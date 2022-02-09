Какой завтра, 10 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

10 февраля 2022 – четверг. В этот день в Украине и мире празднуют интересный праздник – угощение домового (День домового) – и Всемирный день зернобобовых. В православном календаре – день памяти преподобного Ефрема Сирина. В народе 10 февраля называют "Ефрем Запечник", "Ефрем Ветродуй", "Ефрем Приговорщик".
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Какой завтра праздник в Украине и мире
10 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день зернобобовых. Зернобобовыми называются плоды бобовых растений, которые выращивают для потребления в пищу. Сегодня наиболее распространены чечевица, бобы и горох. У многих народов мира есть традиционные национальные блюда с продуктами – например, хумус, индийский дал. Даже английский завтрак сложно представить без зернобобовых. Практически все они богаты белоком, что очень важно для людей, живущих в регионах, где потребление молока и мяса недостаточно.
Праздник был введен по инициативе африканской страны Буркина-Фасо и установлен Генеральной Ассамблеей ООН на 10 февраля 2019 года.
А еще 10 февраля давние славяне праздновали очень интересный Праздник угощения домового или День домового. В народе его еще называли Велесичи или Кудесы. Домовые – это мифологические древнеславянские персонажи, которые считались добрыми духами, защищаемыми домашним костром. По характеру они были капризны, но хорошим семьям всегда помогали поддерживать чистоту в доме и не ссориться. Также заботились о здоровье членов семьи, домашний скот и хозяйство. В то же время злых и безразличных людей домовые наказывали.
10 февраля традиционно нужно угостить домового чем-нибудь вкусненьким. Его любимым лакомством считаются молоко, сладости и сладкая каша. Насыпать блюдо нужно в отдельную тарелку. Важно, чтобы в доме на Кудеса было весело и шумно.
Также 10 февраля народ чествовал Велеса и небесных воинов, а потому праздник носил еще и такое название. В славянской мифологии Велес был богом искусства, подземелья и торговли. Также верили, что он защищает скот. 10 февраля обязательно следует провести в семейном кругу и думать только про хорошее.
Какие завтра праздники еще в мире:
- День "Дайте имя своему автомобилю";
- День добровольца в Таиланде;
- День зонтика.
Какой завтра, 10 февраля, церковный праздник
10 февраля в церковном календаре – день памяти преподобного Ефрема Сирина. Он был поэтом богословом и учителем Церкви.
Родился Ефрем Сирин в городе Нисибия (Римская империя), который ныне называется Нусайбин, в 306 году в семье ревностных христиан. Умер 9 июня 373 в городе Эдеса (современная Шанлиурфа). Среди основных трудов преподобного особого внимания заслуживает толкование Священного Писания. Такое Ефрем Сирин написал немало проповедей, наставлений, гимнов, молитв и пророчеств. Также отличался талантом учителя и наставника. Любим одинокую жизнь и много странствовал.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 февраля
Какие завтра именины: Владимир, Варфоломей, Георгий, Вольдемар, Леонтий, Игнат, Федор, Ольга.
Талисманом человека, рожденного 10 февраля, является тигровый глаз. Этот камень давно известен, ведь его часто использовали в украшениях. Ценится тигровый глаз не только за привлекательную внешность, но и за лечебные свойства. Считается, что камень может вылечить разные болезни, даже простудные.
В этот день родились:
- 1773 год – известный украинский просветитель, метеоролог, агроном Василий Каразин;
- 1895 год – украинский военный деятель, политик, австрийский эрцгерцог династии Габсбургов Василий Вышиванный;
- 1897 год – знаменитый американский вирусолог Джон Эндерс;
- 1898 год – немецкий драматург и режиссер-новатор Бертольд Брехт;
- 1902 год – американский физик Уолтер Браттейн;
- 1907 год – украинский академик и селекционер пшеницы Василий Ремесло;
- 1920 год – британский сексолог Алекс Комфорт;
- 1935 год – актриса и режиссер Таисия Литвиненко;
- 1947 год – народный артист Украины Евгений Савчук;
- 1962 год - американский музыкант (группа "Metallica") Клифф Бертон.
Что запрещено делать в этот день
- 10 февраля запрещается оскорблять кого-либо, ссориться.
- Не занимайтесь тяжелым трудом.
- 10 февраля старайтесь не выходить из дома просто так.
- Не занимайтесь садоводством.
- Не следует оставлять грязными зеркала.
Народные приметы и традиции на 10 февраля
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: темное небо до оттепели;
- 10 февраля птицы низко летают к похолоданию;
- если погода ветреная, летом ждите много дождя;
- а если 10 февраля деревья покрыты инеем, скоро придет потепление.
В народе 10 февраля называли "Ефрем Запечник", "Ефрем Ветродуй", "Ефрем Приговорщик". Также было немало традиций, связанных с этим днем. К примеру, наши предки верили, если 10 февраля подмести пол веником из полыни, то это убережет дом от злых сил, плохих людей и сглаза.
Домовому 10 февраля обязательно оставляли чего-нибудь вкусненького поесть, чтобы усмирить его натуру. В некоторых регионах во время ужина также накладывали в отдельную миску еду "для хозяина" (домовой), а затем ласково приглашали его сесть за стол. Считалось, что если этого не сделать, то из дома будут пропадать вещи.
Погода на завтра, 10 февраля
Завтра, 10 февраля, в Киеве пасмурно, но без осадков. Во Львове облачно, без осадков. В Одессе небо будет покрыто облаками, без осадков. В Харькове пасмурно, вечером возможно солнце. Без осадков.
Температура воздуха в Киеве +7 днем и +2 ночью. Во Львове +8 днем и +3 ночью. В Одессе 8 днем и около 0 ночью. В Харькове +3 днем и +1 ночью.
Памятные даты 10 февраля
В этот день год назад Винчестерский колледж в Великобритании впервые за свою историю начинает принимать девочек, а в Германии карантин продлен до весны.
Календарь важных событий в Украине и мире за 10 февраля:
- 1635 год – основывают Французскую Академию (она является ведущим научным обществом Франции, специализирующимся в сфере французского языка и литературы);
- 1772 год – Франц Иосиф I фон Лихтенштейн провозглашен князем Лихтенштейна;
- 1784 год – Екатерина II принимает приказ порт и крепость в Крыму называть Севастополь;
- 1789 год – закон Йозефа II ликвидирует барщину в Галичине, Буковине, австрийской части Волыни;
- 1810 год – торжественно открывают Одесскую оперу;
- 1940 год – в Кракове проходит конференция ОУН, на которой создают Революционный Провод ОУН;
- 1947 год – в Париже подписаны мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской Германии (Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией);
- 1957 год – стартует первый Кубок Африканских Наций в Судане;
- 1972 год – на BBC запретили транслировать в своем эфире песню Пола Маккартни и группы "Wings" - "Give Ireland Back to the Irish" (в переводе "Отдайте Ирландию ирландцам");
- 1992 год – происходит премьера фильма "Основной инстинкт";
- 1992 год –- Украина устанавливает дипломатические отношения с Республикой Корея;
- 1995 год – во время испытательного полета возле Киева терпит катастрофу опытный самолет Ан-70, не имевший аналогов в мире;
- 2005 год – в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходит первый этап муниципальных выборов;
- 2009 год – на орбите Земли происходит первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики;
- 2015 год – происходит обстрел Краматорска во время войны на Донбассе.