Украина
501
1 мин

Какой средний возраст мобилизованных: нардеп шокировал данными некоторых в/ч

Возрастной состав мобилизованных нуждается в срочном пересмотре, ведь физические нагрузки на фронте оказались непосильными для многих пожилых бойцов.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Средний возраст мобилизованных значительно превышает 40 лет. / © ТСН.ua

Средний возраст мобилизованных значительно превышает 40 лет. / © ТСН.ua

Средний возраст мобилизованных в некоторых учебных центрах превышает 40 лет, что затрудняет выполнение задач на фронте.

Об этом заявил нардеп Вадим Ивченко, передают «Новости.LIVE».

«В некоторых учебных центрах, я не буду говорить каких, средний возраст людей, поверьте, даже не сорок лет. Средний даже не сорок», — говорит депутат.

Он подчеркнул, что старшим мужчинам трудно выполнять военные задачи, когда нужна физическая сила и здоровье. Скажем, «зачистить» посадку, быстро пройти на позицию, быстро что-нибудь выкопать и т.д.

«Извините, но война точно не для 60-летних мужчин. Потому что они разные, в большинстве случаев разные. И выполнять задачи нужно разное. И проползти нужно там пять-семь километров и пройти двадцать км с соответствующими сумками и так далее. И еще и состояние здоровья должно быть совершенным ко всем этим вещам», — отметил Ивченко.

Поэтому нардеп отмечает, что ТЦК должны работать не на количество, а на качество мобилизованных. По его мнению, ТЦК должны обращать внимание на мужчин 25-50 лет. И точно не на мужчин 50+, особенно тех, кому уже под 60.

Напомним, что у Киеве военный открыл огонь по бегущему от ТЦК авто.

