Какой завтра, 10 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 10 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

10 февраля 2022 – четверг. В этот день в Украине и мире празднуют интересный праздник – угощение домового (День домового) – и Всемирный день зернобобовых. В православном календаре – день памяти преподобного Ефрема Сирина. В народе 10 февраля называют "Ефрем Запечник", "Ефрем Ветродуй", "Ефрем Приговорщик".

До Нового года осталось 324 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

10 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день зернобобовых. Зернобобовыми называются плоды бобовых растений, которые выращивают для потребления в пищу. Сегодня наиболее распространены чечевица, бобы и горох. У многих народов мира есть традиционные национальные блюда с продуктами – например, хумус, индийский дал. Даже английский завтрак сложно представить без зернобобовых. Практически все они богаты белоком, что очень важно для людей, живущих в регионах, где потребление молока и мяса недостаточно.

Праздник был введен по инициативе африканской страны Буркина-Фасо и установлен Генеральной Ассамблеей ООН на 10 февраля 2019 года.

10 февраля празднуют интересный праздник - День домового / pixabay.com

А еще 10 февраля давние славяне праздновали очень интересный Праздник угощения домового или День домового. В народе его еще называли Велесичи или Кудесы. Домовые – это мифологические древнеславянские персонажи, которые считались добрыми духами, защищаемыми домашним костром. По характеру они были капризны, но хорошим семьям всегда помогали поддерживать чистоту в доме и не ссориться. Также заботились о здоровье членов семьи, домашний скот и хозяйство. В то же время злых и безразличных людей домовые наказывали.

10 февраля традиционно нужно угостить домового чем-нибудь вкусненьким. Его любимым лакомством считаются молоко, сладости и сладкая каша. Насыпать блюдо нужно в отдельную тарелку. Важно, чтобы в доме на Кудеса было весело и шумно.

Также 10 февраля народ чествовал Велеса и небесных воинов, а потому праздник носил еще и такое название. В славянской мифологии Велес был богом искусства, подземелья и торговли. Также верили, что он защищает скот. 10 февраля обязательно следует провести в семейном кругу и думать только про хорошее.

Какие завтра праздники еще в мире:

День "Дайте имя своему автомобилю";

День добровольца в Таиланде;

День зонтика.

Какой завтра, 10 февраля, церковный праздник

10 февраля - день памяти преподобного Ефрема Сирина / commons.wikimedia.org

10 февраля в церковном календаре – день памяти преподобного Ефрема Сирина. Он был поэтом богословом и учителем Церкви.

Родился Ефрем Сирин в городе Нисибия (Римская империя), который ныне называется Нусайбин, в 306 году в семье ревностных христиан. Умер 9 июня 373 в городе Эдеса (современная Шанлиурфа). Среди основных трудов преподобного особого внимания заслуживает толкование Священного Писания. Такое Ефрем Сирин написал немало проповедей, наставлений, гимнов, молитв и пророчеств. Также отличался талантом учителя и наставника. Любим одинокую жизнь и много странствовал.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 февраля

Какие завтра именины: Владимир, Варфоломей, Георгий, Вольдемар, Леонтий, Игнат, Федор, Ольга.

Талисманом человека, рожденного 10 февраля, является тигровый глаз. Этот камень давно известен, ведь его часто использовали в украшениях. Ценится тигровый глаз не только за привлекательную внешность, но и за лечебные свойства. Считается, что камень может вылечить разные болезни, даже простудные.

В этот день родились:

1773 год – известный украинский просветитель, метеоролог, агроном Василий Каразин;

1895 год – украинский военный деятель, политик, австрийский эрцгерцог династии Габсбургов Василий Вышиванный;

1897 год – знаменитый американский вирусолог Джон Эндерс;

1898 год – немецкий драматург и режиссер-новатор Бертольд Брехт;

1902 год – американский физик Уолтер Браттейн;

1907 год – украинский академик и селекционер пшеницы Василий Ремесло;

1920 год – британский сексолог Алекс Комфорт;

1935 год – актриса и режиссер Таисия Литвиненко;

1947 год – народный артист Украины Евгений Савчук;

1962 год - американский музыкант (группа "Metallica") Клифф Бертон.

Что запрещено делать в этот день

10 февраля запрещается оскорблять кого-либо, ссориться.

Не занимайтесь тяжелым трудом.

10 февраля старайтесь не выходить из дома просто так.

Не занимайтесь садоводством.

Не следует оставлять грязными зеркала.

Народные приметы и традиции на 10 февраля

Если 10 февраля деревья покрыты инеем, скоро придет потепление / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: темное небо до оттепели;

10 февраля птицы низко летают к похолоданию;

если погода ветреная, летом ждите много дождя;

а если 10 февраля деревья покрыты инеем, скоро придет потепление.

В народе 10 февраля называли "Ефрем Запечник", "Ефрем Ветродуй", "Ефрем Приговорщик". Также было немало традиций, связанных с этим днем. К примеру, наши предки верили, если 10 февраля подмести пол веником из полыни, то это убережет дом от злых сил, плохих людей и сглаза.

Домовому 10 февраля обязательно оставляли чего-нибудь вкусненького поесть, чтобы усмирить его натуру. В некоторых регионах во время ужина также накладывали в отдельную миску еду "для хозяина" (домовой), а затем ласково приглашали его сесть за стол. Считалось, что если этого не сделать, то из дома будут пропадать вещи.

Погода на завтра, 10 февраля

Завтра, 10 февраля, в Киеве пасмурно, но без осадков. Во Львове облачно, без осадков. В Одессе небо будет покрыто облаками, без осадков. В Харькове пасмурно, вечером возможно солнце. Без осадков.

Температура воздуха в Киеве +7 днем ​​и +2 ночью. Во Львове +8 днем ​​и +3 ночью. В Одессе 8 днем ​​и около 0 ночью. В Харькове +3 днем ​​и +1 ночью.

Памятные даты 10 февраля

10 февраля 2021 года Винчестерский колледж в Великобритании впервые за свою историю начинает принимать девочек / commons.wikimedia.org

В этот день год назад Винчестерский колледж в Великобритании впервые за свою историю начинает принимать девочек, а в Германии карантин продлен до весны.

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 февраля:

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