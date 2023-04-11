Какой завтра, 12 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 12 апреля, День скаута в Украине и день работников ракетно-космической отрасли в Украине. Верующие чтят память Иоанна Листвичника. До Нового года осталось 263 дня.

12 апреля 2023 — среда. 412-й день войны в Украине.

Какой завтра, 12 апреля, церковный праздник

12 апреля в церковном календаре – день памяти Иоанна Листвичника. Он был христианским богословом, игуменом Синайского монастыря и византийским философом. Именно Иоанн написал известное богословское произведение под названием "Лествица". За это получил свое прозвище.

Иоанн принял монашеский постриг, когда ему было 20 лет. Решил жить уединенной жизнью, поэтому более 40 лет провел в пустыне Тола. Когда ему было 65 лет, избрали его игуменом Синайской обители, которой он руководил в течение четырех лет.

Согласно церковным преданиям, умер святой в возрасте 70 лет около 649 года. Местонахождение его мощей до сих пор неизвестно.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит злиться на кого и ссориться.

Лучше не работать физически и не заниматься домашними делами.

Если вы увидели сновидения в ночь на 12 апреля, его нельзя никому рассказывать.

Не давайте деньги взаймы и не занимайте сами.

Народные приметы и традиции на 12 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: зацвела черешня, значит, уже можно сеять свеклу и кукурузу;

уже из ульев начали вылетать пчелы – пришла весна и она будет теплой;

на берегу распустились листья, а на ольхе еще нет — летом будет мало дождей;

коровы и быки задирают головы до солнца – будет дождь;

цветут одуванчики — лето будет коротким;

много дождей – летом будет много грибов;

высоко летят гуси – весной и летом будет много дождей.

12 апреля уже из ульев начали вылетать пчелы – пришла весна и она будет теплой / Фото: Pexels

12 апреля чтили память святого Иоанна, хозяйки традиционно выпекали обрядовое печенье, которое имело форму стремянок. Их раздавали членам семьи, ведь верили, если его съесть, то весь год будешь здоров. Также наши предки пытались в этот день угодить домовому, оставляли ему кашу и лепешки. Верили, если он отведает лакомство, то станет добрее. Это было нужно, чтобы домовой присматривал за скотом и членами семьи.

Погода на 12 апреля

Завтра, 12 апреля, в Киеве пасмурно, но осадков не предполагается. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове пасмурно, возможен небольшой дождь. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +13 днем и +4 ночью. Во Львове +14 днем и +5 ночью. В Харькове +13 днем и +4 ночью. В Одессе +12 днем и +6 ночью.

Памятные даты 12 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 апреля:

467 год — Антемий становится императором Западной Римской империи;

1204 год — Константинополь захватывают участники Четвертого Крестового Похода;

1557 год — основывают город Куэнка, Эквадор;

1606 год — утверждают объединенный англо-шотландский флаг "Юнион Джек", после включения в него элементов флага Ирландии стал флагом Соединенного Королевства;

1633 год — римская инквизиция начинает формальное следствие по работам Галилео Галилея;

1709 год — шведские войска Карла XII подходят к стенам Полтавы;

1776 год — Американская революция: Галифакская Резолюция, ратифицированная Провинциальным Конгрессом Северной Каролины, дает разрешение делегатам из Северной Каролины во Втором Континентальном Конгрессе проголосовать за независимость от Великобритании;

1820 год — Александр Ипсиланти был объявлен лидером Филики Этерия, тайной организации, целью которой было свержение османского правления над Грецией;

1857 год — Гюстав Флобер публикует роман "Госпожа Бовари";

1861 год — Американская гражданская война: бомбежкой форта Самтер войсками Конфедерации начинается гражданская война в США, которая завершилась через 4 года победой Севера и унесла жизни 620 тысяч американцев;

1864 год — Американская гражданская война: разная в Форт Пиллоу;

1877 год — Великобритания впервые аннексирует Трансвааль;

1897 год — в городе Теребовля справляют первую украинскую католическую Службу Божью для украинских эмигрантов;

1903 год — в Великобритании начинает действовать городская служба омнибусов;

1908 год — украинский студент Мирослав Сичинский в знак протеста против шовинизма польских чиновников убивает наместника Галиции графа Анджея Потоцкого;

1911 год — француз Пьер Приер совершит первый беспосадочный перелет из Лондона в Париж на моноплане "Блерио";

1912 год — во Львове украинские скауты-пластуны впервые приносят Пластовую Присягу, образуют молодежную скаутскую организацию "Пласт";

1917 год — Первая мировая война: Победа канадских войск в битве при Виме;

1927 год — Чан Кайши предписывает казнить членов Коммунистической Партии Китая в Шанхае, завершая Первый Объединенный Фронт;

1934 год — на верхушке горы Вашингтон, США подтверждают сильнейший порыв ветра на поверхности Земли (372 километра в час);

1934 год — начинается Авто-Лайт забастовка в США;

1935 год — первый полет британского военного самолета Бристоль Бленгэм;

