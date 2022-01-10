Какой завтра, 11 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

11 января 2022 – вторник. Верующие чтят память Вифлеемских младенцев, убитых царем Иродом в год рождения Христа. В этот день 1922 14-летнему канадцу Леонарду Томпсону сделали первую в мире инъекцию инсулина, а в 1993 году компания Apple демонстрирует модель своего портативного компьютера Newton.
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Какой завтра праздник в Украине и мире
11 января празднуют Международный день "Спасибо". Сегодня большинство людей так часто спешат, что даже не остается времени для таких простых и приятных вещей, как поблагодарить всех тех, кто делает нашу жизнь счастливее и проще. Некоторые люди говорят "спасибо" не по зову души, а по своему служебному долгу.
Доподлинно неизвестно, кто ввел этот замечательный праздник. Есть две версии: оно было учреждено ООН или ЮНЕСКО. А еще есть интересная история, что Международный день "Спасибо" создала неизвестная фирма, которая производила поздравительные открытки, чтобы улучшить свои доходы. Не зафиксирован и дата первого празднования. Но известно, что произошло в начале 2000 года.
Также 11 января празднуют Всемирный день скетчноутинга. В этот день сообщество художников, создающих скетчи, собирается для того, чтобы обменяться опытом и рассказать о своих достижениях. Скетчноутинг – это форма заметок, с помощью которой людям легче запомнить информацию, высказать свои идеи. Праздник ввели творческие люди Мауро Тозелли и Майк Роде, владельцы компании Sketchnote Army. Этот праздник был создан, чтобы продемонстрировать свои скетчи по всему миру. Впервые он был проведен в 2016 году.
11 января еще празднуют День тайного приятеля. Это человек, который слушает ваши секреты и надежно хранит их. Историю создания праздника никто не знает, но этот день – отличная возможность поддержать друг друга, подчеркнуть свои чувства к другому человеку.
А еще 11 января – Международный день равенства на работе. Главной целью этого праздника является поощрение разнообразия рабочих мест, борьба с дискриминацией по признаку пола, возраста, религии или расы, до сих пор существующей в мире. Этот день впервые отпраздновали в 2017 году в Лондоне в Leadenhall Building.
Какой завтра праздник еще в мире:
- День "Узнай свое имя на азбуке Морзе";
- День Республики Албания;
- День дружеских секретов;
- День защиты детей в Тунисе;
- День немецких яблок.
Какой завтра, 11 января, церковный праздник
11 января в церковном календаре – день памяти Вифлеемских младенцев. Несмотря на то, что младенцы в силу своего возраста не осознавали события тех времен и даже не знали Иисуса Христа, церковь считает их мучениками.
История о младенцах, убитых в Вифлееме, известна нам из Евангелия от Матфея. Здесь рассказывается о восточных волхвах, увидевших на небе яркую звезду и понявших, что родился новый "Царь" в Иудее. Они отправились в Иерусалим и попросили царя Ирода показать им путь к новому правителю, считая, что младенец является наследником Ирода. Царь испугался конкуренции и приказал в ярости убить всех детей в возрасте до 2 лет. Согласно данным в Вифлееме и его окрестностях, тогда убили около 14 тысяч мальчиков. Но Мария, Иосиф и Иисус смогли обойти наказание, ведь раньше получили от Ангела известие о необходимости быстро бежать в Египет.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 января
Какие завтра именины: Фома, Викентий, Тимофей, Степан, Григорий, Сергей, Павел, Петр, Николай, Андрей, Алексей, Василий, Данило, Иван, Константин, Федор, Анна.
Талисманом людей, рожденных 11 января, является гелиотроп. Весьма известен, хотя и недорогой камень, который используется в создании украшений. Название с греческого языка переводится как "возвращающийся за солнцем". Интересный факт: по одной древней легенде, гелиотроп может управлять погодой и движением светил на небе. А в христианских писаниях этот камень упоминается как свидетель распятия Христа на Голгофе.
В этот день родились:
- 1757 год – первый американский государственный казначей Александр Гамильтон;
- 1815 год – первый премьер-министр Канады Джон Макдональд;
- 1875 год – композитор, дирижер, педагог Рейнгольд Глиер;
- 1906 год – швейцарский химик Альберт Хофманн;
- 1906 год – украинский греко-католический священник, друг Андрея Шептицкого, Иосиф Кладочный;
- 1916 год – французский киноактер, Бернал Блие;
- 1946 год – американская певица, лауреат премии Грэмми, Найоми Джадд;
- 1957 год – английский футболист и футбольный тренер, Брайан Робсон;
- 1972 год – американская киноактриса, Аманда Пит;
- 1993 год – американская актриса, Флора Кросс.
Что запрещено делать в этот день
- 11 января запрещалось выпускать детей из дома. Наши предки в этот день старались особо бережно относиться к младшим членам семьи, так как считали, что на них охотится нечистая сила.
- Нельзя ходить в лес или вообще выходить из дома без необходимости.
- 11 января не брались за важные дела, потому что ничего хорошего не получится.
Народные приметы и традиции на 11 января
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: если теплая погода, то весна будет ранней и теплой;
- если 11 января разжечь костер во дворе у дома, то с дровами сгорят ваши печали и огорчения;
- если в этот день началась метель, июль будет пасмурным;
- если конь спит стоя, то скоро начнутся морозы, а если ложится на землю, будет оттепель;
- столбом идет дым, ждите холодов, стелется – пойдет дождь или снег;
- если снег падает крупными хлопьями, то будет потепление;
- дует северный ветер и небо безоблачно – наступят холода;
- низко плывут облака – в холодную погоду;
- шумит лес – придет тепло.
Наши предки 11 января любили проводить дома, лежа на печи или лежанке и рассказывая своим детям сказки. А молодежь собиралась на вечерницы, где пели, танцевали и веселились. В народе день, когда в Вифлееме были убиты невинные младенцы, называли "Страшным днем", "Мучениками" или "Страшным вечером".
Погода на завтра, 11 января
Завтра, 11 января, в Киеве в течение дня небо будет затянуто облаками, к вечеру возможен мелкий снег. Во Львове без существенных осадков. В Одессе солнце будет редко появляться из-за облаков, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве 11 января -4 днем и -6 ночью. Во Львове -3 днем и -4 ночью. В Одессе -1 день и -3 ночью. А в Харькове -2 днем и до -7 ночью.
Памятные даты
В этот день год назад в аннексированном Крыму пересыхает Аянское водохранилище, а фаны фильма "Один дома" вырезают сцену с Дональдом Трампом.
Календарь важных событий в Украине и мире за 11 января:
- 1569 год – первая упомянутая в истории лотерея в Англии происходит в здании Собора Св. Павла;
- 1775 год – впервые в США еврея Фрэнсис Сальвадор избирают на государственный пост;
- 1787 год – Уильям Гершель открывает существование спутников планеты Уран;
- 1803 год – Монро и Ливингстон отправляются в морское путешествие из США в Париж, чтобы купить Новый Орлеан, в результате чего США покупают целый штат Луизиана;
- 1864 год – в Лондоне открывается вокзал Чаринг Кросс;
- 1909 год – из Нью-Йорка в Филадельфию отправляются участницы первой женской автогонки;
- 1922 год – 14-летний канадец Леонард Томпсон становится первым в мире человеком, вылеченным от диабета с помощью инъекции инсулина;
- 1935 год – американская женщина-авиатор Амелия Эрхарт проводит одинарный перелет через Тихий океан;
- 1962 год – более 3000 человек погибают в Перу во время смещения;
- 1963 год – в Лос-Анджелесе открывается первая дискотека, которая называлась Whisky-A-Go-Go;
- 1973 год – в Вашингтоне начинается дело вотергейтского вора;
- 1974 год – в Кейптауне у Сью Розенковиц рождается шестеро близнецов, к счастью впервые все рожденные одновременно дети выжили;
- 2003 год – губернатор штата Иллинойс помиловал 150 осужденных на смерть.