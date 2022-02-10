Какой завтра, 11 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 11 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

11 февраля 2022 года – пятница. В этот день в Украине свой профессиональный праздник празднуют работники ЗАГСа, а еще 11 февраля День женщин и девочек в науке, Всемирный день больного, День белой рубашки и Европейский день службы экстренного вызова 112. В православном календаре перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца. В народе 11 февраля называют "Лаврентиев день".

До Нового года осталось 323 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

11 февраля в Украине празднуют День работников органов ЗАГСа. Кабинет министров Украины согласовал указ президента Украины об установлении этого профессионального праздника в 2022 году. У работников ЗАГСа достаточно тяжелая работа, ведь они помогают изменять гражданство, оформлять усыновление, смерть или рождение, а именно они проводят церемонию бракосочетания.

Их труд тяжел в эмоциональном и психологическом плане, ведь деятельность работников органов ЗАГСа не всегда связана с положительными моментами в жизни человека. Также они несут большую ответственность, поэтому должны отличаться такими качествами, как сконцентрированность, внимательность, терпение. Ранее существовал неофициальный праздник работников органов ЗАГСа, который отмечался 18 декабря.

Не забудьте поздравить своих друзей, родных или знакомых с их профессиональным праздником. А сделать это можно такой замечательной открыткой:

11 февраля не забудьте поздравить работников органов ЗАГСа с их профессиональным праздником

11 февраля организовывают международное социальное мероприятие Всемирный день больного. Основали событие еще в 1992 году, а инициатором его утверждения стал Папа Иоанн Павел II. День для этого подобрали особенный. Существует легенда, что именно 11 февраля в городе Лурд родилась Богоматерь. Святая Дева известна своими исцелениями больных людей. Главная цель события – привлечь внимание социума, политиков и медиков к проблемам больных во всем мире. Поэтому проводятся различные акции и проводятся семинары на тему здоровья.

11 февраля празднуют Международный день женщин и девочек в науке / Pexels

11 февраля в мире празднуют Международный день женщин и девочек в науке. С давних времен известны женщины, которые занимались наукой и хорошо образованы для своего времени. Большинство из них тогда посвящали жизнь гуманитарным сферам, философии и медицине. Следует понимать, что благодаря женщинам в мире появилось немало важных изобретений. В настоящее время они составляют не менее трети всех ученых планеты. Именно поэтому по инициативе ООН был создан этот замечательный праздник.

Интересный факт: одной из первых женщин, оставивших в науке заметный след, стала Гипатия Александрийская. Она жила в IV-V веках и занималась астрономией, математикой. Гипатия считается изобретательницей многих изобретений, в частности, дистиллятора и астролябии (углоизмерительный прибор, которым до XVIII века пользовались для определения широты и долготы). Значителен и ее вклад в геометрию и алгебру.

А еще 11 февраля Европейский день службы экстренного вызова 112. Этот номер был введен в эксплуатацию в 1991 году. А в 2009 году был подписан договор о внедрении дня, который популяризировал бы информацию о возможности экстренного вызова. Для празднования торжества Европейский парламент избрал 11 февраля (т.е. 11/2).

Также 11 февраля празднуют интересный праздник – День белой рубашки. Впервые его отпраздновали еще в далеком 1937 году. Тогда 11 февраля сотрудники компании General Motors организовали забастовку, ведь им не нравились условия труда. Для демонстрации протеста работники одели белые рубашки, ставшие символом несогласия с несправедливой оплатой труда.

Какие завтра праздники еще в мире:

День "Убирайся со своей гитарой";

Вестминстерская выставка собак;

День "Не плачь по пролитому молоку";

День изобретателей в США;

День для друзей.

Какой завтра, 11 февраля, церковный праздник

11 февраля - перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца / commons.wikimedia.org

11 февраля в церковном календаре – перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца. Когда священномученика Игнатия растерзали дикие звери в Риме по приказу жестокого императора Траяна (107 год), его кости собрали ревностные христиане и сохранили.

108 года останки были перенесены в пригород Антиохии, а в 438 году в сам город Антиохию. Когда его взяли персы 540 года (по другим источникам 637 года), мощи священномученика вернули в Рим. Они хранились в храме священномученика папы Климента.

Именно священномучеником Игнатием были введены антифоны (поочередное пение двух хоров), которые стали очень популярны во время богослужений.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 февраля

Какие завтра именины: Игнат, Герасим, Дмитрий, Роман, Иван, Константин.

Талисманом человека, рожденного 11 февраля, является гелиотроп. Камень получил свое название от двух греческих слов, означающих "солнце" и "поворот". Гелиотроп чтили еще во времена Древней Греции и Рима. Он считался великим талисманом, придающим человеку энергичности и активности.

11 февраля родилась американская актриса Дженнифер Энистон / instagram.com/jenniferanistononline

В этот день родились:

1657 год – французский писатель Бернар ле Бовье де Фонтенель;

1670 год – украинский казацкий летописец Самийло Величко;

1768 год – английский этнолог Джеймс Причард;

1800 год – английский физик, один из изобретателей фотографии Уильям Генри Фокс Талбот;

1847 год – американский изобретатель Томас Алва Эдисон;

1857 год – украинская переводчица, собирательница фольклора Ольга Рошкевич;

1890 год – украинский график и мастер прикладного искусства Антон Середа;

1909 год – американский кинорежиссер Джозеф Манкевич;

1917 год – итальянский кинорежиссер, один из родителей неореализма Джузеппе Де Сантис;

1917 год – американский писатель и сценарист Сидни Шелдон;

1926 год – американский комедийный киноактер Лесли Нильсен;

1934 год – английская модельер, автор идеи мини-юбки Мэри Квант;

1961 год – американская модель и киноактриса Кэрри Ловелл;

1964 год – американская певица Шерил Кроу;

1969 год – американская актриса Дженнифер Энистон;

1977 год – американский музыкант, MC, художник, дизайнер-график, один из основателей рок-группы "Linkin Park" Майк Шинода.

Что запрещено делать в этот день

11 февраля запрещается много работать.

Не ссорьтесь с близкими и не злословьте.

Не следует 11 февраля злоупотреблять алкоголем или переедать.

Вечером запрещается ходить в гости.

Народные приметы и традиции на 11 февраля

11 февраля шумит луна до потепления / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если дым "коромыслом", то скоро придет потепление;

красная луна 11 февраля означает, что будет порывистый ветер;

если на небе новолуние, то такая же погода как 11 февраля будет и в марте;

а если месяц полон, то с середины марта до его конца;

11 февраля шумит луна до потепления.

Хотя 11 февраля постный день, но церковь позволяет употреблять блюда из рыбы. В народе верили, что это неблагоприятный день, ведь на свет выходят ведьмы. Наведываются они на огороды, чтобы земля покрылась плесенью. Наши предки заметили, если в этот день гром гремит, то зима будет.

Погода на завтра, 11 февраля

Завтра, 11 февраля, в Киеве утром небо безоблачное, но потом покроют тучи, без осадков. Во Львове пасмурно, вечером возможен дождь. В Одессе солнечно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, вечером дождь.

Температура воздуха в Киеве +5 днем ​​и +3 ночью. Во Львове +7 днем ​​и +3 ночью. В Одессе +9 днем ​​и +3 ночью. В Харькове +5 днем ​​и +2 ночью.

Памятные даты 11 февраля

11 февраля 2021 года в Ровенской области из кранов текла белая вода / Pexels

В этот день год назад в Ровенской области из кранов текла белая вода (из-за дезинфекции), а на границе с Мексикой президент Байден официально закрывает строительство стены.

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 февраля: