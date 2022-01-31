Какой завтра, 1 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

1 февраля 2022 – вторник. Начало китайского нового года, который длится целую неделю. В этот день 1922 ЦК КП(б)У принимает решение вывезти 8 млн пудов (более 131 млн кг) хлеба из голодающей Украины в Россию, а в 2004 году в Великобритании отменяют смертную казнь.
До Нового года осталось 333 дня.
Какой завтра праздник в Украине и мире
1 февраля празднуют Китайский Новый год (Чунь Цзэ). Этот праздник нет фиксированной даты, ее вычисляют по специальному лунному календарю. 2022 празднование начнется 1 февраля и продлится целую неделю. Символом нового года станет водяной тигр.
Новый год в Китае еще называют "Нянь", это слово в переводе означает "год". Праздник был основан еще около 4000 лет назад и основан на старинных легендах. Согласно одной из них, в древности на этих землях жило чудовище Нянь ("новогодний зверь"), которое накануне нового года выходило из морских глубин и уходило в человеческие поселения. Там он съедал запасы и убивал местных жителей.
Однажды в селение перед чудовищем вошел старый человек. Он пообещал, что сможет уничтожить зверя. Все дома сказал покрасить в красный цвет, а внутри зажечь огонь. Так жители узнали, что чудовище боится огня и красного цвета. А еще ему не нравится шум. Поэтому люди громко смеялись и веселились. С тех пор, в канун Нового года в Восточной Азии существует интересная традиция. На входной двери наклеивают красные таблички с надписями. А еще зажигают огни и кричат.
А еще 1 февраля – Всемирный день хиджаба. Праздник довольно молод, а его основала мусульманка Назме Кхан. Ее семья переехала в США и не отказалась от своих традиций. Родители заставляли Назме носить хиджаб. Девушка каждый день выслушивала насмешки. А потому решила рассказать окружающим о хиджабе. Впоследствии она также предложила создать отдельный праздник, помогающий опровергнуть негативные стереотипы, сложившиеся у людей вокруг этого традиционного атрибута женской одежды у мусульман.
1 февраля начинается Всемирная неделя гармонических межконфессиональных отношений (World Interfaith Harmony Week). Эта мера имеет важную цель – построить доброжелательные и толерантные отношения между людьми разных вероисповеданий и конфессий. Ввели событие специальной Резолюцией ООН в 2010 году. Ее инициаторами выступили принц Иордании Гази бен Мухаммед и король Иордании Абдалла II ибн Хусейн аль-Хашими.
А еще 1 февраля празднуют Международный день десерта. Хоть это событие и не официально, однако приобретает популярность. Учредил праздник американская кондитерша и блоггер Энджи Дадли 2008 года. Тогда она представила свой новый десерт, который назвал кейк-поп (это конфета на палочке, которую можно назвать аналогом чупа-чупса). Впоследствии появилось множество вариантов кейк-попа. А также она написала целую книгу об этом десерте.
Какой завтра праздник еще в мире:
- Всемирный день чтения вслух;
- День “На работе голышом”;
- День без политики;
- День жевательной резинки.
Какой завтра, 1 февраля, церковный праздник
1 февраля в церковном календаре – день памяти преподобного Макария Великого (Египетского). Родился около 301 года в Египте. Умер в 391 году.
Преподобный Макарий Великий был последователем Антония Великого. Обладал очень глубокой духовной мудростью, за что и получил свое имя. Макарий был монахом, который вел чрезвычайно аскетичную и смиренную жизнь. Он ел только один раз в неделю, а спал и пил в несколько раз меньше, чем в этом нуждалось его тело. За это Господь наделил Макария чудесным даром: он мог воскрешать умерших и исцелять самые серьезные болезни.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 февраля
Какие завтра именины: Макарий, Арсений, Антон, Марк, Мелетий, Петр, Николай, Федор, Савва, Екатерина, Евфросия.
Талисманом людей, рожденных 1 февраля, есть лунный камень. Камень был известен еще в Древней Индии. Там люди верили, что лунный камень есть застывшие слезы богини. Считали, что он помогает предсказывать будущее, поэтому его носили в своих украшениях колдуны и оккультисты.
