Какой завтра, 1 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

1 марта 2023 — среда. 371-й день войны в Украине.

Какой завтра, 1 марта, церковный праздник

1 марта в церковном календаре – день памяти святых двенадцати мучеников Кесарийских. Памфил пресвитер, Валент диакон, Павел, Порфирий, Селевкий, Феодул, Иулиан, Самуил, Илия, Даниил, Иеремия, Исаия пострадали из-за своей веры во Христа во время правления Диоклетиана в Кесарии Палестинской.

Памфил был уроженцем города Бейрут, получил хорошее образование в Александрии и даже работал пресвитером в Кесарии. Его основные труды — сравнение и исправление текстов Нового Завета, поврежденных переводчиками. Благодаря этому труду в Кесарии была собрана большая библиотека духовных книг.

Работать Памфилу помогали святой Валент и Павел. Первый был дьяконом Элийской церкви. Он был пожилым человеком, хорошо знал Священное Писание. Всех троих посадили в тюрьму на 2 года.

Во время правления Фермилиана в Египте также осудили и отправили в золотоносные рудники Килии 130 христиан. До места ссылки провожали их пять братьев. На обратном пути их задержали в Кесарии и бросили в тюрьму из-за того, что они исповедовали христианство. Их вместе с Памфилом, Валентом и Павлом привели в суд. Во время допроса они назвались именами ветхозаветных пророков (Иеремия, Илия, Даниил, Самуил, Исаия). Долго мучил правитель этих юношей, а затем казнил вместе с Памфилом, Валентом и Павлом.

1 марта – день памяти святых двенадцати мучеников Кесарийских. / Фото: commons.wikimedia.org

Перед казнью также сожгли слугу Самуила, по имени Порфирий. Бывший воин Селевкий стал свидетелем этого всего. Перед казнью он подошел к Самуилу и рассказал ему о мученической смерти слуги. Здесь же его схватили и казнили вместе со всеми.

У правителя был один слуга Феодул, который был человеком в возрасте и тайно исповедовал христианство. Он прославлял силу духа святых, за что его тоже казнили. Последним убили юношу Иулиана, просто подошедшего к телам мучеников, чтобы отдать им последнее уважение. Его сразу схватили, привели к императору и осудили.

Что нельзя делать в этот день

Не одалживайте ничего и не отдавайте в этот день долги.

Нельзя пропускать рыбалку, будет хорошо клевать рыба.

Нежелательно заниматься физическим трудом.

Не ругайтесь и не злословьте.

Народные приметы и традиции на 1 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: если сильный ветер, ждите осадков;

стоит густой туман, значит лето будет ненастным;

паводок – на большое количество насекомых и грызунов летом;

громко каркают вороны – до похолодания.

1 марта громко каркают вороны — до похолодания. / Фото: pixabay.com

В старину женщины пытались набрать снега и в полдень потереть им руки, чтобы кожа была нежной и чистой. А беременные в этот день выходили на холм, чтобы посмотреть на первое весеннее солнце. Наши предки верили, что тогда ребенок родится здоровым и крепким.

Погода на 1 марта

Сегодня, 1 марта, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, осадков не ожидается. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха +3 днем и -1 ночью. Во Львове +4 днем и -4 ночью. В Харькове +2 днем и -3 ночью. В Одессе +7 день и 0 ночью.

Памятные даты 1 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 марта:

86 год до н. э — римский полководец Сулла берет штурмом и грабит Афины;

1360 год — король Англии Эдуард III за 16 фунтов выкупает из французского плена 19-летнего Джеффри Чосера, который становится его камердинером, оруженосцем, а впоследствии — одним из величайших поэтов Англии;

1420 год — Папа Римский Мартин V призывает христиан к крестовым походам против чешских гуситов;

1498 год — Васко да Гама приплывает к Мозамбику;

1504 год — становится именно то лунное затмение, которое Христофор Колумб использовал для запугивания ямайских индейцев;

1562 год — в Васси (Шампань) французские католики вырезают гугенотов, начав гугенотские войны;

1565 год — в Бразилии основывают португальскую колонию Рио-де-Жанейро. Через 20 лет город имел 4000 жителей;

1692 год — начинается процесс над салемскими ведьмами в Новой Англии;

1767 год — изгоняют орден иезуитов из Испании королем Карлом III;

1780 год — Пенсильвания становится первым штатом, запретившим рабство;

1790 год — происходит первая перепись населения США;

1815 год — после бегства из Эльбы близ Канна высаживается Наполеон Бонапарт в сопровождении около 1000 своих поклонников;

1845 год — президент США Джон Тайлер подписывает закон о переходе Техаса под юрисдикцию США;

1872 год — решением Конгресса США в районе Йеллоустоуна основывают первый в мире национальный парк;

1912 год — в Сент-Луисе Альберт Берри совершает первый прыжок с парашютом из самолета в полете (высота 460 м);

1918 год — войска УНР и Германии освобождают Киев от большевиков;

1928 год — в США доктор Герберт Эванс открывает шестой витамин, соответственно и названный витамином F;

1941 год — выходит в эфир первое коммерческое FM-радио – радиостанция W47NV в Нэшвилле;

1943 год — в Нью-Йорке проводят массовую демонстрацию в поддержку евреев Европы;

1947 год — начинает свою деятельность Международный валютный фонд;

1961 год — президент США Джон Кеннеди объявляет о создании Корпуса Мира;

1973 год — выпущен альбом Pink Floyd "The Dark Side of the Moon";

1976 год — парламент Великобритании одобряет новые правила дорожного движения, согласно которым использование ремней безопасности становилось обязательным;

1977 год — в Киеве открывают памятник украинскому философу Григорию Сковороде;

1988 год — компания Apple Computer анонсирует выход нового устройства CD-ROM в своих компьютерах Apple II и Macintosh;

1991 год — шахтеры Донбасса начинают забастовку, впервые выдвинув политические требования (отставка Горбачева);

1995 год — в ЕС вступают Австрия, Швеция и Финляндия;

1998 год — вступает в силу соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Украиной;

2000 год — компании Confinity (Питер Тиль, Максимилиан Левчин) и X.com (Илон Маск) принимают план слияния в платежную систему PayPal.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 марта

Какие завтра именины: Павел, Феодул, Порфирий, Илия, Самуил.

Талисманом человека, рожденного 1 марта, является амазонит. Экзотический камень, отличающийся нежным голубовато-зеленым цветом. Впервые его обнаружили в Южной Америке в XVIII веке. Амазонит очень ценился среди аравийцев, считавших его целебным средством против головной боли.

В этот день родились:

1845 год – украинский инженер, изобретатель первого в мире трамвая на электрической тяге Федор Пироцкий;

1858 год – украинский геолог, географ, академик Павел Тутковский;

1925 год – украинский редактор газетных изданий, заместитель главного редактора Киевской киностудии имени А. Довженко Владимир Черный;

1929 год – украинская ученая-журналистка, доктор филологических наук, профессор кафедры радиовещания и телевидения факультета журналистики Львовского университета имени Ивана Франко Александра Сербенская;

1929 год – украинский ученый, профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой теоретической физики и астрономии, первый ректор Волынского национального университета имени Леси Украинки Анатолий Свидзинский;

1938 год – украинский актер Борислав Брондуков;

1940 год – (29 февраля), украинский футболист ("Динамо" Киев), тренер Йожеф Сабо;

1943 год – украинский общественный деятель, председатель объединения обществ депортированных украинцев "Закерзоння", председатель общества "Надсяння" Владимир Середа;

1944 год – украинский ученый, доктор музыковедения, ректор Одесской музыкальной академии Александр Сокол;

1944 год – украинский художник Виктор Перепичай;

1946 год – митрополит Львовский и Сокальский УПЦ КП Андрей (Горак);

1948 год – украинский поэт и журналист Василий Лящук;

1951 год – украинский архитектор Олег Головчак;

1956 год – украинский поэт, художник и скульптор Николай Тимчак;

1966 год – украинский спортсмен-легкоатлет, бронзовый призер Олимпийских игр 1996 в метании молота Александр Крикун;

1972 год – украинский футболист, член национальной сборной по футболу в 1993-2003 годах Сергей Коновалов;

1976 год – украинский боксер в первом среднем весе (до 69,855 кг), Чемпион Европы, чемпион мира по версии WBO с 2005 года Сергей Дзиндзирук;

1983 год – украинская поэтесса Мария Дружко;

1988 год – украинский студент, активист молодежной патриотической организации "СиЧ", который был убит членами ультралевой пророссийской организации в Одессе, Максим Чайка;

2010 год – украинский шахматист-вундеркинд Тихон Черняев.

Какой завтра день в Украине и мире

1 марта в Украине и мире празднуют Международный день кошек / Фото: pixabay.com

1 марта в Украине и мире празднуют Международный день кошек. Хотя это и неофициальный праздник, однако он очень популярен во всем мире. На планете количество домашних кошек и кошек достигает примерно 600 миллионов человек. Даже существует отдельная наука, изучающая этих животных, и называется она фелинологией.

У кошек очень своеобразный характер — они сообразительны, независимы, игривы и любознательны, однако могут быть строгими или кроткими. Умеют очень тонко ощущать настроение своего хозяина. Сейчас кошек воспринимают исключительно как домашних питомцев, но так было не всегда. Приручать кошек начали примерно 10-12 тысячелетий назад в ближневосточном регионе. Тогда наши предки уже начали вести оседлую жизнь и заниматься земледелием. Зерновые привлекали в дома грызунов, а на них охотились кошки. Эти животные работали на хозяйствах, уничтожая крыс и мышей. Так между человеком и котом образовались взаимовыгодные отношения.

В Древнем Египте кошек приравнивали к божественным созданиям из-за сверхъестественной грации и способности видеть в темноте. Из страны было запрещено вывозить кошек, а убийство животного каралось смертью. Из-за любви ко сну в солнечных местах, египтяне верили, что кошки имеют связь с самим богом Солнца — Ра. Также в пантеоне египетских богов была богиня Бастет с головой кошки. Она была воплощением красоты, плодородия и радости.

Пришлось котам пережить и достаточно сложные времена. В Европе в Средневековье черных кошек считали помощниками дьявола, поэтому животных массово убивали. За это людям пришлось дорого заплатить. В 1348 году началась эпидемия чумы, которую, в частности, связывают с уменьшением количества кошек, что привело к размножению грызунов.

Также 1 марта — Всемирный день гражданской обороны. Событие началось в 1990 году по инициативе Международной организации гражданской обороны. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день МОЦО получило межправительственный статус. Случилось это в 1972 году. Гражданская оборона — это система мер, направленных на защиту человека, его материальных ценностей в случае техногенной катастрофы, стихийного бедствия или войны.

А еще 1 марта – Всемирный день иммунитета. Праздник был начат ВОЗ в 2002 году. Иммунитет – это защитные механизмы, которые помогают организму бороться с посторонними факторами (химические вещества, вирусы, бактерии и т.п.) и имеют способность противодействовать внешним факторам. Этот день был создан для того, чтобы привлечь внимание людей к проблеме иммунных заболеваний, а также увеличить интерес к собственному иммунитету.

1 марта в мире празднуют Всемирный день комплимента. Достаточно положительный праздник, точная информация о появлении которого неизвестна. Однако на распространение этой интересной идеи сильно повлиял нидерландский Национальный день комплиментов. К событию может присоединиться любой желающий, если просто сделает искренний комплимент любому человеку. Благодаря приятным словам можно повысить самооценку, убрать в отношениях эмоциональное напряжение, сделать человека более счастливым.

Также 1 марта – День осведомленности об аутоагрессии. Аутоагрессия — это преднамеренная (неосознаваемая или осознаваемая) активность, выражающаяся в причинении вреда в психической или физической сферах. В психоанале ее рассматривают как один из механизмов психологической защиты, используемый для перенаправления негативного аффекта с внешнего объекта на самого себя.