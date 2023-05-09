Какой завтра, 10 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 10 мая, Всемирный день движения для здоровья. Верующие чтят память апостола Симеона. До Нового года осталось 235 дней.

10 мая 2023 года – среда. 441-й день войны в Украине.

Какой завтра, 10 мая, церковный праздник

10 мая в церковном календаре – день памяти апостола Симеона. Он был апостолом от 70 и племянником Иосифа Обручника. По церковным преданиям, все ученики Господа и апостолы, еще оставшиеся в живых, начали собираться вместе после смерти Иакова и падения Иерусалима. Решали они, кого сделать преемником Иакова. Выбрали они именно Симеона, ведь он жил праведной жизнью. Он стал епископом Иерусалимским. Это было не позднее 63 года от Рождества Христова.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя работать с острыми предметами – ножами, пилами, топорами, иглами.

Нельзя готовить или есть вареники, особенно с грибами и капустой – встретите финансовые проблемы.

Не стоит 10 мая поливать комнатные растения – иначе можно поссориться с близкими людьми.

Народные приметы и традиции на 10 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: услышать крик совы – ждите похолодания;

утром на траве нет росы – к вечеру начнется дождь;

высоко в небе висит радуга — к хорошей погоде;

ливень или легкий дождь — хорошо уродит рожь.

10 мая высоко в небе висит радуга — к хорошей погоде / Фото: Pexels

Издавна наши предки верили, что сон против 10 мая пророческий. Поэтому следует запомнить, что вас снилось. Наши предки заметили, что в этот день почитается память преподобного Иосифа.

Погода на 10 мая

Завтра, 10 мая, в Киеве без осадков. Во Львове ясное утро, но потом пасмурные день и вечер, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно до самого вечера, почти весь день будет идти мелкий дождь, который к вечеру прекратится. В Одессе облака появятся во второй половине дня, но к вечеру они снова покинут небо, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +13 днем и +6 ночью. Во Львове — +13 днем и +3 ночью. В Харькове — +12 днем и +6 ночью. В Одессе — +13 днем и +8 ночью.

Памятные даты 10 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 мая:

1881 год — Румыния стала королевством;

1925 год — в Киеве торжественно открывают мост имени Евгении Бош, построенный по проекту Евгения Патона;

1940 год — Вермахт вторгается на территорию Бельгии, Нидерландов и Люксембурга;

1940 год — Невилл Чемберлен подает в отставку с должности премьер-министра Великобритании, новым британским премьером становится Уинстон Черчилль;

1975 год — американский атлет Брайан Олдфилд первым в истории толкает ядро дальше 21 метра (его рекорд побили только через 12 лет);

1993 год — в Кыргызстане вводят национальную валюту (сом);

1993 год — на вершине Эвереста одновременно собирается 40 человек из девяти экспедиций – рекордное количество людей на этой горе;

1995 год — в Таджикистане вводят таджикский рубль, который в октябре 2000 года заменяют на сомоне;

2006 год — землетрясение силой 4,7 балла по шкале Рихтера происходит в Греции;

2017 год — выпуск культового комикса о происхождении Бэтмена, "Бэтмен: Год первый", на украинском.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 мая

Какие завтра именины: Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.

Талисманом человека, рожденного 10 мая, является изумруд. Зеленый кристалл, издавна венчавший короны правителей. Люди верили, что изумруд наделен магической силой. Самое важное его умение – поглощать негативную энергию, наделять владельца положительной силой.

В этот день родились:

1916 год — украинская художница Алла Лисянская;

1961 год — украинский поэт и издатель, владелец и директор издательства А-ба-ба-га-ла-ма-га Иван Малкович;

1980 год — солдат Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Александр Мациевский.

Какой завтра день в Украине и мире

10 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день движения для здоровья / Фото: Pexels

10 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день движения для здоровья. Издавна человечеству известно, что движение продлевает жизнь, а его отсутствие отрицательно сказывается на организме. Малоподвижный образ жизни называют гиподинамией. При гиподинамии ухудшается обмен веществ, что вызывает снижение функций ЦНС, падение деятельности гормональной системы. Поэтому главной целью этого дня является побуждать людей к физической активности.

Ежегодная глобальная инициатива Всемирный день движения для здоровья финансируется ВОЗ с широким привлечением общественных организаций. Праздник был введен в субботу 10 мая 2003 года, а инициаторами создания стали государства-члены ВОЗ.

Также 10 мая Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой. Был введен в 2004 году. Системная красная волчанка — аутоиммунное заболевание, поражающее примерно 50 человек из 100 тысяч. В зоне риска находятся женщины от 16 до 55 лет и беременные. Заболевание поражает разные органы человека — от кожи до ЦНС. Заразиться этой болезнью невозможно, она возникает вследствие сбоя в работе иммунитета.

А еще 10 мая празднуют День доверия своей интуиции. Главная цель этого дня — побуждать людей прислушиваться к своему внутреннему голосу, доверять инстинктам. Интуицией называют умение понять что-то немедленно, без сознательного соображения. Благодаря этому мощному инструменту люди принимают решения, решают различные проблемы и ориентируются в жизненных трудностях.

10 мая также Всемирный день хозяйствования. Он посвящен оценке работы профессионалов по управлению объектами, играющими решающую роль в обеспечении безопасности, устойчивости и эффективности зданий и инфраструктуры. Эта сфера считается сложной и ответственной, требующей высокого уровня знаний, профессионализма и навыков.