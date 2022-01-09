Какой завтра, 10 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 10 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

10 января 2022 – понедельник. В этот день 1920 года вступает в силу устав Лиги Наций (межправительственная организация, созданная для разрешения глобальных конфликтов), ратифицированный 42-ю странами мира во время Парижской мирной конференции, а в 1946 году в Лондоне проходит первое заседание Генеральной ассамблеи ООН, в котором приняли участие представители 51 страны мира.

До Нового года осталось 355 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

10 января празднуют Всемирный день метро. Именно в этот день 1863 года в Лондоне была открыта первая линия метрополитена. Она имела протяженность всего 6 километров, но для XIX века это событие стало по-настоящему резонансным. Во многих странах мира все еще наиболее популярным оставался конный транспорт. Сегодня метро считается ключевой частью городской инфраструктуры, а его мощности хватает, чтобы перевозить большое количество пассажиров каждый день.

10 января празднуют Всемирный день метро / Pexels

Интересная история появления метро. Строительство метрополитена началось после изобретения английским инженером Марком Брюнелем 1814 туннелепроходного щита. Настоящее изобретение его вдохновило наблюдение за морским моллюском, которое может самостоятельно пробурить отверстия в обломках затонувших кораблей.

Именно благодаря использованию туннелепроходного щита 1842 г. было закончено строительство тоннеля под рекой Темза. Этот тоннель стал прототипом метрополитена и подтолкнул к созданию этого транспорта.

Первой подземкой в ​​мире стало Лондонское метро, ​​построенное по проекту Чарльза Пирсона и открывшееся 10 января 1863 года. Первая линия имела протяженность всего 6 километров и состояла из 7 станций. Вагоны метро оборудовали газовым освещением. С самого первого дня работы практичность и функциональность нового вида городского транспорта превзошли все надежды. Поэтому власти решили продлить линию в Лондоне еще на 30 километров.

Интересный факт: первые поезда метро передвигались благодаря паровозам (т.е. на паровой тяге), поэтому в туннелях было очень душно. Однако в 1890 году все изменилось. Тогда была открыта первая линия на электрической тяге. С тех пор в Европе началось строительство метрополитенов. В Киеве метро начали строить в конце XIX века, когда узкие улицы города стали не выдерживать транспортную нагрузку.

10 января - День своеобразных людей / Pexels

Также 10 января празднуют День своеобразных (странных) людей. Несмотря на то, что это понятие можно назвать достаточно широким, мало кто знает его смысл. Поэтому был введен этот интересный праздник, чтобы распространить информацию об отличительных чертах людей, которых можно назвать своеобразными.

Если принимать во внимание определение, то своеобразный или особый человек – это тот, кто не хочет доказывать свое мнение кому-то другому. Она находится в полной гармонии с собой и с окружающим миром, всегда настроена на счастье и видит необычное в каждой вещи.

Часто такие люди обнаруживают свое внутреннее состояние из-за интересных внешних образов: используют яркую краску для волос, одеваются в необычную для других одежду, наносят татуировки на тело.

Какой завтра праздник еще в мире:

День Маргарет Тэтчер на Фолклендских островах;

День признательности комнатным растениям;

День принципа большинства на Багамских островах;

День черного шоколада.

Какой завтра, 10 января, церковный праздник

10 января - день памяти святого апостола Никанора / commons.wikimedia.org

10 января в церковном календаре – день памяти святого апостола Никанора. К сожалению, нам мало что известно о его жизни. Однако известно, что он входит в перечень семи апостолов, которые объединились и начали диаконское служение после казни и воскресения Иисуса Христа. В Священном Писании указано, что на них сошел Святой Дух, поэтому их вера стала сильной, как кремень.

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После того, как Сын Божий был распят и вознесся на Небо, появилось немало приверженцев христианской веры. Однако власти Иерусалима продолжали гонение на верных еще некоторое время. Их не только преследовали, но и жестоко пытали, а затем убивали. За любовь ко Христу был убит "как ягненок" и Никанор.

Вместе с другими двумястами христиан он был убит в тот же день, когда от побоев камнями погиб святой архидиакон Стефан.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 января

Какие завтра именины: Симон, Игнатий, Петр, Дорофея.

Талисманом людей, рожденных 10 января, является циркон. Это ювелирный камень, отличающийся широкой палитрой украшения. Интересный факт: старейшим минералом, найденным на Земле, является циркон из Австралии. Ему 4,4 миллиарда лет.

10 января родился президент Украины, Леонид Кравчук / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

1769 год – маршал Франции, Мишель Ней;

1827 год – английский историк, специалист по сравнительной мифологии, Джордж Уильям Кокс;

1883 год – русский писатель, граф Алексей Толстой;

1903 год – итальянский автомобильный дизайнер, скульптор, архитектор, разработавший Citroën DS, Фламинио Бертони;

1913 год – чехословацкий политический и государственный деятель, президент Чехословакии, Густав Гусак;

1934 год – президент Украины, Леонид Кравчук;

1936 год – американский астроном, лауреат Нобелевской премии, Роберт Вильсон;

1938 год – американский ученый, почётный профессор Стэнфордского университета, Дональд Кнут;

1979 год – ведущая солистка The Sounds, Майя Иварссон.

Что запрещено делать в этот день

10 января все еще ходили колядовать, поэтому нельзя было не пустить в дом колядников.

Запрещается подслушивать и подсматривать.

10 января нельзя лгать.

Народные приметы и традиции на 10 января

Если 10 января воробьи весело чирикают, скоро придет тепло / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

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смотрели, каков сегодня день: если идет густой снег, будет хороший урожай хлеба;

если 10 января на скирде есть иней, лето дождевым будет;

на деревьях иней и стоит безветренная погода – год будет удачным и урожайным;

если 10 января делать какое-либо дело всей семьей, то в будущем оно обязательно принесет свои плоды;

если кошка спит весь день, скоро потеплеет;

потепление придет, если 10 января с неба идет хлопья снега;

если собака вышла из будки и легла на снег, то будет метель;

сырая погода означает, что хорошо уродит лен;

если 10 января в водоеме рыба себя беспокойно ведет, будет снегопад;

идет метель – лето будет дождливым и холодным;

если 10 января воробьи весело чирикают, скоро придет тепло.

Наши предки считали, что если 10 января сыграть свадьбу, то семейная пара проживет долгую и счастливую жизнь вместе. А чтобы в семье всегда был мир и достаток, нужно было получить соль, которую купили в четверг, и добавить ее в блюдо.

Погода на завтра, 10 января

Завтра, 10 января, в Киеве небо в течение дня будет облачным, ночью возможен мелкий снег. Во Львове пасмурная погода продержится весь день. Также ожидается сильный снег. В Одессе без существенных осадков. В Харькове облачная погода, без осадков.

В Киеве температура воздуха днем ​​-2, ночью -1. Во Львове -2 ночью и -1 день. В Одессе ночью +4, а днем ​​до +6. В Харькове +1 день и около 0 ночью.

Памятные даты 10 января

10 января 2021 года в Японии обнаруживают еще один вид Covid-19 / Pexels

В этот день год назад два китайских города повторно закрываются из-за коронавируса, а в Японии обнаруживают еще один вид Covid-19.

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 января: