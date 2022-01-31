Какой завтра, 1 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 1 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

1 февраля 2022 – вторник. Начало китайского нового года, который длится целую неделю. В этот день 1922 ЦК КП(б)У принимает решение вывезти 8 млн пудов (более 131 млн кг) хлеба из голодающей Украины в Россию, а в 2004 году в Великобритании отменяют смертную казнь.

До Нового года осталось 333 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

1 февраля празднуют Китайский Новый год (Чунь Цзэ). Этот праздник нет фиксированной даты, ее вычисляют по специальному лунному календарю. 2022 празднование начнется 1 февраля и продлится целую неделю. Символом нового года станет водяной тигр.

Новый год в Китае еще называют "Нянь", это слово в переводе означает "год". Праздник был основан еще около 4000 лет назад и основан на старинных легендах. Согласно одной из них, в древности на этих землях жило чудовище Нянь ("новогодний зверь"), которое накануне нового года выходило из морских глубин и уходило в человеческие поселения. Там он съедал запасы и убивал местных жителей.

Однажды в селение перед чудовищем вошел старый человек. Он пообещал, что сможет уничтожить зверя. Все дома сказал покрасить в красный цвет, а внутри зажечь огонь. Так жители узнали, что чудовище боится огня и красного цвета. А еще ему не нравится шум. Поэтому люди громко смеялись и веселились. С тех пор, в канун Нового года в Восточной Азии существует интересная традиция. На входной двери наклеивают красные таблички с надписями. А еще зажигают огни и кричат.

1 февраля Всемирный день хиджаба / Pexels

А еще 1 февраля – Всемирный день хиджаба. Праздник довольно молод, а его основала мусульманка Назме Кхан. Ее семья переехала в США и не отказалась от своих традиций. Родители заставляли Назме носить хиджаб. Девушка каждый день выслушивала насмешки. А потому решила рассказать окружающим о хиджабе. Впоследствии она также предложила создать отдельный праздник, помогающий опровергнуть негативные стереотипы, сложившиеся у людей вокруг этого традиционного атрибута женской одежды у мусульман.

1 февраля начинается Всемирная неделя гармонических межконфессиональных отношений (World Interfaith Harmony Week). Эта мера имеет важную цель – построить доброжелательные и толерантные отношения между людьми разных вероисповеданий и конфессий. Ввели событие специальной Резолюцией ООН в 2010 году. Ее инициаторами выступили принц Иордании Гази бен Мухаммед и король Иордании Абдалла II ибн Хусейн аль-Хашими.

1 февраля Международный день дессерта / Pexels

А еще 1 февраля празднуют Международный день десерта. Хоть это событие и не официально, однако приобретает популярность. Учредил праздник американская кондитерша и блоггер Энджи Дадли 2008 года. Тогда она представила свой новый десерт, который назвал кейк-поп (это конфета на палочке, которую можно назвать аналогом чупа-чупса). Впоследствии появилось множество вариантов кейк-попа. А также она написала целую книгу об этом десерте.

Какой завтра праздник еще в мире:

Всемирный день чтения вслух;

День “На работе голышом”;

День без политики;

День жевательной резинки.

Какой завтра, 1 февраля, церковный праздник

1 февраля - день памяти преподобного Макария Великого (Египетского) / commons.wikimedia.org

1 февраля в церковном календаре – день памяти преподобного Макария Великого (Египетского). Родился около 301 года в Египте. Умер в 391 году.

Преподобный Макарий Великий был последователем Антония Великого. Обладал очень глубокой духовной мудростью, за что и получил свое имя. Макарий был монахом, который вел чрезвычайно аскетичную и смиренную жизнь. Он ел только один раз в неделю, а спал и пил в несколько раз меньше, чем в этом нуждалось его тело. За это Господь наделил Макария чудесным даром: он мог воскрешать умерших и исцелять самые серьезные болезни.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 февраля

Какие завтра именины: Макарий, Арсений, Антон, Марк, Мелетий, Петр, Николай, Федор, Савва, Екатерина, Евфросия.

Талисманом людей, рожденных 1 февраля, есть лунный камень. Камень был известен еще в Древней Индии. Там люди верили, что лунный камень есть застывшие слезы богини. Считали, что он помогает предсказывать будущее, поэтому его носили в своих украшениях колдуны и оккультисты.

В этот день родились:

1842 год – украинский живописец и педагог Владимир Орловский;

1879 год – украинский военный и политический деятель Николай Капустянский;

1897 год – украинский писатель, сотник Армии УНР Евгений Маланюк;

1902 год – выдающийся афро-американский поэт Лэнгстон Гьюз;

1902 год – украинская малярка, скульптор, писательница, поэтесса Оксана Лятуринская;

1904 год – украинский философ Михаил Емельяновский;

1930 год – украинский живописец, график, иконописец Николай Бидняк;

1940 год – украинский химик-аналитик Валерий Антонович;

1958 год – украинский политический деятель и управленца Вера Ульянченко;

1965 год – американский киноактер, сын Брюса Ли – Брендон Брюс Ли;

1965 год – украинский артист балета, народный артист Украины Вадим Писарев;

1965 год – американская киноактриса (телесериал "Твин Пикс") Шерилин Фенн;

1968 год – американская певица Лиза Мария Пресли;

1971 год – Майкл Голл, американский актер, известный ролью Декстера в сериале "Декстер", Майкл Голл;

1994 год – английский певец, бывший участник группы “One Direction” Гарри Стайлс.

Что запрещено делать в этот день

1 февраля запрещается плохо думать о других, злословить.

Не ссорьтесь и не оскорбляйте ближних.

1 февраля не следует злоупотреблять алкоголем.

А еще старайтесь не выходить из дома поздно вечером.

Народные приметы и традиции на 1 февраля

1 февраля солнечный день, весна рано придет / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: метель указывает, что весь февраль будет холоден и снежен;

1 февраля сильный мороз, лето будет жарким;

ночью на небе много звезд, значит, и зима будет долго продолжаться;

1 февраля солнечный день, весна рано придет.

В народе верили, что в ночь с 31 января на 1 февраля снятся вещие сны. А еще в этот день обязательно молились Иоанну Златоусту о здоровье детей.

Погода на завтра, 1 февраля

Завтра, 1 февраля, в Киеве небо будет ясным, без осадков. Во Львове пасмурная погода, ночью возможен снег, который закончится к утру. В Одессе облачно с прояснениями, вечером будет идти снег. В Харькове днем ​​обрадуется ясная погода, но ненадолго. Ночью снег.

Температура воздуха в Киеве -1 днем ​​и -5 ночью. Во Львове -3 ночью и -1 день. В Одессе +4 днем ​​и -1 ночью. В Харькове -1 день и -3 ночью.

Памятные даты 1 февраля

1 февраля 2021 года компания IKEA открывает свой первый магазин в Украине / Pexels

В этот день год назад в Брюсселе мужчина с ножом нападает на пассажиров метро, ​​а компания IKEA открывает свой первый магазин в Украине.

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 февраля:

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