Какой завтра, 11 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 11 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

11 января 2022 – вторник. Верующие чтят память Вифлеемских младенцев, убитых царем Иродом в год рождения Христа. В этот день 1922 14-летнему канадцу Леонарду Томпсону сделали первую в мире инъекцию инсулина, а в 1993 году компания Apple демонстрирует модель своего портативного компьютера Newton.

До Нового года осталось 354 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

11 января празднуют Международный день "Спасибо". Сегодня большинство людей так часто спешат, что даже не остается времени для таких простых и приятных вещей, как поблагодарить всех тех, кто делает нашу жизнь счастливее и проще. Некоторые люди говорят "спасибо" не по зову души, а по своему служебному долгу.

Доподлинно неизвестно, кто ввел этот замечательный праздник. Есть две версии: оно было учреждено ООН или ЮНЕСКО. А еще есть интересная история, что Международный день "Спасибо" создала неизвестная фирма, которая производила поздравительные открытки, чтобы улучшить свои доходы. Не зафиксирован и дата первого празднования. Но известно, что произошло в начале 2000 года.

Также 11 января празднуют Всемирный день скетчноутинга. В этот день сообщество художников, создающих скетчи, собирается для того, чтобы обменяться опытом и рассказать о своих достижениях. Скетчноутинг – это форма заметок, с помощью которой людям легче запомнить информацию, высказать свои идеи. Праздник ввели творческие люди Мауро Тозелли и Майк Роде, владельцы компании Sketchnote Army. Этот праздник был создан, чтобы продемонстрировать свои скетчи по всему миру. Впервые он был проведен в 2016 году.

11 января празднуют День тайного приятеля / Pexels

11 января еще празднуют День тайного приятеля. Это человек, который слушает ваши секреты и надежно хранит их. Историю создания праздника никто не знает, но этот день – отличная возможность поддержать друг друга, подчеркнуть свои чувства к другому человеку.

А еще 11 января – Международный день равенства на работе. Главной целью этого праздника является поощрение разнообразия рабочих мест, борьба с дискриминацией по признаку пола, возраста, религии или расы, до сих пор существующей в мире. Этот день впервые отпраздновали в 2017 году в Лондоне в Leadenhall Building.

Какой завтра праздник еще в мире:

День "Узнай свое имя на азбуке Морзе";

День Республики Албания;

День дружеских секретов;

День защиты детей в Тунисе;

День немецких яблок.

Какой завтра, 11 января, церковный праздник

11 января - день памяти Вифлеемских младенцев / Pexels

11 января в церковном календаре – день памяти Вифлеемских младенцев. Несмотря на то, что младенцы в силу своего возраста не осознавали события тех времен и даже не знали Иисуса Христа, церковь считает их мучениками.

История о младенцах, убитых в Вифлееме, известна нам из Евангелия от Матфея. Здесь рассказывается о восточных волхвах, увидевших на небе яркую звезду и понявших, что родился новый "Царь" в Иудее. Они отправились в Иерусалим и попросили царя Ирода показать им путь к новому правителю, считая, что младенец является наследником Ирода. Царь испугался конкуренции и приказал в ярости убить всех детей в возрасте до 2 лет. Согласно данным в Вифлееме и его окрестностях, тогда убили около 14 тысяч мальчиков. Но Мария, Иосиф и Иисус смогли обойти наказание, ведь раньше получили от Ангела известие о необходимости быстро бежать в Египет.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 января

Какие завтра именины: Фома, Викентий, Тимофей, Степан, Григорий, Сергей, Павел, Петр, Николай, Андрей, Алексей, Василий, Данило, Иван, Константин, Федор, Анна.

Талисманом людей, рожденных 11 января, является гелиотроп. Весьма известен, хотя и недорогой камень, который используется в создании украшений. Название с греческого языка переводится как "возвращающийся за солнцем". Интересный факт: по одной древней легенде, гелиотроп может управлять погодой и движением светил на небе. А в христианских писаниях этот камень упоминается как свидетель распятия Христа на Голгофе.

11 января родился первый премьер-министр Канады, Джон Макдональд / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

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1757 год – первый американский государственный казначей Александр Гамильтон;

1815 год – первый премьер-министр Канады Джон Макдональд;

1875 год – композитор, дирижер, педагог Рейнгольд Глиер;

1906 год – швейцарский химик Альберт Хофманн;

1906 год – украинский греко-католический священник, друг Андрея Шептицкого, Иосиф Кладочный;

1916 год – французский киноактер, Бернал Блие;

1946 год – американская певица, лауреат премии Грэмми, Найоми Джадд;

1957 год – английский футболист и футбольный тренер, Брайан Робсон;

1972 год – американская киноактриса, Аманда Пит;

1993 год – американская актриса, Флора Кросс.

Что запрещено делать в этот день

11 января запрещалось выпускать детей из дома. Наши предки в этот день старались особо бережно относиться к младшим членам семьи, так как считали, что на них охотится нечистая сила.

Нельзя ходить в лес или вообще выходить из дома без необходимости.

11 января не брались за важные дела, потому что ничего хорошего не получится.

Народные приметы и традиции на 11 января

11 января конь спит стоя, то скоро начнутся морозы, а если ложится на землю, будет оттепель / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если теплая погода, то весна будет ранней и теплой;

если 11 января разжечь костер во дворе у дома, то с дровами сгорят ваши печали и огорчения;

если в этот день началась метель, июль будет пасмурным;

если конь спит стоя, то скоро начнутся морозы, а если ложится на землю, будет оттепель;

столбом идет дым, ждите холодов, стелется – пойдет дождь или снег;

если снег падает крупными хлопьями, то будет потепление;

дует северный ветер и небо безоблачно – наступят холода;

низко плывут облака – в холодную погоду;

шумит лес – придет тепло.

Наши предки 11 января любили проводить дома, лежа на печи или лежанке и рассказывая своим детям сказки. А молодежь собиралась на вечерницы, где пели, танцевали и веселились. В народе день, когда в Вифлееме были убиты невинные младенцы, называли "Страшным днем", "Мучениками" или "Страшным вечером".

Погода на завтра, 11 января

Завтра, 11 января, в Киеве в течение дня небо будет затянуто облаками, к вечеру возможен мелкий снег. Во Львове без существенных осадков. В Одессе солнце будет редко появляться из-за облаков, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве 11 января -4 днем ​​и -6 ночью. Во Львове -3 днем ​​и -4 ночью. В Одессе -1 день и -3 ночью. А в Харькове -2 днем ​​и до -7 ночью.

Памятные даты

11 января 2021 года фаны фильма "Один дома" вырезают сцену с Дональдом Трампом / YouTube

В этот день год назад в аннексированном Крыму пересыхает Аянское водохранилище, а фаны фильма "Один дома" вырезают сцену с Дональдом Трампом.

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 января: