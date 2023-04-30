Какой завтра, 1 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

1 мая 2023 года – понедельник. 432-й день войны в Украине.

Какой завтра, 1 мая, церковный праздник

1 мая в церковном календаре – день памяти святителя Космы. Жил он в IX веке и с ранних лет хотел прожить духовную жизнь подлинного христианина. В юности пошел в монастырь, принял монашеский постриг. Впоследствии его назначили епископом Халкидонским. В своей должности Косма отважно защищал от еретиков христианскую веру. Со своим помощником Аксентием проповедовал веру во Христа.

Неоднократно язычники пытались склонить Косму к отречению от своей веры, но тот оставался непоколебимым. Даже по приказу императора Льва Армянина отказался убрать из храма иконы. За это его отправили с кафедры в заключение.

Что запрещено делать в этот день

Если хотите собрать травы для лечения разных болезней, не стоит никому об этом говорить и кого-то с собой брать.

Женщинам запрещено делать прическу, стричь волосы – могут появиться проблемы с памятью.

Не разрешено отказывать в помощи нуждающимся людям, потому что можно оказаться на их месте.

Нельзя играть свадьбу, потому что брак несчастлив будет.

Народные приметы и традиции на 1 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: холодная погода на плодородное лето;

домашний скот пьет много воды – ждите богатого урожая;

на черемухе уже появились листья — можно уже сажать картофель;

теплый день на прохладный май и наоборот;

часто меняется погода в течение дня – летом будет засуха.

1 мая на черемухе уже появились листья — можно уже сажать картошку. / Фото: Pexels

В ночь на 1 мая наши предки устраивали старославянский языческий праздник, который назывался Вальпургиева ночь. Также посвящали этот день активным посевным работам. К примеру, с мая уже можно было сажать редис, укроп, лук и петрушку. Во время высадки обязательно загадывали желания — оно должно было обязательно сбыться. Также 1 мая нужно смочить волосы родниковой или дождевой водой. Тогда оно скорее будет расти. Детей такая процедура защитит от сглаза.

Погода на 1 мая

Завтра, 1 мая, в Киеве будет ясная погода до самого вечера, без осадков. Во Львове безоблачные день и вечер, хотя утро обещает быть пасмурным, осадков не ожидается. В Харькове облачно в течение дня, ночью возможен дождь, а затем без осадков. В Одессе весь день на небе будут тучи, но к вечеру они уйдут, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +15 днем и +9 ночью. Во Львове +15 днем и +8 ночью. В Харькове +14 днем и +8 ночью. В Одессе +12 днем и +8 ночью.

Памятные даты 1 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 мая:

305 год — римский император Диоклетиан, начавший службу обычным солдатом и правивший империей двадцать лет, добровольно отказывается от власти;

381 год — восточно-римский император Феодосий I Великий созывает Второй Вселенский (Первый Константинопольский) собор, фактически завершающий формирование государственной христианской церкви;

408 год – Феодосий II становится императором Византийской империи;

1006 год — вспышка сверхновой SN 1006;

1328 год — по мирному договору 1328 Королевство Англия признает независимость Королевства Шотландия;

1497 год — мученической смертью от татар погибает митрополит Киевский Макарий;

1682 год — Людовик XIV торжественно открывает Парижскую Обсерваторию;

1699 год — Пьер ле Мойн основывает первую колонию европейцев в долине реки Миссисипи;

1707 год – Королевство Англия, Уэльс и Королевство Шотландия объединяются в одно государство – Королевство Великобритании;

1753 год — публикация работы "Species Plantarum" (Виды растений) Карла Линнея;

1776 год – Адам Вайсгаупт основывает в Баварии тайное общество Иллюминатов;

1786 год — в Вене проходит премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Свадьба Фигаро";

1840 год — в Великобритании появляется в продаже первая в мире почтовая марка — "Черный пенни";

1851 год – в Лондоне, в Хрустальном дворце происходит открытие первой Всемирной выставки, посвященной достижениям техники и культуры;

1886 год — в Чикаго проходит массовая демонстрация рабочих, атакованная полицией;

1919 год – в Финляндии утверждают национальный флаг;

1931 год — в Нью-Йорке проходит официальная церемония открытия самого высокого в мире здания — 102-этажного "Эмпайр-Стейт-Билдинг", построенного по проекту архитектора Уильяма Лема всего за один год;

1937 год — президент США Франклин Делано Рузвельт подписывает акт о нейтралитете, не позволяющий США вмешиваться в военные события в Европе;

1943 год — немецкие нацисты совершают массовое убийство 9000 евреев из гетто в г. Бродах на Львовщине;

1944 год — происходит первый полет реактивного самолета "Мессершмитт Me 262";

1954 год – в Сеуле преподобный Мун основывает Церковь Объединения (Ассоциация Святого Духа за объединение всемирного христианства);

1966 год — студент Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса ночью устанавливают на крыше главного корпуса Киевского института народного хозяйства украинский национальный флаг;

1967 год – Анастасио Сомоса Дебайле становится президентом Никарагуа;

1970 год — Элтон Джон и поэт Берни Топин начинают свою совместную работу над альбомом "Elton John", в который входит первый хит Элтона Джона "Your Song";

1994 год — во время соревнований "Гран-при Сан-Марино" на трассе в Имоле погибает 34-летний бразильский автогонщик, трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" Айртон Сенна;

1997 год — на парламентских выборах в Великобритании впервые за последние 18 лет победу одерживает Лейбористская партия;

1997 год — Румыния приносит официальные извинения за принудительную депортацию в трудовые лагеря тысяч этнических немцев и "продажу" эмиграционных документов, имевших место в годы коммунистического правления;

1998 год — бывший руандийский премьер Жан Камбанда признан судом виновным в геноциде против народности тутси, состоявшемся в 1994 году и приведшем к гибели более полумиллиона человек.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 мая

Какие завтра именины: Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара.

Талисманом человека, рожденного 1 мая является нефрит. Полудрагоценные камни, которые довольно часто используют как поделочный материал. Нефрит особенно почитается эзотерикой. Считалось, что этот камень способен пробудить дар ясновидения и открывает двери в загробные миры.

В этот день родились:

1942 год – украинский филолог Анатолий Алексеев;

1945 год – украинский певец, народный артист Украины Василий Зинкевич;

1988 год – украинский хоккеист Дмитрий Нименко.

Какой завтра день в Украине и мире

1 мая в Украине и мире празднуют Международный день труда / Фото: pixabay.com

1 мая в Украине и мире празднуют Международный день труда. Этот праздник тесно связан с историей простых рабочих. 1877 начались массовые забастовки американских тружеников, работавших в железнодорожной и металлургической отраслях. Власти эти протесты быстро подавили. Однако через 13 лет люди снова начали выходить на улицы, хотя протесты были мирными. Основная причина тогдашних стачек – низкая оплата труда. Рабочие требовали и создания специальной организации, которая могла бы отстаивать права простых людей, работающих.

Однако саму дату День труда связывают с конкретным митингом рабочих в Чикаго (США), состоявшемся 1 мая 1886 года. В этот день рабочие заводов и фабрик страны собрались на улице, чтобы протестовать против долгого рабочего дня. Они требовали, чтобы для них создали новый рабочий график – 8 часов в сутки, а не 15-20, как тогда было принято.

Митинги продолжались несколько дней и 4 мая на одной из площади города в сторону полицейских улетела взрывчатка. В результате погибли 7 представителей правопорядка и еще полсотни пострадали. В сторону забастовщиков также прозвучали выстрелы. Четверо погибли, а еще семерых осудили и казнили из-за повешения. В акциях протеста приняло участие около 500 тысяч граждан. Впоследствии к забастовщикам Чикаго присоединились рабочие и другие города. 1888 состоялось заседание национальной федерации труда, на котором день 1 мая провозгласили Днем борьбы за права рабочих.

Также 1 мая EuroMayDay. Особое политическое событие, направленное против дискриминации и нестабильности. Это европейская сеть массовых движений, направленных на повышение осведомленности о вызовах, с которыми может столкнуться молодежь в современной Европе.

А еще 1 мая празднуют День спасения носорога. Это всемирное событие, главной целью которого является привлечение внимания к критической ситуации, касающейся носорогов, а также действиям, которые помогают сохранить их численность. Это очень важный день, ведь в мире каждые 22 часа вылавливают одного носорога. Организациями защиты этих животных, некоммерческими организациями, зоопарками и активистами организуются мероприятия, поощряющие людей приобщаться к усилиям хранения носорогов.

1 мая также Международный день подсолнечника. Этот цветок является символом гармонии между стремительно развивающимися городами и природой. Праздник был начат британским садоводом Ричардом Рейнолдсом в 2020 году. Сначала событие было популярным только в Европе, но быстро распространилось по всему миру. Основное мероприятие – высадка этих ярких цветов в парках и скверах для создания декора города.

Также 1 мая празднуют День коучера. Профессиональный праздник, посвященный достаточно молодой профессии. Коучеры помогают учащимся стать успешными, добиться в жизни определенной цели, сформировать уверенность в себе. Коучинг – один из методов консалтинга и тренинга, который в последнее время очень распространился.

А еще 1 мая — День глобальной любви. Праздник объединяет всех тех, для кого близка любовь друг к другу, к природе, детям или всему живому на планете Земля. Оно было основано в 2004 году по инициативе Фонда Любви.

1 мая отмечают День директоров школ. Его предложила создать Джанет Делария, член Ассоциации учителей США. Это профессиональный праздник, поэтому в этот день можно поздравить всех директоров школ, почтить их нелегкий труд и преданность.

Также 1 мая День рождения почтовой марки. Почтовая марка уже давно стала привычным атрибутом писем. Она выпускается почтовым ведомством и является специальным знаком, подтверждающим, что отправитель оплатил услуги почты. Но есть среди марок и достаточно ценные экземпляры, являющиеся настоящим сокровищем для филателистов. Почтовые марки начали продавать в Великобритании еще в XIX веке. Первые марки, которые наклеивались на письмо и отражали бывшую королеву Великобритании Елизавету II, появились в 1940 году. От цвета марки зависела цена. Так черные стоили 1 пени, а синяя – 2 пенса.