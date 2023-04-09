Какой завтра, 10 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

10 апреля 2023 года – понедельник. 411-й день войны в Украине.

Какой завтра, 10 апреля, церковный праздник

10 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Иллариона Нового. Был он игуменом Пеликитским. С юных лет решил посвятить себя служению Богу, много лет жил затворником. Считается, что Илларион имел дар исцеления, а как-то во время сильной засухи вызвал долгожданный дождь.

Дожил Илларион до солидного возраста, но в старости его убил полководец Лаханодракон, преследовавший христиан.

Что запрещено делать в этот день

Не обманывайте других людей.

Не ссорьтесь и не злословьте.

Народные приметы и традиции на 10 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: идет дождь, значит год будет урожайным;

если услышать глухой и продолжительный гром – будут затяжные дожди;

утром иней и туман – хорошо уродят фрукты, овощи и злаки;

сороки сидят на верхушках деревьев до быстрого потепления;

низко летают и кричат чайки – лето будет засушливым.

10 апреля сороки сидят на верхушках деревьев до быстрого потепления. / Фото: Pexels

В этот день можно было смело отправляться в путешествие. А еще рекомендовали завершить все дела, начатые ранее. В народе 10 апреля называли Выверны оглобли. А все потому, что к этому времени погода уже теплела, снег таял, поэтому крестьяне убирали сани и освобождали их от оглобли (элемент конной упряжи, пара прямых или слегка изогнутых шестов, которые располагаются по бокам коня).

Погода на 10 апреля

Завтра, 10 апреля, в Киеве будет облачно весь день, во второй половине для мелкий дождь, который закончится к вечеру. Во Львове будет ясным лишь утро, ночь и утро без осадков, а днем мелкий дождь. В Харькове пасмурная погода, днем мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться. В Одессе облаков не будет только ночью, затем пасмурная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +13 днем и +7 ночью. Во Львове +11 днем и +3 ночью. В Харькове +16 днем и +8 ночью. В Одессе +13 днем и +8 ночью.

Памятные даты 10 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 апреля:

1525 год — Прусский омаж: начало существования светского Герцогства Пруссия, вассального в Польшу;

1633 год — бананы, ранее не виденные в Англии, начинают продаваться в лондонском магазине;

1710 год — Устав королевы Анны (акт парламента Великобритании) становится первым в истории документом, предоставившим государственную охрану авторскому праву;

1814 год— немецкий переводчик произведений Данте и юрист Карл Витте получает степень доктора философии в возрасте 13 лет;

1815 год — катастрофическое извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава в Голландской Ост-Индии вызывает эффект вулканической зимы в северном полушарии и приводит к "году без лета";

1833 год — впервые начинают производство спичек;

1841 год – в Канаде основывают город Галифакс;

1849 год — американец Уолтер Хант получает патент на безопасную шпильку;

1861 год – основывают Массачусетский технологический институт;

1906 год — выходит в свет второй сборник рассказов американского писателя О. Генри "Четыре миллиона";

1912 год — лайнер "Титаник" отправляется в свой первый и последний рейс из порта Саутгемптон в Нью-Йорк;

1917 год — на совещании рабочих и промышленников Донбасса одобряют решение ввести 8-часовой рабочий день;

1925 год — впервые публикуют роман Скотта Фицжеральда "Великий Гэтсби";

1938 год — в оккупированной Австрии под контролем нацистов происходит плебисцит, на котором 99,7% голосует за аншлюс с Третьим Рейхом;

1947 год – создают общество Мон-Пелерин – международную неолиберальную организацию, состоящую из экономистов, философов, историков, интеллектуалов и руководителей предприятий;

1954 год — в Днепре (бывший Днепропетровск) создают Особое конструкторское бюро (ныне Конструкторское бюро "Южное");

1970 год — Пол Маккартни заявляет о выходе из группы "Битлз", что означало ее распад;

1972 год — подписывают Конвенцию о запрещении биологического оружия;

1985 год — на экраны Франции выходит фильм Люка Бессона "Подземка" с Изабель Аджани и Кристофером Ламбертом в главных ролях;

1990 год — Том Уэйтс выигрывает дело у чипсов, компания Doritos Chips использовала в своей рекламе голос, похожий на специфический голос певца;

