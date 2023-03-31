Какой завтра, 1 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 1 апреля, День смеха. Верующие чтят память святых мучеников Дарии и Хрисанфа. До Нового года осталось 274 дня.

1 апреля 2023 года — суббота. 402-й день войны в Украине.

Какой завтра, 1 апреля, церковный праздник

1 апреля в церковном календаре – день памяти христианских святых мучеников Дарии и Хрисанфа. Хрисанф происходил из города Александрия и жил в III веке. Отец был язычником, но когда семья переселилась в Рим, то Хрисанфа отдали на обучение в философскую школу, где он изучал, в частности, Новый Завет. Поэтому юноша обратился в христианство.

Когда отец узнал решение своего сына, то очень разозлился, а потом пожелал, чтобы тот снова стал язычником. Для этого подыскал он для Хрисанфа жену Дарию, которая была жрицей.

Но мужчина обратил в христианство и молодую жену. Они даже договорились вести непорочную жизнь. За это римские власти долго мучили супругов, но не смогли убедить их стать язычниками. Тогда поставили их в глубокий ров и зарыли живьем.

Что запрещено делать в этот день

Не ссорьтесь и не ругайтесь.

Не стоит заниматься в этот день тяжелым физическим трудом.

Лучше не злоупотреблять спиртными напитками.

Избегайте любых ситуаций, когда вы можете испачкаться.

Народные приметы и традиции на 1 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: в ночь на 1 апреля облачное небо, значит уже не будет похолодания в ближайшее время;

на рассвете заметили звезды — будут морозы;

у водоема слышен грохот воды — летом будет хороший урожай;

низко летают птицы — к осадкам.

1 апреля низко летают птицы к осадкам / Фото: Pexels

Обычно в первый день второй весенней луны было очень много грязи, за что эта дата получила название "Дарына Грязная". Активно тает снег, вода размывает дороги, грязь скапливается у рек. Наши предки верили, что грязью Дарья забрасывает только злых людей.

Погода на 1 апреля

Завтра, 1 апреля, в Киеве пасмурно, днем возможен мелкий дождь, который усилится к вечеру. Во Львове облачно, будет идти сильный дождь, который к вечеру станет слабее. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе с самого утра пасмурно, днем дождь, который ослабеет до вечера.

Температура воздуха в Киеве +12 днем и +5 ночью. Во Львове — +9 днем и +6 ночью. В Харькове — +8 днем и +4 ночью. В Одессе — +8 днем и +6 ночью.

Памятные даты 1 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 апреля:

527 год — начало правления римского императора Юстиниана I;

1579 год — Стефан Баторий основывает первый в Балтии Виленский университет;

1889 год — в Чикаго появляется в продаже первая в мире посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн;

1890 год — бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получает в США патент на первый троллейбус;

1906 год — подписывают международную конвенцию по охране птиц;

1917 год — в Киеве проходит Праздник Свободы — одна из крупнейших национальных манифестаций в истории Украины;

1918 год – сформированы Королевские воздушные силы Великобритании;

1919 год — Асканию-Нову объявляют народным заповедным парком;

1924 год — Адольф Гитлер осужден на пять лет неволи за Пивной путч;

1933 год — нацисты организуют бойкот еврейских предприятий в отместку за "сговор евреев всего мира против Германии";

1937 год – Бирму отделяют от Индии;

1939 год — после капитуляции последних республиканских сил генерал Франко провозглашает победу в Гражданской войне в Испании;

1946 год — Сингапур становится британской коронной колонией; образован Малайский Союз;

1976 год — Стив Джобс и Стив Возняк основывают Apple;

1979 год – по результатам всенародного референдума аятолла Хомейни провозглашает Иран исламской республикой;

2001 год — Нидерланды легализуют однополые браки;

2002 год — Нидерланды легализуют эвтаназию;

2009 год – Албания и Хорватия присоединились к НАТО;

2016 год — наступление войск Азербайджана на Карабах, или так называемая "4-дневная война";

2022 год – Киевскую область полностью освобождают от российских окупантов.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 апреля

Какие завтра именины: Клавдий, Иннокентий, Макар, Дмитрий, Дарья, Марианна, София, Одарка.

Талисманом человека, рожденного 1 апреля является гелиотроп. Недорогой, но достаточно эффектный из-за интересной окраски, камня. Название переводится как "вращающееся с Солнцем". В Древнем Египте гелиотроп очень чтили из-за его магических свойств. Считалось, что его владельцу невозможно отказать.

В этот день родились:

1838 год – общественный и культурный деятель, любитель украинской старины, меценат Василий Тарновский;

1861 год – украинский писатель и общественный деятель Легеза Ириней;

1932 год – украинский художник-график, педагог Александр Мартынец;

1971 год – украинский журналист, публицист, историк Вахтанг Кипиани.

Какой завтра день в Украине и мире

1 апреля в Украине и мире празднуют День смеха / Фото: pixabay.com

1 апреля в Украине и мире празднуют День смеха. Позитивный весенний праздник, возникший, по одной из версий, в Староданем Риме во время правления императора Константина. Правитель, по легенде, был в хорошем настроении и одолжил свой титул на один день придворному шуту. Тот сразу воспользовался такой возможностью и издал указ устроить веселый праздник с развлечениями и переодеваниями. С тех пор первое апреля стало днем неожиданных розыгрышей.

А в Украине 1 апреля празднуют народный праздник — День пробуждения домового. Наши предки верили, что с наступлением холодов домовой засыпает и просыпается только весной. Поэтому в этот день пытались задобрить дух дома, устраивали громкие гуляния, веселились, пели, танцевали. А еще тщательно убирали в доме, потому что верили, что домовой ненавидит грязь.

Также 1 апреля — Международный фестиваль книг, которые можно есть. Праздник начали по инициативе Беатрис Корон и Джудит Хоффберг в 2000 году. Все поклонники литературы собираются вместе, чтобы устроить интересные конкурсы с книгами, которые можно есть.

1 апреля празднуют Международный день птиц. По совместительству это еще и профессиональный праздник орнитологов. Событие впервые отпраздновали в 1924 году, а дата была выбрана в честь подписания Международной конвенции по охране птиц. Все желающие могут в этот день развесить домики и кормушки для пернатых друзей.

Также 1 апреля Международный день битвы подушками. Интересный праздник отмечается ежегодно в первую субботу апреля. Появился флешмоб 2008 года и быстро обрел популярность. Правила боев просты: нужно одновременно избивать друг друга подушками. Трогать человека без подушки запрещено. Главная цель праздника – привлечь людей к веселью и развлечениям, помочь преодолеть стресс.

А еще 1 апреля – Международный день веселья на работе. Нестандартный, но интересный праздник, появившийся еще в 1996 году. Главная его цель состоит в том, чтобы привлечь общество к сплочению с коллегами, воспитать в коллективе дружеские отношения.

1 апреля — День рождения доллара. Именно в этот день 1778 года Оливер Поллок придумал знак доллара ($), используемый по сей день. В качестве образца он взял аббревиатуру монеты Испании. В то время эти монеты были очень распространены в Америке. Есть еще одна версия, что этот знак он взял с герба Испании.

Также 1 апреля празднуют День растворимого кофе. Дата празднования была выбрана в честь официальной презентации напитка 1938 года в Швейцарии. Над созданием растворимого кофе работал химик Макс Моргенталлер. На это у него ушло целых семь лет.