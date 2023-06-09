Какой завтра, 10 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 10 июня, Всемирный день публичного вязания и Всемирный день мороженого. Верующие чтят память преподобного Никиты Исповедника. До Нового года осталось 204 дня.

10 июня 2023 года — суббота. 472-й день войны в Украине.

Какой завтра, 10 июня, церковный праздник

10 июня в церковном календаре – день памяти преподобного Никиты Исповедника. Жил он во второй половине VIII века и уже в юные годы отличался особой любовью к Богу. В сознательном возрасте отрекся от всего мирского и посвятил себя служению Господа. Впоследствии стал епископом, а затем и архипастырем. Был милосердным, благочестивым и добрым человеком, который всегда заботился о немощных, детях и вдовах.

Когда императором был Лев Армянин, Никита активно боролся с ересью, убеждал людей принять христианство и всячески поддерживал верующих. За это его схватили и подвергли страшным пыткам, а позже отправили в ссылку.

Что запрещено делать в этот день

Не разрешается работать – посвятите свое свободное время молитве и общению с родными.

Нельзя ссориться, ругаться и злословить.

Не стоит оставлять дверь в доме открытой.

Народные приметы и традиции на 10 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: хорошая погода означает, что будет большой урожай;

птицы низко летают – ждите дождя;

появилось много ящериц – к дождю;

в муравейнике много муравьев – будет ветер;

если погода безветренная, будет хороший урожай;

на траве роса – хлебы будут хорошо колоситься.

10 июня появилось много ящериц — к дождю / Фото: Pexels

Издавна 10 июня в народе называли Никита-гусярник, ведь верили, что этот святой регулирует прилет диких гусей и время, когда из яиц появляются маленькие гусята. Верующие обязательно молились в этот день преподобному, чтобы тот защитил домашнюю птицу от болезней. Обычно в этот день начинает колоситься рожь, поэтому роды часто проводили в поле. Верили, что тогда они пройдут легко, а мама и малыш будут здоровы.

Погода на 10 июня

Завтра, 10 июня, в Киеве утром и вечером ясно, днем небо затянет тучи и пойдет дождь с грозой. Во Львове облачно, ночью дождь, но утром без осадков, днем дождь восстановится, но свою силу постепенно наберет до вечера. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +27 днем и +18 ночью. Во Львове — +21 день и +16 ночью. В Харькове — +29 днем и +17 ночью. В Одессе — +26 днем и +19 ночью.

Памятные даты 10 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 июня:

978 год — Князь Владимир садится на киевский престол;

1793 год — в Париже создают первый в мире публичный зоопарк;

1865 год — в Мюнхене проходит премьера оперы Рихарда Вагнера "Тристан и Изольда";

1907 год — французские инженеры братья Люмьер изобретают способ печати цветных фотографий, которые планировали использовать для производства цветного кино;

1909 год — пассажирский корабль "Славония", терпящий крушение у Азорских островов, впервые в мире использует сигнал SOS;

1917 год — в Киеве начинает работу I Всеукраинский крестьянский съезд;

1918 год — провозглашают независимость Армении (28 мая по старому стилю);

1943 год — венгр Ласло Биро изобретает шариковую ручку;

1984 год — американцы проводят первое успешное испытание противоракетной системы в космосе;

2003 год — дуэт "Modern Talking" снова распадается.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 июня

Какие завтра именины: Денис, Игнат, Захар, Дмитрий, Николай, Никита, Павел, Макар.

Талисманом человека, рожденного 10 июня, является хризоберил. Золотистый минерал, найденный и описанный в конце XVIII века. Но известно, что хризоберилы использовали еще во II веке до нашей эры. Верили, что он наделен магическими свойствами, например амулеты с камнем, помогают понимать язык зверей и птиц.

В этот день родились:

1911 год — украинский актер театра и кино, телеведущий Петр Ефимович Вескляров;

1923 год — британский бизнесмен, создатель издательской и газетной империи, уроженец Солотвина (Закарпатье) Роберт Максвелл;

1951 год — украинский писатель и политический деятель, "отец украинского бестселлера" Василий Шкляр;

1987 год — украинский артист балета, премьер Национальной оперы Украины Стоянов Александр Афанасьевич.

Какой завтра день в Украине и мире

10 июня Всемирный день публичного вязания / Фото: Pexels

10 июня в Украине и мире празднуют Международный день молодых орлов. Это особое событие посвящают обучению молодежи авиации. Проходит традиционно во вторую субботу июня. Праздник был создан по инициативе Ассоциации экспериментальных самолетов. Оно дает детям от 8 до 17 лет возможность опробовать авиацию и максимально изучить эту профессию.

Также 10 июня Всемирный день публичного вязания. Ежегодное событие, проводимое во вторую субботу июня. Она помогает объединить любящих вязать людей во всем мире. В этот день все вязальщицы любого уровня могут выйти в общественные места и поделиться с другими своим пристрастием к этому ремеслу.

А еще 10 июня Всемирный день куклы. Приходится каждый год на вторую субботу июня. Кукла является любимой игрушкой детей разных возрастов. Инициатором создания такого интересного праздника стала Милдред Сили — американский бизнесвумен, автор многочисленных работ на тему коллекционирования и изготовления кукол, коллекционер. Всемирный день куклы имеет даже свой логотип, который создала художница и дизайнер кукол Бутси Кэйлоуит Тайнер. Это маленькая девочка с немецкой куклой биск в руках.

10 июня празднуют Всемирный день мороженого. Именно в этот день 1786 года в США начались массовые продажи этого летнего десерта. Однако еще задолго до этого события мировая кулинария уже могла похвастаться изысканными рецептами мороженого. Инициаторами создания праздника стали представители американской компании Ben&Jerry's. Они являются фабрикой мороженого, замороженного йогурта, шербета, открывшейся в далеком 1978 году.

Также 10 июня Всемирный день стиля модерн. Праздник был создан в 2013 году, а инициатором этого выступил венгерский журнал Szecessziós Magazin в сотрудничестве с Музеем прикладного искусства (Будапешт). Дату выбрали неслучайно. Именно в этот день умерли знаменитые архитекторы-модернисты: Эден Лехнер (спроектировал тот же Музей в Будапеште) и Антонио Гауди.

А еще 10 июня Всемирный день ремесленничества. В этот день 1964 года в Нью-Йорке прошла первая международная конференция, в которой приняли участие представители правительства, художники, ремесленники и преподаватели из 40 стран мира. Тогда же был утвержден Всемирный ремесленный совет.

10 июня празднуют Международный день геральдики. Создали праздник в 2013 году. Дату выбрали неслучайно. Именно в этот летний день 1128 года английский король Генрих Первый Боклерк подарил своему будущему зятю Жоффруа V Плантагенету во время посвящения его в рыцари щит, на котором изображались три пары золотых львов. Среди некоторых геральдистов существует мнение, что именно этот символ стал одним из первых в истории гербом.

А еще 10 июня День шариковой ручки и День чая со льдом.