерикан";
- 1990 год – возле станции метро "Левобережная" проходит официальное открытие постоянного помещения Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра;
- 1991 год – подписали Алма-Атинскую декларацию о создании СНГ;
- 1991 год – независимость Украины признают Азербайджан и Сьерра-Леоне;
- 1992 год – в Кракове Венгрия, Польша и Чехословакия подписывают соглашение о создании Центральноевропейской зоны свободной торговли;
- 2007 год – в Шенгенскую зону входят еще девять стран Европейского Союза: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Мальта.