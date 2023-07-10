Какой завтра, 11 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 11 июля, Всемирный день шоколада. Верующие чтят перенос мощей Кира и Ивана. До Нового года осталось 173 дня.

11 июля 2023 года — вторник. 503-й день войны в Украине.

Какой завтра, 11 июля, церковный праздник

11 июля в церковном календаре – перенос мощей Кира и Иоанна. Кир жил в Александрии в III веке, когда императором был Диоклетиан, известный своими жестокими гонениями за христианами. Он был врачом, но не брал денег за свою работу. Впоследствии, почувствовав призвание, пошел в монастырь в Аравии. Впоследствии Бог наделил Кира даром исцелять немощных молитвой.

Прошло некоторое время и присоединился к нему бывший воин Иоанн, также принявший крещение. Как-то услышали мужья, что в Канопе заключили в тюрьму христианку Анастасию с ее тремя дочерьми. Отправились Кир и Иван туда, чтобы поддержать женщину, но их тоже заключили в тюрьму и долго пытали. Затем Анастасии и девушкам отрубили голову, а мучеников убили мечом.

После смерти христиане положили тела Кира и Иоанна в церкви святого Марка, но спустя 100 лет Александрийский патриарх Кирилл решил перенести часть мощей в египетский город Менуту, где впоследствии в честь святых построили церковь.

Что нельзя делать в этот день

Не ложитесь спать слишком рано.

Есть запрет на то, чтобы выливать питьевую воду.

Нельзя жениться, потому что снова будете стоять под венцом в ближайшее время.

Народные приметы и традиции на 11 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: уже перестала ковать кукушка — к ранней зиме;

если начался ранний ноябрь, уже в сентябре все деревья могут стоять нагие;

стоит безветренная погода, но лес шумит — к дождю;

прибывает вода в колодцах и реках — ждите непогоды.

11 июля стоит безветренная погода, но лес шумит — к дождю. / Фото: Pexels

Уже 11 июля крестьяне начинали обращать внимание на погоду, по ней прогнозировали, когда придет осень. В некоторых регионах уже копали первый молодой картофель. Издавна считалось, что крапива обладает в этот день целебными свойствами, поэтому ее собирали и засушивали. Интересно, что крапиву использовали не только для лечения, из нее готовили вкуснейшие блюда. А молодые девушки изготовляли настой из крапивы для укрепления волос.

Погода на 11 июля

Завтра, 11 июля, в Киеве будет ясная погода, хотя днем небо может затянуться облаками, без осадков. Во Львове ясное утро, но днем станет облачно и так будет до вечера, без осадков. В Харькове в середине дня небо затянется облаками и будет пасмурным, днем и вечером мелкий дождь. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +24 днем и +16 ночью. Во Львове +26 днем и +15 ночью. В Харькове +24 днем и +18 ночью. В Одессе +29 днем и +20 ночью.

Памятные даты 11 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 июля:

1533 год — Папа Климент VII объявляет, что брак короля Англии Генриха VIII и Екатерины Арагонской все еще действителен и отлучает короля от церкви;

1576 год — английская экспедиция Мартина Фробишера открывает Гренландию;

1700 год — основывают Берлинскую академию наук;

1888 год — в Киеве на Софийской площади в рамках празднования 900-летия принятия христианства открывают памятник Богдану Хмельницкому;

1943 год — кульминация Волынской трагедии;

1944 год — учреждают Украинский Главный Освободительный Совет — политический провод УПА;

2008 год — компания "Apple Inc." открывает iPhone App Store;

2014 год — в результате ракетных обстрелов с территории России в районе Зеленополья погибает 36 украинских военных.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 июля

Какие завтра именины: Иван, Сергей, Герман, Павел.

Талисманом человека, рожденного 11 июля, является опал. Существует легенда об этом камне, согласно которой, когда Зевс победил Титанов, то расплакался от счастья и его слезы упали на землю, а затем превратились в самоцветы невероятной красоты. Издавна верили, что опалы помогают своему владельцу построить успешную карьеру, найти вторую половинку.

В этот день родились:

1920 год — американский актер украинского происхождения Юл Бриннер;

1939 год — украинский поэт-шестидесятник Борис Нечерда;

1969 год — украинский писатель, философ, автор геокультурной концепции "Мезогея" Олег Гуцуляк.

Какой завтра день в Украине и мире

11 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день шоколада / Фото: Pexels

11 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день шоколада. По легенде первыми шоколад научились делать ацтеки, которые называли его "едой богов". 1519 кастильский конкистадор и первооткрыватель Эрнан Котрес прибыл в современную Мексику, где впервые попробовал шоколадный напиток, который люди племени подарили ему в знак гостеприимства. Кортес и его земляки окрестили шоколад черным золотом и начали переправлять в Испанию. Высоко ценился экзотический деликатес во дворе испанского короля. В 1615 году усилиями жены Людовика XIII Анны Австрийской шоколад также появился во Франции.

Долгое время шоколад в Европе был доступен только людям из аристократических кругов. В то время женщины считали, что этот продукт является афродизиаком, ведь разжигает огонь страсти. Также его потребляли только в жидком виде, а привычные для нас шоколадки появились только в конце XIX века с появлением гидравлического пресса.

Сам праздник был создан во Франции в 1995 году, поскольку французы известны на весь мир сладкоежки. Но этот день известен и в других странах мира.

Также 11 июля Всемирный день народонаселения. Событие было начато по инициативе ООН 1989 года. Дату празднования тогда выбрали не случайно, ведь именно в этот день 1987 количество населения планеты превысило отметку в 5 миллиардов человек. Главная цель события состоит в привлечении внимания к тем проблемам, которые связаны с населением планеты, вовлечению людей в совместное процветание.