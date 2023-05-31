Какой завтра, 1 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

1 июня 2023 года — четверг. 463-й день войны в Украине.

Какой завтра, 1 июня, церковный праздник

1 июня в церковном календаре – день памяти священномученика Патрикия. О его жизни известно мало. Мы знаем, что он был епископом в Пруссе во времена, когда было очень распространено язычество. Его схватили и подвергли страшным мучениям за то, что Патрикий исповедовал христианство. Вместе с ним схватили и несколько пресвитеров. Хотя они и страдали, однако им удалось обратить многих язычников в христианство. Все эти события происходили примерно в 100 году после Рождества Христова.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя сидеть дома, даже если в этот день идет дождь.

Запрещается одевать несвежую одежду – это может отвлечь финансы.

Не унывайте и не поддавайтесь депрессии, иначе все лето будет дождь.

Народные приметы и традиции на 1 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: идет дождь – луна будет засушливая;

сильная роса означает, что будет хороший урожай;

сильно пахнут цветы и кукарекают петухи – ждите осадков;

утром туманно – будет много грибов осенью;

прохладно – еще 40 дней будет плохая погода.

1 июня сильно пахнут цветы и кукарекают петухи — ждите осадков. / Фото: Pexels

В этот день было принято произносить разные проговорки — они защищали от напастей поля (от вредителей, погодных условий и т.п.). А крестьяне начинали сеять огурцы, тыквы, кабачки. Верили, что тогда дадут большой и густой урожай.

Погода на 1 июня

Завтра, 1 июня, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове утро ясное, но уже во второй половине дня небо покроют облака, которые к вечеру должны исчезнуть, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве – +24 днем и +14 ночью. Во Львове – +23 днем и +14 ночью. В Харькове – +22 днем и +12 ночью. В Одессе – +25 днем и +17 ночью.

Памятные даты 1 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 июня:

794 год — король Карл Великий отказывается подчиниться решениям VIII Вселенского собора 787 года, касавшимся поклонения иконам — на соборе франкских богословов, проходившем во Франкфурте-на-Майне, он утверждает свою независимость от Византии, несмотря на то, что это идет вопреки I;

1475 год — османский флот под командой великого визиря и капудана-паши Гедик Ахмеда начинает осаду Кафы;

1494 год — в казначейских отчетах Королевства Шотландия зафиксировали первое письменное упоминание о шотландском виски;

1533 год — короновали Анну Болейн, новую королеву-консорт (в браке с английским королем Генрихом VIII);

1652 год — начинается битва под Кнутом между союзной армией Войска Запорожского и Крымского Ханства под предводительством Богдана Хмельницкого против войска Речи Посполитой под командованием Мартына Калиновского;

1831 год — во время исследования Арктики английский путешественник Джеймс Кларк обнаруживает местонахождение Северного магнитного полюса Земли;

1845 год – фиксируют рекордный по дальности перелет домашнего голубя – он преодолел расстояние протяженностью 11 тысяч километров (Намибия-Лондон) за 55 дней;

1893 год — в Берлине проходит премьера оперы Дж. Верди "Фальстаф";

1919 год — начинается общее наступление войск Армии УНР на противобольшевистском фронте;

1935 год — в Великобритании вводят номерные знаки к автомобилям и обязательную сдачу экзаменов на водительские права;

1938 год — в США выходит 1-е число журнала комиксов "Action Comics", в котором появляется знаменитый ныне Супермен;

1943 год — над Бискайским заливом немцы сбивают самолет, в котором, по их мнению, из Лиссабона в Лондон летел британский премьер Уинстон Черчилль;

1946 год — по приговору трибунала в Бухаресте казнят пронацистского диктатора Королевства Румыния генерала Иона Антонеску;

1958 год — во время политического кризиса, связанного с восстанием в Алжире, Шарль де Голль становится премьер-министром Франции;

1961 год — сингл Элвиса Пресли "Surrender" выходит на первую строчку британского хит-парада;

1964 год — группа The Beatles выпускает сингл "Sweet Georgia Brown"/"Take Out Some Insurance On Me Baby";

1967 год — диск The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" становится "золотым" в Великобритании и США и выходит на первую позицию в хит-парадах этих стран;

1969 год — в Канаде на радио и телевидении запрещают рекламу табачных изделий;

1980 год — начинает работу первый круглосуточный информационный канал Cable News Network (CNN), который, по словам его владельца Теда Тернера, будет в эфире "до конца этого мира";

1981 год — выходит альбом Джорджа Гаррисона "Somewhere in England";

1990 год — на экраны США выходит фильм "Вспомнить все" с участием Арнольда Шварценеггера.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 июня

Какие завтра именины: Роман, Артем, Александр, Дмитрий, Назар, Виталий, Анна, Анастасия.

Талисманом человека, рожденного 1 июня, является соколиный глаз. Таинственный и роскошный камень, отличающийся наличием интересного оптического эффекта, называемого "кошачий глаз". Это полудрагоценные камни, которые часто используют для создания различных изделий. Издавна верили, что только одно прикосновение к соколиному глазу способно излечить хроническую усталость и депрессию.

В этот день родились:

1076 год — Великий князь Киевский, старейший сын Владимира Мономаха Мстислав Великий;

1903 — новомученик Украинской греко-католической церкви, религиозный деятель, епископ УГКЦ, редемпторист Василий (Величковский);

1926 — американская актриса, модель, кинорежиссер и автобиографистка, основательница собственной киностудии, знаменовавшая распад студийной системы Голливуда Мэрилин Монро (настоящее имя: Норма Джин Мортенсон Бейкер).

Какой завтра день в Украине и мире

1 июня в Украине и мире празднуют Международный день защиты детей / Фото: Pexels

1 июня в Украине и мире празднуют Международный день защиты детей. Впервые идея создания столь важной даты появилась в 1925 году во время проведения первой Всемирной конференции по благополучию детей. Конкретную дату тогда не установили, поэтому каждая страна выбрала для нее отдельный день — тот, который больше всего совпадал с национальными традициями. Официально Международный день защиты детей был создан в 1949 году по инициативе Международной демократической федерации женщин. Тогда же выбрали и современную дату – первый день лета.

Также 1 июня Всемирный день родителей. Традиция празднования была начата Генеральной ассамблеей ООН в 2012 году и ее приурочили к Международному дню защиты детей. Главной целью праздника является подчеркивание роли семьи в формировании общечеловеческих ценностей. В этот день стоит обратить внимание на особую роль родителей в воспитании детей, поблагодарить своих родных за все годы, которые они отдали своему ребенку.

А еще 1 июня Всемирный день молока. Начали в 2001 году по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации. Дату выбрали совсем не случайно. В разных странах мира праздник существовал задолго до 2001 года и приходился как раз на первый день лета. Поэтому было решено не нарушать традиции.

1 июня празднуют Всемирный день ответственного туризма. Впервые отпраздновали в 2006 году. Каждый день праздник посвящают какой-то отдельной проблеме, требующей немедленного вмешательства мирового сообщества (браконьерство и т.п.). Главное правило этого дня — нужно относиться к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе.

Также 1 июня Всемирный день рифа. Празднуется с 2010 года. Главная цель дня — привлечь внимание человечества к коралловым рифам, живым организмом, содержащим большое количество полипов. В скелетообразном образовании может проживать десятки тысяч созданий. А от его здоровья зависит здоровье океана в целом.