Какой завтра, 11 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 11 апреля, Международный день освобождения узников нацистских концлагерей и Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Верующие чтят память священномученика Марка. До Нового года осталось 264 дня.

11 апреля 2023 года — вторник. 412-й день войны в Украине.

Какой завтра, 11 апреля, церковный праздник

11 апреля в церковном календаре — день памяти священномученика Марка. Жил он в IV веке в Финикийском городе Илиополе. При царствовании равноапостольного Константина Великого был диаконом и уничтожил немало идолов в городе. Когда императором стал Юлиан Отступник, поплатился за это своей жизнью.

Тело Марка рассекли язычники и искусали, как дикие звери. За это Господь сделал так, чтобы мучились язычники слепотой, язвами и страшными болезнями.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя физически работать в саду или в доме.

Лучше не ругайтесь и не злословьте.

Посещать развлекательные мероприятия строго-настрого запрещено.

Народные приметы и традиции на 11 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: из березы течет много сока — лето будет дождливым;

гремит гром на быстрое похолодание;

рано опушилась береза — летом будет засушливо, а если это ольха, то наоборот;

низко вьют свои гнезда сороки — летом будет много гроз;

быстро в одну сторону двигаются облака — к жаркой погоде;

встретили много лебедей — весна будет теплой;

стаями летают галки или солнце садится за облаками — к дождю.

11 апреля встретили много лебедей — весна будет теплой / Фото: Pexels

11 апреля наши предки отмечали День березы. Считалось, что в этот день березовый сок обладает особой силой. Верили, что нужно проснуться рано утром, пойти в березовую рощу и напиться сока, чтобы быть здоровым и счастливым в течение всего года. Можно прихватить с собой домой несколько веточек березы. Ими украшали крышу дома или клали на чердаке, чтобы защитить жилье от ударов молнии. Несколько веточек обязательно оставляли в огороде, чтобы получить хороший урожай. А если в семье болел ребенок, его легонько постучали березовыми ветвями для более быстрого выздоровления.

Погода на 11 апреля

Завтра, 11 апреля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове небо прояснится лишь к вечеру, днем возможен мелкий дождь. В Харькове пасмурно, почти весь день без осадков, но к вечеру начнется сильный дождь. В Одессе пасмурно, утром начнется мелкий дождь, который к вечеру постепенно перерастет в сильный.

Температура воздуха в Киеве — +14 днем и +6 ночью. Во Львове — +12 днем и +3 ночью. В Харькове — +16 днем и +9 ночью. В Одессе — +10 днем и +9 ночью.

Памятные даты 11 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 апреля:

1241 год — войско венгерского короля Белы IV разбивает хан Батый;

1597 год — в Варшаве казнят казацкого атамана Северина Наливайко;

1713 год — заключением Утрехтского мира завершается война за наследие испанской короны между Францией с одной стороны и морскими государствами Великобританией и Нидерландами, а также Савойей, Португалией и Пруссией — с другой;

1814 год — по договору Фонтебло прекратилось правление Наполеона как императора французов;

1847 год — открывается заседание первого прусского парламента (ландтага);

1894 год — Великобритания объявляет протекторат над Угандой;

1899 год — вступает в силу договор, заканчивающий испанско-американскую войну;

1909 год — на выкупленной у бедуинов земле у Яффы еврейскими переселенцами второго аллия основан город Тель-Авив;

1921 год — образуют эмират Трансиордания в составе Британского мандата в Палестине;

1945 год — Третья армия США освобождает нацистский концлагерь Бухенвальд, контроль над которым уже захватили восставшие к тому времени заключенные;

1951 год — президентом США Трумэном был уволен руководитель сил ООН в Корее, генерал Макартур;

2008 год — впервые за историю независимой Украины определяют 100 крупных украинцев;

2014 год — пророссийскими боевиками захвачен город Славянск Донецкой области.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 апреля

Какие завтра именины: Кирилл, Марко, Иван, Остап, Потап, Евстахий, Филипп.

Талисманом человека, рожденного 11 апреля, является александрит. Настоящий "царский" камень с удивительными свойствами. При разных обстоятельствах он изменяет свой окрас, за что его называют "хамелеоном". Александриту издавна приписывали мощную магическую силу, называли прорицателем.

В этот день родились:

1492 год – королева Наварры, одна из первых французских писательниц Маргарита Наваррская;

1755 год – английский врач, его именем названа известная болезнь Джеймс Паркинсон;

1908 год – один из основателей японской компании Sony Ибука Масару;

1913 год – украинский ученый-физик, специалист в области физики низких температур, педагог, профессор Владимир Хоткевич;

1958 год – украинский композитор, заслуженный деятель искусств Украины Анна Гаврилец;

1997 год – украинский певец Mélovin.

Какой завтра день в Украине и мире

11 апреля празднуют Международный день аниме. / Фото: Pexels

11 апреля в Украине и мире празднуют Международный день "Будьте добры к юристам". Главная цель этого дня признать ценный вклад, который вносят юристы в общественную жизнь, выразить благодарность за трудную работу и преданность делу. Также благодаря этому событию людей поощряют быть уважительными и добрыми к адвокатам, часто становящимся объектами негатива и критики.

Также 11 апреля Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Эту важную дату избрали в честь дня рождения врача Джеймса Паркинсона, впервые описавшего эту тяжелую болезнь. Болезнь Паркинсона — неврологическое заболевание, возникающее из-за потери нервных клеток в черной субстанции. Это хроническая и неизлечимая болезнь, медленно прогрессирующая. Чаще всего она встречается у пожилых людей. Основные симптомы: тремор, замедление движения, ригидность.

А еще 11 апреля Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Дата памятного события была выбрана неслучайно — именно в этот день 1945 года произошло восстание узников против нацистов в одном из концлагерей — Бухенвальд. Он был расположен в центральной Германии. Заключенные организовали и совершили мятеж, пока большая часть гитлеровцев бежала из лагеря из-за опасений скорого прихода американских военных.

11 апреля празднуют Международный день анимешника. Это неофициальный творческий праздник. Аниме называют японскую анимацию, отличающуюся направленностью на взрослых, а не на детей. В этом стиле существует множество жанров. Создаются фильмы и даже целые сериалы. Анимешники — поклонники аниме-искусства.

Также 11 апреля День подводной лодки. Дату празднования выбрали в честь дня, когда первая американская лодка погрузилась в воду. Случилось это в 1900 году. Первая подлодка (субмарина) была построена Корнелиусом Дреббелем 1620 года. Он тогда опирался на разработки Уильяма Борна. Лодку спустили на реку Темза по велению короля Якова I. Конструкцию изготовили из дерева и обтянули кожей. Сама идея погружения на глубину в специальной лодке существовала уже очень давно. Подобное подводное средство использовал Александр Македонский.