Какой завтра, 1 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 1 июля, День государственного регистратора и День следствия в Украине. Верующие чтят память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. До Нового года осталось 183 дня.

1 июля 2023 года — суббота. 493-й день войны в Украине.

Какой завтра, 1 июля, церковный праздник

1 июля в церковном календаре – день памяти мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Жили эти святые в I веке нашей эры и были военными в римском войске. Святой Леонтий за доблестную службу даже был назначен на руководящую должность – он возглавил императорское войско в городе Триполи. Леонтий был благочестивым и добрым, люди очень любили его за щедрость.

В Триполи начальником был Веспасиан, жестоко относившийся к христианам. Чтобы схватили Леонтия, туда направился сенатор Адриан с будущим мучеником Ипатием. Ипатий в пути сильно заболел и увидел во сне ангела, приказавшего мужу обратиться с молитвой к Богу. Проснувшись, Ипатий вместе с отрядом трижды помолился, и недуг сразу отошел. Уверовал тогда человек во Христа, а вместе с ним и молодой воин по имени Феодул. Пошли они тайно искать Леонтия.

Дошли они до города и встретил их незнакомец, который предложил остаться у него с ночевкой. Позже они обнаружили, что это был Леонтий. Начали они уговаривать рассказать им о Боге. А потом еще и захотели получить крещение.

До города дошел и отряд во главе с сенатором Адрианом. Узнал он, что Феодул с Ипатием приняли христианство, рассердился и приказал публично отказаться от Бога. Но они отказались. Убили их после жестоких пыток вместе с Леонтием.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя в этот день тратить много денег.

Запрещено ругаться, спорить, ссориться.

Не позволяйте себе лениться.

Народные приметы и традиции на 1 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: нет росы утром, ждите дождливого дня;

очень жарко даже утром – будет ясный день;

много осадков на снежную зиму;

утренний туман указывает на жаркую погоду после полудня;

кувшинка поздно утром проснулась и едва поднимается над водой — после обеда пойдет дождь.

1 июля утренний туман указывает на жаркую погоду после полудня / Фото: Pexels

1 июля в народе считался днем Ярила – бога Солнца. Изображали его обычно с колосьями и олицетворял он возрождение после зимы. В старину в этот день устраивали ярмарку и "яриловые" игрища. Праздник сопровождался танцами и пением. Верили, если 1 июля умыться росой из сенокоса, то можно стать здоровее и красивее.

Погода на 1 июля

Завтра, 1 июля, в Киеве безоблачное утро и день, лишь к вечеру появятся облака, без осадков. Во Львове пасмурно, хотя вечером небо прояснится, во второй половине дня возможен мелкий дождь. В Харькове днем могут идти тучи, без осадков. В Одессе ясная погода во второй половине дня, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +27 днем и +17 ночью. Во Львове +24 днем и +16 ночью. В Харькове +26 днем и +15 ночью. В Одессе +28 днем и +21 ночью.

Памятные даты 1 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 июля:

1097 год — крестоносцы во время первого крестового похода разбивают войско турок-сельджуков в Дорилейской долине;

1535 год — английский мыслитель и государственный деятель Томас Мор, уже около года находившийся в тюрьме за отказ признать законным развод Генриха VIII и принести присягу главе англиканской церкви, предстает перед судом, его приговаривают к четвертованию, которое король заменяет отрубом головы;

1569 год – Великое княжество Литовское и Польское королевство подписывают Люблинскую унию о создании федеративного польско-литовского государства – Речи Посполитой;

1751 год — напечатан первый том "Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел", издан Дени Дидро и Жаном Лероном д'Аламбером;

1823 год — создают федерацию Соединенных Провинций Центральной Америки (включала Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Коста-Рику и Никарагуа);

1858 год – Чарльз Дарвин в Лондоне впервые представляет свою теорию эволюции;

1859 год — в Протоколах лондонского Линнеевского общества впервые опубликовали краткое изложение теории естественного отбора Чарльза Дарвина;

1863 год — начинается битва под Геттисбургом, в которой войска Севера наносят поражение Югу (США);

1867 год — в результате объединения нескольких британских колоний провозглашают создание доминиона Канада;

1911 год — польский биохимик Казимир Функ впервые использует слово "витамин";

1936 год — в Нью-Йорке впервые выходит роман Маргарет Митчел "Унесенные ветром";

1946 год – проводят первое послевоенное испытание атомной бомбы на атолле Бикини;

1961 год – в Торонто (Канада) открывают памятник Тарасу Шевченко;

1976 год — Василий Емельянович Романюк — будущий Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Владимир — отказывается от советского гражданства;

1989 год — в Киеве образуют Народное движение Украины;

1997 год – Гонконг передают под управление Китайской Народной Республики;

2013 год – Хорватия присоединяется к Европейскому Союзу;

2014 год — Верховная Рада Украины заснуливает орден Героев Небесной Сотни.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 июля

Какие завтра именины: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей.

Талисманом человека, рожденного 1 июля является чароит. Издавна считался уникальным камнем. Чароит помогает снять умственное напряжение, усилить иммунитет организма.

В этот день родились:

1917 год – украинский политический и военный деятель Олег Штуль-Жданович;

1962 год – украинский художник-иллюстратор, известный сотрудничеством с издательством "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га" Владислав Ерко;

1971 год – тернопольский композитор Иван Небесный.

Какой завтра день в Украине и мире

1 июля День следствия в Украине / Фото: Pexels

1 июля в Украине празднуют День государственного регистратора. Профессиональный праздник был введен согласно приказу Государственного комитета Украины по регуляторной политике и предпринимательству от 30 июня 2009 г. № 111. Стоит отметить, что государственные регистраторы играют очень важную роль в правовом регулировании хозяйственной деятельности.

Также 1 июля День следствия в Украине. Это профессиональный праздник всех работников внутренних дел. Обычно это люди с аналитическим складом ума, умением вести расследование и распутывать всевозможные дела, дедуктивными способностями.

А еще 1 июля День архитектуры Украины. Принято считать, что на территории Украины архитектурное искусство начало развиваться при Киевской Руси. Тогда города были укреплены оборонительными сооружениями, в центре поселения размещали жилища граждан и теремы князей. Использовали обычно дерево, а вот камень брали редко.

1 июля Всемирный день борьбы против бедности. Главная цель этого дня состоит в привлечении внимания мирового общества к тем государствам, которые даже в наше время страдают от нищеты. По статистическим данным, за чертой бедности сейчас живут более 800 мл людей во всем мире.

Также 1 июля празднуют Международный день анегдота и шуток. Эта интересная дата характеризуется большим количеством смешных мер. Следует помнить, что шутки дарят положительные эмоции и поднимают настроение. Инициатором создания такого праздника является американский писатель и график Уэйн Рейнагель, известный своими фантастическими романами. Начали дату 1994 года.

А еще 1 июля Международный день регги. Яркий музыкальный праздник наиболее популярен на Ямайке, а именно в городе Кингстон. Дата посвящена тому, чтобы познакомить весь мир с уникальным стилем музыки – регги. Это направление современной музыки, возникшее в конце 1960-х годов на Ямайке. Главные его особенности: неотшлифованное звучание, сильная зависимость композиции от ритма.

1 июля празднуют Международный день кооперативов. Праздник выпадает на первую субботу июля, начиная с 1995 года. Кооперативная модель управления считается наиболее справедливой, потому что она обеспечивает обществу всестороннее развитие.