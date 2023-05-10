Какой завтра, 11 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 11 мая, Всемирный день осведомленности об эго. Верующие чтят память мучеников Дады, Максима и Квинтилиана. До Нового года осталось 234 дня.

11 мая 2023 года — четверг. 442-й день войны в Украине.

Какой завтра, 11 мая, церковный праздник

11 мая в церковном календаре — день памяти мучеников Дада, Максима и Квинтилиана. Жили они во времена императора Диоклетиана. Когда праздновали один из языческих праздников, донес кто-то правителю, что эти мужчины не пошли на торжество вместе со всеми, а уехали в деревню. Отправил император за ними воинов, увидевших, что Дада, Максим и Квинтилиан молятся Иисусу Христу.

Тогда отвели мужчин к Диоклетиану, который начал уговаривать их отречься от христианской веры и поклониться идолам. Но братья отказались, утверждая, что Бог благословит их за страдание. Долго мучили мужчин, а в конце концов усекли их головы мечом.

Что запрещено делать в этот день

Не разрешено собирать сок с березы, особенно с одиноко стоящих деревьев.

Нельзя прокалывать уши и менять серьги.

Не рекомендуется планировать помолвку.

Народные приметы и традиции на 11 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: восход ясный — значит летом будет хорошая погода;

пчелы садятся только на определенные растения — эта культура хорошо уродит;

сильный ливень или дождь — до урожайного года;

утром туман — к вечеру ожидайте дождя;

на рассвете ярко мерцают звезды — будет дождь;

днем солнечно и тепло, а ночью на небе видны звезды — ждите урожайного года.

11 мая пчелы садятся только на определенные растения — эта культура хорошо уродит. / Фото: Pexels

В прежние времена в этот день наблюдали за облаками. Пытались уважительно относиться к березе и березовому соку. Собирать березовый сок позволяли в этот день только с определенных деревьев, и только если на улице хорошая погода. Лучше брать вкусный нектар из верхней части дерева, а не из нижней. Издавна березовым соком поели больных. Верили, что он поможет избавиться от подагры, артрита, отеков, фурункулеза и любого воспаления.

Погода на 11 мая

Завтра, 11 мая, в Киеве утром не будет, но они появятся во второй половине дня, без осадков. Во Львове ясно, днем могут появиться облака, которые к вечеру снова исчезнут, осадков не ожидается. В Харькове с утра пасмурно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +16 днем и +8 ночью. Во Львове — +15 днем и +5 ночью. В Харькове — +14 днем и +5 ночью. В Одессе — +14 днем и +9 ночью.

Памятные даты 11 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 мая:

330 год — освящают Константинополь;

868 год — китайский монах производит "Бриллиантовую сутру", которая стала древнейшим точно датированным печатным документом, дошедшим до наших дней;

1709 год — начинается первая массовая эмиграция немцев из Пфальца в Северную Америку;

1811 год — в Сиаме (нынешний Таиланд) рождаются сросшиеся близнецы Чанг и Энг Банкеры, дающие название в дальнейшем "сиамским близнецам";

1860 год — высадка "тысячи" Джузеппе Гарибальди на Сицилии;

1858 год — Миннесота становится 32-м штатом США;

1867 год — на конференции в Лондоне европейские государства гарантируют независимость и нейтралитет Великого герцогства Люксембург;

1907 год — в Киеве основывают Украинское научное общество;

1911 год — мексиканские революционеры провозглашают новой столицей Мексики город Сьюдад-Хуарес;

1914 год — происходит перелет Киев-Гатчина (1277 км за 7 часов 45 мин. времени) на "Ньюпори-IV";

1916 год — Альберт Эйнштейн презентует свою теорию относительности;

1928 год — в Нью-Йорке начинается первая в мире регулярная трансляция телепередач;

1945 год — швейцарский дневник "Die Weltwoche" публикует уникальную статью-интервью Карла Густава Юнга "Найдут ли души мир?";

1970 год — в Мариуполе открывают первую троллейбусную линию;

2014 год — происходит псевдореферендумы на Донетчине и Луганщине 2014 по статусу этих областей.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 мая

Какие завтра именины: Виталий, Кирилл, Максим, Анна.

Талисманом человека, рожденного 11 мая, является сердолик. Красивый камень, относящийся к семейству халцедонов. Еще в Данном Египте он ассоциировался с преданностью и любовью. Также сердолик считается символом семейного счастья.

В этот день родились:

1720 год – немецкий барон, историческое лицо и литературный персонаж Барон Мюнхгаузен;

1904 год – испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали;

1963 год – британская актриса Наташа Ричардсон.

Какой завтра день в Украине и мире

11 мая интересный праздник — День ожидания Мэри Поппинс / Фото: pixabay.com

11 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день осведомленности об этом. Праздник был создан в 2018 году по инициативе неприбыльной общественной организации Ego Awareness Movement (Движение осведомленности об этом). Главная цель этой интересной даты — помочь людям, страдающим эгоизмом. С первого взгляда кажется, что эгоизм — просто жить ради себя, делать то, что тебе хочется и не задумываться о других. Но, по словам специалистов по душевному здоровью, эгоистическое поведение не может приносить человеку счастья. Даже если она доставляет ей удовольствие, то лишь короткомерно.

Также 11 мая интересен праздник День ожидания Мэри Поппинс. Особое значение дата имеет для жителей Англии. В этот день они не закрывают дверь на ночь, чтобы к ним могла зайти Мэри Поппинс и выпить традиционный чай с печеньем. Существует мнение, что няня-волшебница всегда приносит с собой тепло, ведь в этот момент холодный северный ветер сменяется южным. С этого дня уже устанавливается теплая погода. Придумала Мэри Поппинс писательница Памела Треверс. Ей даже установили скульптуру в парке австралийского города Эшфилд.