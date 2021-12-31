Какой завтра, 1 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 1 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

1 января 2022 – суббота. Новый год. В народе 1 января называют Илья Муромский, Онифатий. В этот день 1919 Директорией УНР во главе с Симоном Петлюрой была провозглашена автокефалия православной церкви в Украинской Народной Республике, а именно 45 года до нашей эры вступает в силу новый календарь, по которому год начинается не с 1 марта, а с 1 января. Ввел календарь Юлий Цезарь.

Первый день в году.

Какой завтра праздник в Украине и мире

1 января празднуется Новый год. Красивый праздник, который каждый из нас любит с детства. Пожалуй нет больше такого события, которое одновременно праздновалось в разных уголках мира. Особую атмосферу придают новогодние поздравления и подарки, помогающие поверить в чудеса.

Сегодня нам всем кажется привычным, что новый год начинается именно 1 января. Но это было не всегда. Праздновать Новый год начали еще в период Месопотамской цивилизации, но праздник тогда приходился на весну. Празднования проходили 12 дней. Это время считалось периодом возрождения, победы добра над злом. Даже законы временно бездействовали, поэтому даже вавилонские цари на этот 12-дневный период выезжали за пределы города, чтобы не мешать своему народу веселиться.

1 января празднуется Новый год / Pexels

Интересный факт: в разных странах Новый год празднуют по-разному. К примеру, в Украине праздновать начало года именно 1 января начали 1700 года. Традицию одолжили у Голландии и других странах Западной Европы. Наши предки прислушивались к кукушке: если она тянется к снегу, то будет теплый снег. Празднование Нового года в Украине имело глубоко религиозную и обычную почву.

В Англии дома традиционно украшают елками и веточками омелы. Там считают, что это растение является защитницей семейного уюта и приносит в дом счастья. В полночь хозяин должен открыть заднюю дверь дома, чтобы выпустить старый год, а входную дверь, чтобы впустить новый. Также именно в Англии положили начало традиции дарить друг другу на Новый год поздравительные открытки.

Открытка с Новым годом

А вот в Ирландии открывают все двери дома совершенно по другой причине: здесь каждый прохожий может зайти и сесть за стол вместе с хозяевами. Его обязательно сажают на почетное место.

Австрийцы считают: чтобы в новом году быть счастливыми, нужно съесть в новогоднюю ночь кусочек свиного рыла. Эта традиция означает "принять участие в свином счастье".

В Болгарии Новый год встречают дома в кругу семьи. Маленькие дети обязательно поют колядки, чтобы получить подарки. Главным символом праздника здесь считается ветвь дерна (кизила). 1 января ею легонько ударяют по рукам, поздравляя с Новым годом.

На Новый год, 1 января, в Японии двери домов украшают венками из сосновых веток / Pexels

Для японцев Новый год – один из важнейших праздников, поэтому его празднуют несколько дней. Входные двери в Японии принято украшать венками из бамбуковых и сосновых веток, чтобы отгоняли злых духов.

В Бразилии для празднования Нового года обязательно одевают национальные наряды. Так они просят богиню моря Емаджи подарить миру их земли. Также богини приносят дары – зеркала, цветы и разные украшения.

На Панаме люди пытаются праздновать крича. Так они удобряют новый год. Не только кричат ​​и громко смеются, а также звонят в колокола, сигналят и гудят сирены.

15 интересных фактов про Новый год:

Первые документированные свидетельства об использовании елки в качестве новогоднего декора дома относятся к началу XVII века. Ее впервые начали украсили в Эльзасе. В 1895 году в Белом доме (США) для украшения новогодней елки впервые использовали гирлянды с лампочками. Сначала празднование Нового года проходило 1 марта, ведь тогда начинались полевые работы. Но в 46 году нашей эры Юлий Цезарь решил изменить эту традицию. К 755 году во Франции год начинался 25 декабря, затем был перенесен на 1 марта и только в 1564 году Карл XI назначил начало года 1 января. В Англии также Новый год отмечали 25 декабря, а перенесли дату празднования на 1 января 1752 года. У эскимосов нет точной даты начала нового года, они просто празднуют его с приходом первого снега. Жители Кубы считают, что именно новый год – это путь к чему-нибудь прекрасному. А чтобы очистить этот путь, в полночь они выливают из окон своих домов воду из разной посуды. Мусульмане празднуют Новый год 21 марта, когда наступает день весеннего равноденствия. Этот праздник носит название "Навруз". В Италии первый день празднуют очень необычно. 1 января здесь принято освобождать дом от всякого хлама. Поэтому итальянцы выбрасывают разные вещи прямо из окон домов. Считается, что на их место придут новые и лучшие. Также 1 января приносят из источника чистую воду, являющуюся символом новой и счастливой жизни. А вот подарки на Новый год итальянцы не дарят. Их Дед Мороз (Баббо Натале) приходит к детям и взрослым 24 декабря. В Греции на Новый год, 1 января, подарки приносит святой Василий / Pexels В Греции Новый год отмечается вместе с Днем святого Василия. Именно он приносит подарки. Греки обязательно ходят в церковь и соблюдают некоторые обычаи. Например, в церкви хозяин должен освятить гранат, разбивающийся на пороге дома. Чем больше зерен упадет на землю, тем счастливее будет новый год. В Непале Новый год отмечают в ночь с 17 на 18 апреля. А в Эфиопии этот праздник отмечается 11 сентября. В Тибете в канун Нового года пекут пирожки, раздающие прохожим. Здесь верят, что счастье в новом году зависит от количества разданных вкусностей. В Таиланде 1 января празднуют Новый год, но делают это неофициально. А вот официальный праздник выпадает на апрель и сопровождается водяными битвами. Первую новогоднюю открытку опубликовали в 1843 году в Лондоне.

Какой завтра праздник еще в мире:

День всемирных молитв о мире;

День общественного достояния;

День Ильи Муромца (богатыря, который по легендам был спасителем Киева и всея Руси от набегов врагов);

Всемирный день мира;

Международный день похмелья;

День выпускания хлопушек на свободу;

День единой европейской валюты.

Какой завтра, 1 января, церковный праздник

1 января - день памяти преподобного Илии Муромца / commons.wikimedia.org

1 января в церковном календаре – день памяти преподобного Илии Муромца. Его фамилия была Сапожник и жил он в XII веке. Являлся монахом Киево-Печерской лавры. Скончался около 1180 года.

О жизни преподобного Илии сохранилось очень мало сведений. Известно, что родился он в простой крестьянской семье. В юности и детстве имел паралич, которым был чудом исцелен. До пострига был воином, прославившимся немалой силой и своими подвигами.

Интересно, что Илья Муромец – герой не только украинских былин. О его жизни и заслугах можно узнать из германских эпических поэм XIII века, которые были основаны на более ранних преданиях.

Преподобного Илия Муромца официально канонизировали в 1643 году. Его мощи покоятся в Ближних пещерах.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 января

Какие завтра именины: Григорий, Илья, Тимофей, Аглая.

Талисманом людей, рожденных 1 января, является соколиный глаз. В природе встречаются камни зеленого и салатового оттенков, реже бывают розовые. Если смотреть на соколиный глаз, выглядит так, будто в центре находится игла. Его не относят к драгоценным камням, но встречается он довольно редко. Считается, что соколиный глаз прекрасно подходит амбициозным людям, четко знающим, чего хотят в жизни.

1 января украинский политический деятель, глава руководства ОУН, Степан Бандера / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

1449 год – правитель Флоренции в эпоху Возрождения Лоренцо Медичи;

1618 год – испанский художник эпохи барокко, Бартоломе Эстебан Мурильо;

1701 год – украинский путешественник, ученый-ориенталист, писатель Василий Григорьевич-Барский;

1752 год – американская швея, которая в 1776 году сшила первый американский флаг, Бетси Росс;

1826 год – украинский писатель и общественный деятель, Василий Ковальский;

1842 год – украинский (кубанский) писатель, поэт Василий Мова;

1848 год – Киевский и Галицкий православный митрополит, священномученик Владимир;

1856 год – украинский певец-баритон Модест Витошинский;

1857 год – Эрастов Степан, украинский писатель Степан Эрастов;

1866 год – украинский писатель, филолог Петр Железный;

1867 год – украинский художник Василий Цимбалиста;

1885 год – украинская художница Людмила Бурлюк-Кузнецова;

1896 год – украинский живописец и график Василий Перебийнис;

1909 год – украинский политический деятель, глава руководства ОУН Степан Бандера;

1912 год – украинский график Василий Хоменко;

1916 год – украинский живописец Степан Хвыля;

1919 год – американский писатель Джером Дэвид Сэлинджер;

1936 год – украинский художник декоративно-прикладного искусства Николай Капелюх;

1937 год – украинский ученый Василий Лизанчук;

1946 год – украинский певец Валерий Маренич;

1947 год – украинский поэт, переводчик Николай Мирошниченко;

1951 год – украинская художница Елена Михайленко;

1951 год – украинский прозаик, поэт, юморист Антон Щегельский;

1969 – украинский предприниматель и управленец, политический деятель, медиа-магнат Валерий Хорошковский.

Что запрещено делать в этот день

1 января запрещается тяжело работать, в первый день года лучше отдохнуть, иначе весь год будет тяжелым.

Не выносите из дома мусор, чтобы не навлечь несчастья.

Торговцу советовали уступить 1 января первому покупателю, чтобы торговля весь год была успешной.

Не встречайте первый день нового года в старой одежде, иначе год будет несчастливым.

Народные приметы и традиции 1 января

1 января звездная ночь, значит, будет хороший урожай ягод / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если утром теплая погода, то будет хороший урожай ржи;

1 января звездная ночь, значит, будет хороший урожай ягод;

если на деревьях есть иней, год будет благополучным для сельскохозяйственных работ;

если ночью 1 января на небе есть луна, будет хороший урожай на бобовых;

если идет снег, в этом году хорошо уродится пшеница;

1 января сильный ветер, осенью будет много орехов.

1 января наши предки, особенно девушки, пытались одеться как можно наряднее. Если было много обновок, то переодевались несколько раз в день. В новогоднюю ночь и 1 января пытались сделать богатый праздничный стол, чтобы весь следующий год был удачным.

Прогноз погоды на завтра, 1 января

Завтра, 1 января, в Киеве будет облачная погода. В первый день нового года до середины дня будет идти дождь. Во Львове облачная погода. Небольшой дождь будет идти с утра до вечера. В Харькове дождь начнется во второй половине дня. В Одессе ночной дождь закончится только к середине дня.

Температура в Киеве 1 января +5 днем ​​и +3 ночью. Во Львове +4-7. В Харькове ночью –1, а днем ​​+2. В Одессе +8 днем ​​и +3 ночью.

Памятные даты 1 января

1 января 2021 года Великобритания официально выходит из состава Евросоюза / Associated Press

В этот день год назад в Индии одобряют вакцину AstraZeneca для лечения коронавируса, а Великобритания официально выходит из состава Евросоюза.

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 января: