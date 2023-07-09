Какой завтра, 10 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 10 июля, День племянников и племянниц. Верующие чтят память преподобного Самсона. До Нового года осталось 174 дня.

10 июля 2023 года – понедельник. 502-й день войны в Украине.

Какой завтра, 10 июля, церковный праздник

10 июля в церковном календаре – день памяти преподобного Самсона. Он родился в достаточно богатой и знатной римской семье, с юности изучал врачебное дело. Рано понял, что призвание в медицине он получил для того, чтобы помогать нуждающимся. Поэтому в дом Самсона часто приходили бедняки, которые не могли заплатить за лечение.

После смерти родителей Самсон получил немалое наследство, которое сразу раздал, а сам переехал в другой город, купил там небольшой дом и в нем бесплатно принимал пациентов.

Что запрещено делать в этот день

Не разрешается тяжело работать, выходить на огород.

Не стоит долго смотреть в зеркало, потому что можно лишиться красоты.

Запрещено завидовать, ругаться, злословить.

Народные приметы и традиции на 10 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: облачное небо – погода будет плохая;

дождь 10 июля, значит до Бабьего лета осенью будут идти дожди;

сено имеет зеленый оттенок до хорошего урожая гречихи;

если сено темного цвета – хорошо уродят зерновые;

пчелы злые и кусающие до засухи.

10 июля пчелы злые и кусающие до засухи / Фото: Pexels

В народе 10 июля называли Самсонов день. Именно в этот период происходит сенокос. Раньше крестьяне пытались собрать все сено по сей день, потому что на Самсона часто шли дожди. А еще было принято приглашать в свой дом путешественников, давать им ночлег, угощать. Богатые выходили на улицу, чтобы дать милостыню бедным.

Погода на 10 июля

Завтра, 10 июля, в Киеве днем появятся тучи, которые к вечеру рассеются, а также днем возможен мелкий дождь. Во Львове ясно, без осадков. В Харькове облачно с утра, днем будет идти мелкий дождь. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +24 днем и +18 ночью. Во Львове +26 днем и +15 ночью. В Харькове +25 днем и +20 ночью. В Одессе +29 днем и +21 ночью.

Памятные даты 10 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 июля:

1547 год – в Королевстве Франция происходит последняя официально разрешенная королем дуэль;

1609 год – немецкие католические князья создают Католическую лигу для борьбы с Реформацией;

1651 год – под Берестечком заканчивается битва между армией Речи Посполитой и союзным казацко-татарским войском;

1878 год – в Англии футбольный арбитр впервые использует на поле свисток (до этого судьи кричали);

1943 год — войска Великобритании и США высаживаются на острове Сицилия;

1949 год — в результате землетрясения погибает таджикский город Хаит населением более 20 000 человек, а также несколько кишлаков возле него;

1985 год — французские спецслужбы затапливают корабль Rainbow Warrior, принадлежавший организации "Гринпис";

1991 год — ночью этого дня неизвестные взрывают два памятника — Степану Бандере в селе Старый Угринов (Ивано-Франковская обл.) и Евгению Коновальцу в селе Зашков (Львовская обл.);

1994 год – Леонид Кучма становится Президентом Украины.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 июля

Какие завтра именины: Георгий, Юрий, Егор, Иван, Самсон, Мартын, Иванна, Жанна.

Талисманом человека, рожденного 10 июля является хризолит. Давно этот камень использовали в нетрадиционной медицине. Считалось, что хризолит нужно прикладывать к больному месту на полчаса, чтобы получить облегчение.

В этот день родились:

1947 год – украинский писатель Андрей Дмитрук;

1955 год – украинский футболист, тренер Леонид Буряк;

1980 год – украинская художница Анна Диденко.

Какой завтра день в Украине и мире

10 июля празднуют День рождения футбольного свистка / Фото: Pexels

10 июля в Украине и мире празднуют Международный день горожан. Неофициальный праздник, который ежегодно выпадает на второй понедельник июля. Главной его целью является привлечение внимания к проблемам и желаниям горожан.

Также 10 июля День племянников и племянниц. Событие было начато пользователем Facebook 2010 года, чтобы привлечь внимание теток и дядей к племянникам или племянницам, привлечь их к времяпрепровождению вместе. Вы можете воспользоваться возможностью и пообщаться с родными, позвонить им или устроить совместную прогулку.

А еще 10 июля празднуют День рождения футбольного свистка. Именно в этот день 1878 во время футбольного матча в Великобритании был впервые использован свисток. К этому судьи, как правило, кричали, но это было не очень эффективно. Есть версия, что использовал свисток судья-полицейский, который во время особо важного момента решил воспользоваться служебным аксессуаром. Оказалось, что это очень удобный способ воздействия на футболистов.

10 июля День пикника с плюшевым мишкой. Неофициальный, но очень интересный и веселый праздник, наибольшей популярностью отличающийся в США, Австралии и Канаде. Интересна история его возникновения. Считается, что праздник был создан в честь вышедшей в 1907 году композиции Teddy Bear's Picnic. Одно время она была очень популярной. Незадолго до этого, в 1903 году, мир увидел популярную игрушку "Тедди".