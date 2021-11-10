Какой сегодня праздник – 10 ноября: что нельзя делать в день памяти святой Параскевы Пятницы

Сегодня, 10 ноября, среда. До Нового года остается 51 день.
Сегодня в Украине и мире отмечают следующие события:
- Международный день вышивальщиц
- День киберпсихологии
- Международный день патологии
- Международный день бухгалтерии
- Всемирный день науки за мир и развитие
- Всемирный день молодежи
Какой сегодня религиозный праздник и праздник по народному календарю
Православные христиане отмечают сегодня день памяти святой и великомученицы Параскевы Пятницы, которая считается покровительницей вышивальщиц. Родилась она в городе Икония в состоятельной семье, соблюдавшей христианские законы. Всю свою жизнь Параскева служила Господу, молилась и помогала тем, кто в этом нуждался.
Ее действия помогли многим людям обратиться к Христианской вере. За это Параскеву бросили в тюрьму. Через несколько дней в Иконию прибыл наместник императора, который следил, чтобы люди не молились Христу. Вместе с другими заключенными к нему привели и Параскеву. За праведную жизнь и служение Господу, женщину жестоко наказали. К сожалению пыток она выдержать не смогла.
Украинский народ с особым уважением относился к Параскеве Пятницы. Ее иконами украшали дома, в честь святой строили храмы. Сегодня считается, что искренняя молитва перед образом Параскевы помогает создать счастье и мир в семье.
Приметы сегодняшнего дня
Говорили, что если 10 ноября:
- иней на деревьях – ждите мороз;
- вокруг луны сияет круг – будет буря;
- утром стелется туман – к оттепели;
- зима не придет, пока на вишне есть листья;
- увидеть сегодня белку на дереве – до потепления.
Что нельзя делать сегодня 10 ноября: в день памяти святой и великомученицы Параскевы Пятницы
Как говорили наши предки сегодня:
- нельзя было прясть – девушки вечером занимались вышиванием;
- сегодня старались не веселиться, чтобы не навлечь несчастья;
- не разрешалось мыть пол, умывать лицо, ополаскивать водой голову, потому что на том свете придется валяться в помоях;
- нельзя было чистить дымоход, потому что придет несчастье;
- сегодня нельзя купаться и не мыть посуду;
- беременные женщины не брали в долг и не одалживали деньги, чтобы счастье своего малыша не отдать в чужие руки.
У кого сегодня День Ангела
День Ангела сегодня 10 ноября отмечают: Анна (Анна), Параскева (Параска), Неонила
Максим, Иван, Геогрей, Афанасий, Николай, Арсений, Наум, Кузьма, Нестор, Терентий, Степан (Стефан)