Какой вакциной можно прививать детей от 5 лет против коронавируса: иммунолог ответил

Какой вакциной можно прививать детей от 5 лет против коронавируса: иммунолог ответил

Для детей от 5 лет должна быть отдельная вакцина от коронавируса, говорит иммунолог Федор Лапий.

Для детей от 5 до 11 лет прививки от коронавируса нужно делать вакциной, в три раза слабее препарата Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Такой вакцины в Украине еще нет.

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Об этом рассказал глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий в интервью для медэксперта ЮНИСЕФ Екатерины Булавиновой.

Он отметил, что в Украине уже вакцинировали от коронавируса несколько тысяч детей от 12 лет и старше, однако пока нет препарата для детей от 5 и до 11 лет.

Федор Лапий говорит, что для детей от 5 до 11 лет должна быть доза в 3 раза меньше по сравнению с вакциной Comirnaty.

"Сейчас эту вакцину мы разводим, добавляем растворители и набираем 0,3 мл. Если говорить о так называемой детской дозе от 5 до 11 лет – это не значит, что мы можем взять 0,1 мл, и ввести внутримышечно. Это значит, что должна быть отдельная вакцина, отдельная форма", – сказал он.

По его словам, в вакцине для маленьких пациентов содержание м-РНК втрое меньше, чем в обычной дозе препарата Comirnaty от Pfizer-BioNTech, которой прививают взрослых и детей от 12 лет.

Будет ли Украина закупать такой препарат для малышей, пока неизвестно.

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