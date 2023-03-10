Какой завтра, 11 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 11 марта, День землеустроителя в Украине и Всемирный день сантехника. Верующие чтят память Порфирия, епископа Газского. До Нового года осталось 295 дней.

11 марта 2023 – суббота. 381-й день войны в Украине.

Какой завтра, 11 марта, церковный праздник

11 марта в церковном календаре – день памяти Порфирия, епископа Газского. Родился в благородной и богатой семье в Фессалонике (Македония). Будучи 25-летним, поступил в Скитский монастырь в Египте. Пять лет богомольной жизни пронеслись и Порфирий пошел в Иерусалим, чтобы посетить святые места. Поселился там в Иордане в пещере. Но массовое заразное заболевание заставило его снова вернуться в Иерусалим через 5 лет.

Исполнилось Порфирию 40 лет, рукоположил его иерусалимский патриарх на священника и отдал на хранение ему часть креста Господня. В 396 году скончался епископ палестинского города Газа. И тогда Порфирия рукоположил в епископа митрополит Кесарии Палестинской Иоанн. Трудился тот ревностно над спасением человеческих душ 24 года и умер 420 года.

Что запрещено делать в этот день

Мужчинам в этот день запрещали знакомиться с женщинами или девушками.

Нельзя есть мясные, молочные продукты, яйца и рыбу.

Не стоит злословить, ругаться, ссориться.

Народные приметы и традиции на 11 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: из тёплых краев вернулись перелетные птицы — обильно уродят зерновые;

началась метель — лето будет прохладным и дождливым;

небо звездное – к летней засухе.

11 марта небо звездное до летней засухи / Фото: Pexels

В народе 11 марта называли "Порфирий Поздний", В этот день часто бывала хорошая погода, но весна все еще могла преподнести неприятный сюрприз в виде снега или мороза. Наши предки верили, что 11 марта в женщин может вселяться Кикимора, которая волшебством доводила мужчин до безумия. На деревьях принято устанавливать кормушки для птиц, помогавших понять, какой будет весна. День чаще всего проводили в молитвах и легкой работе.

Погода на 11 марта

Завтра, 11 марта, в Киеве облачно, днем и вечером ожидается дождь. Во Львове пасмурно, в первой половине дня дождь, который начнет стихать после обеда и вечером превратится в снег. В Харькове облачно, днем и вечером пройдет дождь. В Одессе небо будет покрыто облаками, в течение всего дня будет идти дождь.

Температура воздуха в Киеве +8 днем и +3 ночью. В Левове +7 днем и +1 ночью. В Харькове +10 днем и +4 ночью. В Одессе +9 днем и +7 ночью.

Памятные даты 11 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 марта:

1669 год — на Сицилии начинается самое разрушительное извержение вулкана Этна в историческое время, продолжавшееся пять месяцев;

1702 год — в Лондоне начинает выходить первая ежедневная газета The Daily Courant;

1811 год — среди текстильщиков Ноттингема начинается луддитское движение, участники которого уничтожали производственные машины, опасаясь сокращения рабочих мест;

1878 год — французской академии демонстрируют фонограф, но изобретение было объявлено шарлатанством;

1938 год — в ночь на 12 марта немецкие войска оккупируют Австрийскую Республику и объявляют об "аншлюсе" обоих государств;

1941 год — закон о ленд-лизе, подписанный президентом Ф. Д. Рузвельтом, предусматривал передачу союзникам во Второй мировой войне боеприпасов, техники, продовольствия и стратегического сырья на частично безвозмездной основе;

1990 год — к власти в Чили приходит демократическое правительство, Августо Пиночет уходит с поста президента;

1997 год — Украина и Молдова объявляют о создании таможенного союза;

2004 год — террористический акт на железнодорожном вокзале в Мадриде уносит жизни 200 человек;

2010 год — в Австралии полностью отменяют смертную казнь;

2011 год — Большое тохокусское землетрясение в Японии магнитудой 9,0..9,1 приводит к радиационной аварии на АЭС Фукусима-1;

2020 год — ВОЗ объявляет о пандемии COVID-19.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 марта

Какие завтра именины: Николай, Иван, Севастьян.

Талисманом человека, рожденного 11 марта, является сардоникс. Название камня произошло от древнегреческого города Сард, являвшегося столицей Лидийского царства в VII веке до нашей эры. Там археологи нашли большое количество украшений с сардониксом. Издавна верили, что он способен сокращать воспалительные процессы в организме и бороться с болевыми ощущениями.

В этот день родились:

1775 год — украинский библиограф, книговед, писатель и переводчик Анастасевич Василий Григорьевич;

1848 год — министр иностранных дел времен Гетманата Георгий Емельянович Афанасьев;

1863 год — украинский ботаник, академик, президент ВУАН Владимир Липский;

1884 год — украинский композитор Батюк Порфирий Кириллович;

1895 год — военный и общественный деятель времен Украинской революции, главный атаман Холодноярской Республики Василий Чучупак;

1905 год — украинский режиссер Василий Лапокныш;

1917 год — украинский религиозный и общественный деятель, историк, один из организаторов Пласта на Закарпатье Степан Пап;

1961 год — украинский художник-иллюстратор, известный сотрудничеством с издательством "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га" Кость Лавро;

1963 год — художница театра, член Национального союза художников Украины и Национального союза театральных деятелей Украины Плавун Валентина Александровна.

Какой завтра день в Украине и мире

11 марта Всемирный день сантехника / Фото: pixabay.com

11 марта в Украине празднуют День землеустроителя. Это профессиональный национальный праздник, который ежегодно выпадает на вторую субботу марта. В этот день поздравляют людей, работающих в сфере распределения земельных ресурсов. Хотя широкому распоряжению людей эта профессия не известна, но она не становится от этого менее важной. В Украине специалисты этой отрасли всегда пользовались уважением, ведь они имеют дело с важными ресурсами – землей. Впервые праздник был отмечен в 1999 году после подписания приказа президента Украины Леонида Кучмы.

Также 11 марта Всемирный день сантехника. Событие было инициировано Всемирным советом сантехников (World Plumbing Day), который ежегодно проходит именно 11 марта. Главные задачи, которые ставит перед собой совет, включают вовлечение различных органов (например, ВОЗ) для продвижения преимуществ сантехники. Праздник был создан в 2010 году, чтобы показать, насколько важна роль сантехника в жизни человека.

А еще 11 марта празднуют День инструментов. Свое начало праздник берет в США. Традиционно в этот день американцы посещают гаражи, сараи, амбары, подвалы, чтобы привести любимые инструменты в порядок. Также в этот день покупают новые инструменты.

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