В этот день родились:
- 1842 год – украинский живописец и педагог Владимир Орловский;
- 1879 год – украинский военный и политический деятель Николай Капустянский;
- 1897 год – украинский писатель, сотник Армии УНР Евгений Маланюк;
- 1902 год – выдающийся афро-американский поэт Лэнгстон Гьюз;
- 1902 год – украинская малярка, скульптор, писательница, поэтесса Оксана Лятуринская;
- 1904 год – украинский философ Михаил Емельяновский;
- 1930 год – украинский живописец, график, иконописец Николай Бидняк;
- 1940 год – украинский химик-аналитик Валерий Антонович;
- 1958 год – украинский политический деятель и управленца Вера Ульянченко;
- 1965 год – американский киноактер, сын Брюса Ли – Брендон Брюс Ли;
- 1965 год – украинский артист балета, народный артист Украины Вадим Писарев;
- 1965 год – американская киноактриса (телесериал "Твин Пикс") Шерилин Фенн;
- 1968 год – американская певица Лиза Мария Пресли;
- 1971 год – Майкл Голл, американский актер, известный ролью Декстера в сериале "Декстер", Майкл Голл;
- 1994 год – английский певец, бывший участник группы “One Direction” Гарри Стайлс.
Что запрещено делать в этот день
- 1 февраля запрещается плохо думать о других, злословить.
- Не ссорьтесь и не оскорбляйте ближних.
- 1 февраля не следует злоупотреблять алкоголем.
- А еще старайтесь не выходить из дома поздно вечером.
Народные приметы и традиции на 1 февраля
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: метель указывает, что весь февраль будет холоден и снежен;
- 1 февраля сильный мороз, лето будет жарким;
- ночью на небе много звезд, значит, и зима будет долго продолжаться;
- 1 февраля солнечный день, весна рано придет.
В народе верили, что в ночь с 31 января на 1 февраля снятся вещие сны. А еще в этот день обязательно молились Иоанну Златоусту о здоровье детей.
Погода на завтра, 1 февраля
Завтра, 1 февраля, в Киеве небо будет ясным, без осадков. Во Львове пасмурная погода, ночью возможен снег, который закончится к утру. В Одессе облачно с прояснениями, вечером будет идти снег. В Харькове днем обрадуется ясная погода, но ненадолго. Ночью снег.
Температура воздуха в Киеве -1 днем и -5 ночью. Во Львове -3 ночью и -1 день. В Одессе +4 днем и -1 ночью. В Харькове -1 день и -3 ночью.
Памятные даты 1 февраля
В этот день год назад в Брюсселе мужчина с ножом нападает на пассажиров метро, а компания IKEA открывает свой первый магазин в Украине.
Календарь важных событий в Украине и мире за 1 февраля:
- 1411 год – заключают Торунский мирный договор, завершающий Великую войну;
- 1587 год – английская королева Елизавета I подписала смертный приговор Марии Стюарт;
- 1673 - немецкий ученый Готтфрид Лейбниц демонстрирует сконструированную им суммированную "арифметическую машину";
- 1709 год – команда британского корабля обнаруживает на необитаемом острове Хуан-Фернандес в Тихом океане моряка Александра Селкирка (именно он становится прототипом Робинзона Крузо);
- 1732 год – подписано Остальное соглашение России с Персией;
- 1884 год – выходит в свет первое издание Oxford English Dictionary (Оксфордского словаря английского языка);
- 1893 год – Томас Эдисон создает в Нью-Джерси первую в мире киностудию под названием "Черная Мария";
- 1893 год – в Турине проходит премьера оперы Джакомо Пуччини "Манон Леско"; 1896 год – в Турине проходит премьера оперы Джакомо Пуччини "Богема";
- 1922 год – политбюро ЦК КП(б)У принимает решение о вывозе 8 млн пудов хлеба из голодающей Украины в Россию;
- 1930 год – газета "Таймс" печатает первый в мире кроссворд; 1930 год – определение ЦИК и СНК СССР “О мерах по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством”, которое положило начало массовой коллективизации;
- 1946 год – Трюгве Ли становится первым генеральным секретарем ООН;
- 1946 год – Венгрия провозглашена республикой;
- 1951 год – состоялось третье испытание атомной бомбы на полигоне в Неваде (это был первый ядерный взрыв, показанный по телевидению);
- 1953 год – волны Северного моря размывают 50 основных дамб Голландии, в результате погибает 1835 человек, а 43 тысячи сооружений частично или полностью разрушены;
- 1954 год – происходит премьера первой телевизионной "мыльной оперы" (она называлась "Secret Storm");
- 1958 год – США успешно производит запуск орбитального сателлита "Эксплорер";
- 1958 год – Египет и Сирия образуют Соединенную Арабскую Республику;
- 1967 год – в Детройте (США) выходит первое число украинского журнала "Детройтские новости";
- 1992 год – Украина устанавливает дипломатические отношения с Румынией;
- 1994 год – вступает в силу Шенгенское соглашение, которое подписали страны ЕС (оно предусматривает введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза);
- 2003 год – при заходе на посадку над мысом Канаверал (штат Флорида) взрывается американский шаттл "Колумбия" (в результате погибают все 7 членов экипажа);
- 2004 год – Великобритании отменяют смерть казни.