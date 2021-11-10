Какой сегодня 10 ноября церковный и народный праздник / Pexels

Какой сегодня праздник – 10 ноября: что нельзя делать в день памяти святой Параскевы Пятницы

Какой сегодня праздник – 10 ноября: что нельзя делать в день памяти святой Параскевы Пятницы

Сегодня, 10 ноября, среда. До Нового года остается 51 день.

Сегодня в Украине и мире отмечают следующие события:

Международный день вышивальщиц День киберпсихологии Международный день патологии Международный день бухгалтерии Всемирный день науки за мир и развитие Всемирный день молодежи

Какой сегодня религиозный праздник и праздник по народному календарю

Православные христиане отмечают сегодня день памяти святой и великомученицы Параскевы Пятницы, которая считается покровительницей вышивальщиц. Родилась она в городе Икония в состоятельной семье, соблюдавшей христианские законы. Всю свою жизнь Параскева служила Господу, молилась и помогала тем, кто в этом нуждался.

Ее действия помогли многим людям обратиться к Христианской вере. За это Параскеву бросили в тюрьму. Через несколько дней в Иконию прибыл наместник императора, который следил, чтобы люди не молились Христу. Вместе с другими заключенными к нему привели и Параскеву. За праведную жизнь и служение Господу, женщину жестоко наказали. К сожалению пыток она выдержать не смогла.

Украинский народ с особым уважением относился к Параскеве Пятницы. Ее иконами украшали дома, в честь святой строили храмы. Сегодня считается, что искренняя молитва перед образом Параскевы помогает создать счастье и мир в семье.

Приметы сегодняшнего дня

Говорили, что если 10 ноября:

иней на деревьях – ждите мороз;

вокруг луны сияет круг – будет буря;

утром стелется туман – к оттепели;

зима не придет, пока на вишне есть листья;

увидеть сегодня белку на дереве – до потепления.

Что нельзя делать сегодня 10 ноября: в день памяти святой и великомученицы Параскевы Пятницы

10 ноября беременные женщины не брали в долг и не одалживали деньги, чтобы счастье своего малыша не отдать в чужие руки / Pexels

Как говорили наши предки сегодня:

нельзя было прясть – девушки вечером занимались вышиванием;

сегодня старались не веселиться, чтобы не навлечь несчастья;

не разрешалось мыть пол, умывать лицо, ополаскивать водой голову, потому что на том свете придется валяться в помоях;

нельзя было чистить дымоход, потому что придет несчастье;

сегодня нельзя купаться и не мыть посуду;

беременные женщины не брали в долг и не одалживали деньги, чтобы счастье своего малыша не отдать в чужие руки.

У кого сегодня День Ангела

День Ангела сегодня 10 ноября отмечают: Анна (Анна), Параскева (Параска), Неонила

Максим, Иван, Геогрей, Афанасий, Николай, Арсений, Наум, Кузьма, Нестор, Терентий, Степан (Стефан)

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