Какой сегодня праздник: почитание царя Давида, тайны Псалтыри и как понять псалмы

Какой сегодня праздник: почитание царя Давида, тайны Псалтыри и как понять псалмы

Псалмы Давида – основа православного богослужения.

9 января православная церковь чтит память царя Давида — автора большей части псалмов Псалтыри и великого царя Израиля. Величество фигуры царя Давида – в непоколебимой вере в Бога, исполнении Его воли, смирении и благочестии.

Псалмы Давида – основа православного богослужения. Псалмы читают на утренних и вечерних богослужениях, в утренних и вечерних домашних молитвах. Знание псалмов дает понимание структуры и содержания церковной службы. Даже есть отдельная часть богослужения – Шестипсалмия – когда читают шесть псалмов Давида почти в темноте и тишине. Считается, что Страшный суд будет столько времени, столько читается Шестипсалмие.

Каким был царь Давид и почему нужно изучать псалмы — читайте на сайте ТСН.ua.

Царь Давид – предок Христа

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Давид воцарился в 1055 году до Рождества Христова и правил 40 лет, после чего трон перешёл его сыну – царю Соломону. Именно Давид расширил государство, очистил от язычества и основал в Иерусалиме центр поклонения и почитания Бога – скинию на горе Сион, где оставил Ковчег Завета. Позже его сын Соломон построит величественный храм, благословенный Богом.

Царь Давид – предок Иисуса Христа. Именно поэтому чтение царя Давида приходится на 9 января, дни после Рождества Христова. Пророки говорили о том, что Мессия придет из "колена Давидова". Род Давида – самый уважаемый из колен израилевых.

Давид и Саул, Давид и Голиаф

Бог с детства благословил Давида. Давид имел дар пения и игры на гуслях. Из-за его таланта маленького Давида приглашали к царю Саулу. Когда Давид играл на гуслях и пел, царь утешался, а "дух злой отступал от него".

Кроме того, Давид был смелым и удивительным воином. Юноша Давид победил языческого великана Голиафа с помощью молитвы Божией и пращи с камнями. После того слава о юноше распространилась, царь Саул стал преследовать Давида из-за ревности и зависти. Чтобы не раздражать Бога, Давид вынужден был скрываться от Саула. И только после его смерти стал царем еврейского народа.

Давид был великим молитвенником и полководцем, но постоянно страдал от гонений. В начале своей жизни его преследовал царь Саул. В конце жизни его преследовал собственный сын Авессалом.

Раскаяние Давида

Царь Давид – символ благочестия – как всякий человек, тоже впадал в грех. Но покаяние Давида было удивительным и глубоким. Он не ел и не спал, омывая кровать слезами, и творил молитвы, которые позже стали называться псалмы. Каждый верующий должен стремиться к “великому раскаянию Давидову”.

Содержимое псалмов Давида

Содержание псалмов Давида – раскаяние за собственные грехи, просьбы о помощи от врагов и хвала Господа.

Каждый из псалмов Давида имеет свою великую историю, которую желательно знать. Например, самый известный покаянный псалом 50 – раскаяние в нескольких смертных грехах, которые совершил Давид из-за пристрастия к замужней Вирсавии. Это была страсть с первого взгляда. Чтобы присвоить Вирсавию, Давид послал на смерть ее мужа, а когда пришло известие о его смерти, Давид, даже не дождавшись похорон, забрал Вирсавию к себе во дворец. Впоследствии у Вирсавии и Давида родился ребенок, и царь был счастливее людей, не чувствуя, какое зло совершил.

Понять грех Давиду помог пророк Нафан. Когда страсть отступила, Давид много дней не выходил из комнаты, умоляя Бога простить его грехи. После долгой молитвы со слезами грех отступал, и тогда Давид славил Господа. Господь простил Давида, но и повелел – младенец Вирсавии и Давида отошел к Богу. Так родился покаянный Псалом 50.

Что такое Псалтырь

Книга псалмов называется Псалтырь. Псалтырь имеет 150 псалмов, но не все они написаны Давидом. Позже к Псалтыри добавлены псалмы Асафа, братьев Кореевых, Моисея и т.д. Вообще, ученые насчитывают 10 авторов псалмов. Каждый псалом Псалтыри начинается с того, кто его автор и из-за чего он был написан.

Как читать и понимать Псалтырь

В православном Псалтыри псалмы разделены на 20 кофизмов. Перед чтением Псалтыри сначала читают “вступительные молитвы”, чтобы войти в присутствие Бога и понять величие и содержание.

Святые преподобные, прославленные церковью, учили псалмы наизусть всю жизнь, некоторые знали Псалтырь полностью.

Понять Псалтырь поможет изучение истории создания каждого псалма, изучение истории жизни царя Давида и истории царства Израиля.

Но глубинное содержание псалмов каждый человек может познавать всю жизнь, ибо мудрость псалмов – необъятна. Каждый раз, читая псалом искренним сердцем и светлым умом, вы будете открывать для себя новые глубины собственной души и воли Божией.

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