Какой завтра, 11 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 11 июня, День работников текстильной и лёгкой промышленности. Верующие чтят память святой Феодосии. До Нового года осталось 203 дня.

11 июня 2023 — воскресенье. 473-й день войны в Украине.

Какой завтра, 11 июня, церковный праздник

11 июня в церковном календаре – день памяти святой Феодосии. Родилась она в Константинополе в благочестивой и богатой семье. Ее мать каждый день молилась Богу, чтобы тот послал ей ребенка. Обещала даже, что отдаст ребенка церкви. Молитва женщины была услышана и когда родилась дочь, она воспитывала ее в Божьем страхе. После смерти мужа сразу отдала Феодосию в монастырь. Когда умерла и мать, девушка продала все имущество и приняла монашество.

Вместе с другими монахами, боролась Феодосия против ереси. Было это во времена правления Льва Армянина. Разоблачила однажды императора в нечести и открыто проповедовала христианство. За это ее схватили, подвергли страшным мучениям, а потом сожгли в печи.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя ссориться, потому что есть большой риск, что ссора станет роковой.

Не стоит в этот день унывать, потому что какое у вас настроение, таким будет и будущее.

Не разрешается прыгать по земле, можно нанести ущерб урожаю.

Народные приметы и традиции на 11 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: колосится рожь — осенью будет много грибов;

появилось много пауков к хорошей погоде;

утром туман стелется по воде – погода будет ясной;

пчелы активно летают возле ульев — ждите кратковременный дождь;

жаркий день – в лесу не будет боровиков;

рожь зацветла – пора белить полотна.

11 июня появилось много пауков к хорошей погоде / Фото: Pexels

Наши предки заметили, что в этот день почитается память преподобного Иосифа. Если 11 июня это уже произошло, можно начинать сеять гречку.

Погода на 11 июня

Завтра, 11 июня, в Киеве до самого вечера будет облачно, утром мелкий дождь, который закончится к середине дня. Во Львове пасмурно, с самого утра и до вечера дождь, хотя днем дождь может немного успокоиться. В Харькове пасмурно, вторую половину дня будет идти дождь. В Одессе небо будет покрыто облаками, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +21 днем и +16 ночью. Во Львове +16 днем и +14 ночью. В Харькове +20 днем и +17 ночью. В Одессе +25 днем и +19 ночью.

Памятные даты 11 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 июня:

1125 год — крестоносцы одерживают победу над сельджуками в битве при Азазе;

1453 год – падение Византийской империи;

1474 год — папа Римский ратифицирует "Вечный мир" между империей Габсбургов и Швейцарией;

1488 год — шотландские повстанцы схватывают и убивают короля Шотландии Якова III;

1496 год — Христофор Колумб завершает свое второе путешествие;

1509 год — английский король Генрих VIII женится на Екатерине Арагонской, первой из шести женщин, которые у него были при жизни;

1580 год — испанскими конкистадорами основан Буэнос-Айрес;

1742 год – американец Бенджамин Франклин изобретает кухонную плиту;

1742 год — в Бреслау (Вроцлав) подписывают договор, по которому Габсбургская монархия признает права Королевства Пруссия на Силезию;

1770 год — Джеймс Кук открывает Большой Барьерный риф на побережье Австралии;

1776 год — Континентальный конгресс создает комитет для написания Декларации независимости США;

1889 год — Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобретают складной стул;

1895 год — проводят первую в мире автогонку;

1901 год – острова Кука становятся частью Новой Зеландии;

1915 год – британские войска захватывают Немецкий Камерун;

1915 год – сербские войска захватывают столицу Княжества Албания Тирана;

1930 год – американский зоолог Уильям Биб и инженер Отис Бертон на построенной ими батисфере опускаются под воду на 400 метров;

1940 год — Новая Зеландия, Австралия и Южно-Африканский Союз объявляют войну Королевству Италия;

1943 год — Уругвай становится первой страной, признающей французское правительство Шарля де Голля;

1951 год — Португалия объявляет Мозамбик своей провинцией;

1955 год — во время гонки 24 часа Ле-Мана во Французской республике встречается самая плохая автокатастрофа в истории;

1965 год — королева Елизавета II награждает музыкантов группы "Битлз" орденом Британской империи;

1972 год — в Нью-Йорке проходит премьера скандального порнофильма "Глубокое горло" с Линдой Лавлейс;

1973 год – в Арабской республике Ливия объявляют о национализации американских нефтяных компаний;

1975 год – добывают первую нефть в Северном море;

1982 год — на экраны США выходит фильм Стивена Спилберга "Инопланетянин";

1990 год – Альберто Фухимори побеждает писателя Марио Варгаса Лесу на президентских выборах в Перу;

1992 год — в Киеве начинают первый конгресс молодых политиков Украины;

1993 год — выходит в прокат фильм Стивена Спилберга "Парк Юрского периода";

2002 год — Пол Маккартни женится на Гизер Миллз.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 июня

Какие завтра именины: Александр, Андрей, Варлаам, Иван, Константин, Федот, Мария, Фаина, Феодосия.

Талисманом человека, рожденного 11 июня является сардоникс. Необычный камень, который выглядит как космос. Издавна верили, что сардоникс помогает в любви, бережет от негативного действия и дарит силы идти вперед.

В этот день родились:

1821 год — украинский мемуарист Шевченко Варфоломей Григорьевич;

1909 год — украинский архитектор Борис Приймак;

1953 год – украинский певец – эстрадный исполнитель, народный артист Украины Виталий Белоножко;

2000 год – украинский футболист, игрок футбольного клуба Динамо (Киев) и национальной сборной Украины Александр Сирота.

Какой завтра день в Украине и мире

11 июня в Украине отмечают День работников текстильной и легкой промышленности / Фото: Pexels

11 июня в Украине празднуют День работников текстильной и легкой промышленности. Празднуется ежегодно во второе воскресенье июня. День был официально утвержден в 1994 году. Не забудьте поздравить работников текстильной и легкой промышленности с их профессиональным праздником, поблагодарить за усердный труд, благодаря которому украинцы могут покупать товары местного производства.

Также 11 июня День осведомленности о женщинах и детях, пострадавших от насилия. Приходится каждый год на второе воскресенье июня. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к проблемам домашнего насилия и его влиянию на детей, женщин.

А еще 11 июня Всемирный день борьбы с раком предстательной железы. Ежегодная мера, которая призвана повысить осведомленность о раке предстательной железы, способствовать раннему его выявлению и лечению. Среди мужчин рак предстательной железы является вторым по распространенности.