1992 год — в Запорожье открывают первый фестиваль искусств "Казацкому роду нет перевода";

1993 год – первый и одноименный альбом группы Suede дебютирует на вершине британского чарта;

1998 год — Страстнопятничное соглашение между правительствами Ирландии и Британии в целом прекращается насилием, связанным с конфликтом в Северной Ирландии;

2010 год — авиакатастрофа под Смоленском, в результате которой погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский;

2019 год – впервые в истории ученые делают фото сверхмассивной черной дыры в центре галактики Messier 87 (M87).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 апреля

Какие завтра именины: Степан, Илларион, Илья, Савва, Мария.

Талисманом человека, рожденного 10 апреля является аметист. Камень, который был известен человечеству еще с древности, о чем свидетельствуют многочисленные находки археологов. Среди тибетских монахов аметист считался камнем Будды. А еще издавна верили, что он символ вечной любви. Среди лечебных свойств аметиста следует выделить помощь в нормализации эндокринной системы, избавление от негативных мыслей.

В этот день родились:

1847 год — американский журналист, издатель, основатель журналистской Пулитцеровской премии Джозеф Пулитцер;

1898 год – украинский общественный и церковный деятель, Патриарх Киевский Мстислав (Скрипник);

1973 год – бразильский футболист Роберто Карлос.

Какой завтра день в Украине и мире

10 апреля в Украине и мире празднуют Международный день братьев и сестер / Фото: Pexels

10 апреля в Украине и мире празднуют Международный день братьев и сестер. Основательницей праздника стала Клаудия Эварт, для которой ее брат Алан и сестра Лизетт были самыми близкими людьми в мире. Клаудия была самым молодым ребенком в семье, поэтому ее старшая сестра проводила много времени с ней: учила плавать, стряпать, делать прически и тому подобное. Брат был скаутом, поэтому часто привлекал младших сестер к походам, учил выживанию в естественных условиях.

К сожалению, Алан и Лизетт погибли от несчастных случаев в молодом возрасте. Однако теплые воспоминания о них всегда вызывали у Клаудии теплые ощущения, поэтому она решила положить начало доброй традиции — дарить счастье своим братьям и сестрам в особый день года. Дату женщина выбрала не случайно, ведь именно 10 апреля родилась ее старшая сестра Лизетт. С годами праздник стал популярен не только в США, но и в других странах мира и приобрел статус международного.

Также 10 апреля День банана. Вкусный и нестандартный праздник, дата которого была избрана в честь начала продаж бананов в Лондоне. Произошло это в 1863 году. Банан – сладкий и мягкий фрукт, сильно отличающийся по вкусу от других. Он не только вкусен, но и очень полезен, поэтому его активно используют в своем рационе спортсмены и следящие за здоровьем.

А еще 10 апреля – Всемирный день гомеопатии (World Homeopathy Day). Гомеопатические препараты были разработаны врачом из Германии Самюэлем Ганеманом в 1796 году. Гомеопатию называют альтернативную медицину, сущность которой состоит в лечении заболеваний теми методами, которые эти заболевания у человека вызывают. В Нидерландах расположена Международная медицинская гомеопатическая лига, созданная в 1925 году. В настоящее время в нее входят около 70 стран. Традиционная медицина приравнивает гомеопатию к плацебо.

10 апреля празднуют День рождения английской шпильки. Именно в этот день 1849 инженер Волтер Хант из США придумал шпильку, в которой острие прикрывается специальной крышкой. Благодаря такой конструкции человек защищен от внезапного укола. Почему же булавку называют английским, а не американским? Дело в том, что сразу после Ханта англичанин Чарль Роули также придумал и получил патент на аналогичную шпильку. И она скорее распространилась по миру.

Также 10 апреля День гольфиста. Важен спортивный праздник. Играть в гольф – это с помощью точного удара загонять мячик в специальную ямку (лунку). В гольфе есть дистанция, которую нужно пройти по минимуму ударов. Для игры оборудуют поля с 18 или 9 лунками. А большие турниры могут продлиться четыре дня. Интересно, что гольф был сочинен шотландскими пастухами в XIV веке. А первые соревнования провели только в XV веке.