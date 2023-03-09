Какой завтра, 10 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

10 марта 2023 — пятница. 380-й день войны в Украине.

Какой завтра, 10 марта, церковный праздник

10 марта в церковном календаре – день памяти священнослужителя Тарасия, епископа Константинопольского. Родился он в семье патрициев Энкратии и Георгия. Воспитывался в Константинополе, где получил хорошее образование. После этого начал работать советником и писарем при дворе императора Константина VII Багрянородного.

В те времена в Церкви распространялась ересь иконоборчества. Из-за слабости характера тогдашний патриарх Константинопольский – святитель Павел – не мог противостоять этому явлению. Поэтому он удалился в монастырь, где принял схиму. Когда пришла к нему императрица с сыном, он сказал, что достойным преемником может быть только Тарасий, который тогда был мирянином.

В 784 году Тарасия возвели на престол и 22 года он мудро управлял Церковью, вел суровую аскетическую жизнь. Все имущество свое епископ тратил на богоугодные дела, кормил бедных, помогал немощным. Бесстрашно разоблачил Тарасия императора Константина, оговорившего свою жену Марию и заточивший ее в монастыре. Отказался он расторгнуть брак императора, поэтому впал в немилость. Но вскоре мать Константина, царица Ирина, сама лишила сына престола.

Умер Тарасий в 806 году и был похоронен в монастыре на Босфоре, который сам построил. У его гроба произошло немало чудес.

Что запрещено делать в этот день

Не рекомендуется засыпать до заката.

Не ленитесь, очень важно сегодня совершить все запланированные дела.

Не смотреть с улицы в дом через окно, потому что может "поймать" лихорадка.

Все еще продолжается Великий пост, поэтому нельзя допускать мясные, молочные продукты, рыбу и яйца.

Народные приметы и традиции на 10 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на дереве начал выть гнездо грачей — ждите потепления;

10 марта идет снег — семь дней перед Пасхой будет плохая погода;

сильно раскричался ворон – летом будут сильные и обильные дожди.

10 марта сильно разорвался ворон — летом будут сильные и обильные дожди. / Фото: pixabay.com

В народе 10 марта называют "Тарасом Бессонным", потому что не разрешается рано ложиться спать. Считается, что в этот день к закату человек наиболее уязвим для нечисти. Также было принято давать подаяние и помогать бедным. А еще было мнение, если начать в этот день лечение, то оно приведет к положительному результату.

Погода на 10 марта

Завтра, 10 марта, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове днем немного прояснится, но ненадолго, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, утром мелкий дождь, который закончится к полудню. В Одессе небо будет ясным, а затем затянется облаками, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +6 днем и +1 ночью. Во Львове +13 днем и +4 ночью. В Харькове +9 днем и +5 ночью. В Одессе +13 днем и +9 ночью.

Памятные даты 10 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 марта:

1098 год – Балдуин I принимает титул графа Эдессы, основав первое государство крестоносцев;

1535 год – корабли Томаса де Берланги отклоняются с пути от Панамы до Перу, в результате чего были открыты Галапагосские острова;

1801 год – в Англии, Шотландии и Уэльсе проводят первую перепись населения;

1813 год – прусский король Фридрих-Вильгельм III основывает награду "Железный Крест" на награждение заслуг в освобождении страны от наполеоновской оккупации;

1830 год – начало борьбы горцев Дагестана и Чечни за независимость;

1862 год – в США входят в обращение первые бумажные деньги;

1865 год – песня "Еще не умерла Украина" впервые публично звучит в Перемышле, на концерте памяти Тараса Шевченко;

1876 год – Александер Грехэм Белл совершает первый успешный телефонный звонок;

1878 год – в женевской типографии М. Драгоманова Ф. Волком и А. Ляхоцким выпущено карманное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко;

1893 год – Берег Слоновой Кости становится французской колонией;

1906 год – в Британии открывают линию Бакерлоо (Bakerloo) Лондонского метрополитена;

1910 год – в Китае запрещают рабство;

1910 год – первые ночные полеты совершает француз Эмиль Обрен на моноплане "Блерио";

1943 год – немецкий фельдмаршал Эрвин фон Роммель прибывает в бункер под Винницей для попытки уговорить Гитлера эвакуировать немецкие войска из Северной Африки;

1945 год – происходит бомбардировка Токио, самый кровавый авианалет в истории войн;

1959 год – начало Тибетского восстания местных жителей против китайских властей;

1976 год – полька Кристина Хойновская начинает первое женское кругосветное одиночное плавание;

1990 год – появился первый в Киеве приход УАПЦ;

1992 год – Украину принимают в Североатлантический Совет сотрудничества, начинает свое существование оркестр Почетного караула Президентского полка Украины.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 марта

Какие завтра именины: Антон, Тарас, Федор, Евгений, Маркел, Марьян, Регина.