1934 год — в Нью-Йорке опубликовали роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Ночь мягкая";

1937 год — сэр Фрэнк Уиттл испытывает первый воздушно-реактивный двигатель в Рагби, Великобритания;

1945 год — вице-президент Гарри Трумэн приносит присягу президента и становится 33-м лидером Соединенных Штатов Америки;

1955 год — вакцина от полиомиелита, разработанная доктором Джонасом Солком, объявлена безопасной и эффективной;

1970 год — на сцене Национальной оперы Украины дает свой первый концерт Оркестр Народных Инструментов Украины;

1980 год — Семуэль Доу берет на себя власть над Либерией после переворота, прервав более 130 лет демократического преемственности президентов;

1980 год — одноногий канадец больной раком Терри Фокс начинает свой Марафон Надежды в Сент-Джонсе, Ньюфаундленд;

1981 год — с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) осуществляют запуск первого в мире пилотируемого воздушно-космического аппарата многоразового использования "Колумбия";

1990 год — экспонат Джима Гери "Динозавры 20 века" открывается в Национальном Музее Естественной истории в Смитсонском институте, Вашингтон, США;

1992 год — в Марн-ла-Валле под Парижем открывается Евродиснейленд;

1995 год — белорусские депутаты, голодавшие против смены национальной символики, жестоко избиты милицией и военными;

1998 год — происходит землетрясение в Словении в мощности 5,6 балла по Шкале Рихтера у города Бовец;

1999 год — президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон обвинен в неуважительном отношении к суду после "умышленных ложных показаний" во время общественного рассмотрения дела о сексуальных притязаниях;

2002 год — Педро Кармона объявляет себя временным президентом Венесуэлы во время неудачного военного переворота в Венесуэле против режима Уго Чавеса;

2009 год — Военно-морские силы США освобождают из плена корсаров капитана Ричарда Филлипса, убивая троих и захватывая четвертого пирата;

2014 год — захват городского управления МВД в городе Славянск российским диверсионным отрядом под руководством Игоря "Стрелкова" Гиркина.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 апреля

Какие завтра именины: Зосим, Софрон, Иван, Захар, Пантелеймон, Савва.

Талисманом человека, рожденного 12 апреля, является малахит. Упоминания об этом камне появились еще во времена Древнего Египта. Тогда малахит связывали с именем богини семьи, плодородия и женской красоты Хатор. С давних пор люди верили, что этот камень способен лечить различные заболевания кожи, а также облегчать дыхание.

В этот день родились:

1773 год – украинский мореплаватель, географ, океанограф Лисянский Юрий Федорович;

1879 год – украинский общественно-политический деятель, Президент УНР в экзилии Андрей Ливицкий;

1899 год – украинский живописец, график, художественный критик, педагог Василий Седляр;

1928 год – украинский архитектор, график, педагог Юрий Химич;

1930 год – украинский философ, академик НАН Украины Мирослав Попович;

1966 год – украинский тележурналист Игорь Слисаренко.

Какой завтра день в Украине и мире

12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины. / Фото: Pexels

12 апреля в Украине празднуют День скаута. Этот молодежный праздник был начат 28 марта 2008 года. Скаутинг — движение с целью воспитания молодежи и привлечения ее к самостоятельному развитию личности. Он акцентирует внимание на местном ориентировании, спорте, лагере и т.д. Скаутское движение появилось в 1907 году по инициативе британца Роберта Бейдена-Павелла, создавшего первый лагерь скаутов и позже разработавшего теорию скаутинга. В Украине скаутинг начался в 1911 году, когда открылась Национальная организация "Пласт".

Также 12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины. Событие было начато президентом Леонидом Кучмой 13 марта 1997 года. Главная цель этого праздника — поблагодарить рабочих ракетно-космической отрасли за усердный труд в проведении научных исследований, созданные техники и т.д. Именно украинцам принадлежит идея развития ракетной теории и проведение межпланетных перелетов.

А в мире 12 апреля празднуют Всемирный день авиации и космонавтики и Международный день полета человека в космос. Событие было создано по инициативе ООН.

12 апреля — Международный день беспризорных детей (International Day for Street Children). Событие было начато в 2011 году. Главная ее цель в обращении внимания к проблемам игнорирования прав человека, обеспечению доступа к разным услугам, повышению осведомленности в эксплуатации детского труда и предоставлению возможностей развития беспризорных детей.

Также 12 апреля празднуют Всемирный день хомяков. Этот позитивный праздник был начат в честь даты начала одомашнивания этих милых животных. В 1930 году зоолог Израиль Ахарони отправился в поля на поиски грызунов. Началось все с сирийских хомяков, все еще считающихся наиболее популярными. Интересный факт: с немецкого языка слово "хомяк" переводится как "клад".

А еще 12 апреля — Всемирный день действий в сфере военных расходов. Событие было начато Международным бюро мира совместно с Институтом международных исследований. Главная цель этого дня в увеличении осведомленности общества о количестве денежных расходов на вооруженные силы.