Талисманом человека, рожденного 10 марта, является аметист. Это кварцевый минерал насыщенного фиолетово-розового цвета. Издавна аметист считали "подарком богов". Главным свойством камня считается защита от алкоголизма. А еще он помогает добиться успеха в бизнесе и любви.

В этот день родились:

1787 год — благородный разбойник и украинский национальный герой, руководитель повстанческого движения на Подолье в 1813-1835 гг. против национального и социального гнета Устим Кармелюк;

1930 год — украинский ученый в области экономической кибернетики Михалевич Владимир Сергеевич;

1938 год — Герой Украины, украинский генетик-селекционер, директор Института физиологии растений и генетики НАН Украины Моргун Владимир Васильевич;

1953 год — украинский музыкант, певец, композитор, поэт, автор песни "Украина", которая превратилась в своеобразный неофициальный гимн Украины, Тарас Петриненко;

1989 год — украинская шашистка, чемпионка мира Мотричко Виктория Леонтьевна.

Какой завтра день в Украине и мире

10 марта в Украине отмечают День Государственного гимна Украины / Фото: pixabay.com

10 марта в Украине празднуют День Государственного гимна Украины. Праздник официально утвердил Кабинет Министров Украины в 2017 году. "Еще не умерла Украина" — произведение композитора Михаила Вербицкого и поэта Павла Чубинского, которое стало государственным символом нашей страны, впервые было исполнено именно 10 марта 1865 года на концерте ко Дню памяти Тараса Шевченко в Пшемысле (Польша).

Текст грядущего гимна был написан в 1862 году. Верховная Рада Украины утвердила композицию как Государственный гимн 15 января 1992 года. Он звучит на официальных правительственных мероприятиях, церемониях, спортивных соревнованиях, других публичных собраниях. Во время полномасштабной войны России против Украины дети, прячась в бомбоубежищах, часто пели гимн, а защитники и защитницы исполняют его на передовой.

День Государственного гимна Украины – напоминание о важности единства и национальной идентичности, традициях и уникальной культуре нашего народа.

Также 10 марта — День памяти Тараса Шевченко. Он был гениальным поэтом, писателем и художником. Родился в селе Моринцы в крепостной семье 9 марта 1814 года. Когда поэт Василий Жуковский и художник Карл Брюллов увидели уникальный талант Тараса Шевченко, то выкупили его у господина, чтобы он получил вожделенную свободу. Случилось это в 1838 году. Умер видный украинский деятель 10 марта 1861 года.

А еще 10 марта в мире празднуют Международный день волынки и волынкаря. Праздник был создан в 2012 году, а идея его создания принадлежит главе Общества волынкарей Энди Летчеру. В этот день любой и где угодно может выйти на улицу и сыграть на волынке. Главная цель праздника – проинформировать о самобытном национальном музыкальном инструменте. С 1986 года Общество волынкарей ставит своей целью привлечь новых музыкантов к игре на этом инструменте, чтобы не потерять его историю.

Несмотря на то, что более популярной считается шотландская волынка, но этот инструмент появился во многих культурах мира и имеет разные вариации. Считается, что первая волынка возникла у шумеров примерно 5000 лет назад. Первые письменные упоминания об этом музыкальном инструменте появлялись с 400 года до нашей эры. К примеру, древнегреческий поэт Аристофан упоминал волынку в своих произведениях.

Считается, что волынка путешествовала на запад Европы вместе с миграцией народов и культур. На большей части Европы она стала известна примерно в IX веке.

Первый инструмент был изготовлен из двойной трубы, составленной из двух тростников тростника. Одна отвечала за басы, а другая играла мелодию. Мешки обычно изготовляли из целой шкуры овцы или козла. Более совершенными считались те инструменты, которые были созданы из разных шкур, сшитых между собой. Такие инструменты можно встретить на Аравийском полуострове, в Восточной Европе и Северной Африке. О волынке также упоминал Шекспир в своей пьесе "Венецианский купец".

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