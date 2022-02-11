Какой завтра, 12 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 12 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

12 февраля 2022 – суббота. В этот день в Украине и мире празднуют Международный день науки и гуманизма (День Дарвина), Международный день брачных агентств, Всемирный день кино. А еще День Красной руки. В православном календаре большой праздник – Собор Трех Святителей, Трисвятие или Василиев день.

До Нового года осталось 322 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

12 февраля в Украине и мире празднуют Международный день науки и гуманизма. Этот праздник еще известен как День Дарвина, ведь дату избрали в честь дня рождения известного ученого Чарльза Дарвина (1809), который был основателем теории естественного отбора и теории эволюции. Праздник был введен по инициативе Роберта Стефенса в 1995 году.

Главная цель этого события – привлечь человечество к принципам научного мышления, интеллектуальной храбрости, любопытству. Ее посвящают не только идеям самого Чарльза Дарвина. В этот день пытаются распространять науку в целом. Событие стало популярным в учебных и научных заведениях. Здесь устраивают тематические конференции, конкурсы, сипозиумы, вечеринки.

12 февраля празднуют Международный день брачных агентств / Pexels

Также 12 февраля празднуют молодой праздник Международный день брачных агентств. А идея его внедрения принадлежит Украине. Украинское брачное агентство зарегистрировало 1 декабря 2010 года День брачных агентств, который быстро стал популярен во всем мире. Но дату решили изменить на 12 февраля, ведь через несколько дней весь мир отмечает День Влюбленных.

Интересный факт: первое в мире брачное агентство появилось в Лондоне в 1650 году. А ее основателем стал купец Генри Робинсон.

Третья Академия кинематографических искусств и наук в 2020 году решила праздновать во вторую субботу февраля Всемирный день кино. В этом году праздник выпадает на 12 февраля. Главная цель этого дня – показать людям, что фильмы могут вдохновлять.

12 февраля - День Красной руки (или День детей-солдат) / Pexels

12 февраля – День Красной руки (или День детей-солдат). Это событие было начато Организацией Объединенных Наций в 2009 году. В это время вступил в силу протокол об участии несовершеннолетних в военных действиях. Международный день памяти детей-солдат поддерживает более 100 стран мира.

Главная цель события – призвать человечество к действиям, направленным против вербовки несовершеннолетних, а также поддержать тех детей, которые остались без детства из-за войны. К сожалению, даже сегодня некоторые страны мира (в частности, Уганда, Мьянма, Судан) используют детей в военных конфликтах.

Какие завтра праздники еще в мире:

День Линкольна в США;

День бюстгальтера в Японии;

День молодежи в Венесуэле.

Какой завтра, 12 февраля, церковный праздник

12 февраля - день памяти Василия Великого Кесарийского, Григория Богослова Назианзина и Ивана Златоустого (Трисвятия или Собор Трех Святителей) / commons.wikimedia.org

12 февраля в церковном календаре – день памяти Василия Великого Кесарийского, Григория Богослова Назианзина и Ивана Златоустого (Трисвятия или Собор Трех Святителей). Его положили начало еще в IX веке, когда шли горячие дискуссии, который из трех служителей важнее. В ходе этого спора решили, что они все равны, а потому навеки стали служителями Троицы.

Епископ Иоанн по поручению святителей объединил все дни памяти этих святых в единый праздник. Первое упоминание о памяти 12 февраля Собора Трех Святителей датируется 1076 годом. По старому стилю праздник приходился на 30 января.

Трое святителей родились в семьях христиан, поэтому их часто ассоциируют с семейной святостью. Василий Великий был архиепископом Кесарии Каппадокийской, церковным писателем и богословом. Вместе со своим другом Григорием Богословом он был каппадокийским Отцом Церкви. Иоанн Златоуст и Григорий Богослов были архиепископами Константинопольскими, а также богословами.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 февраля

Какие завтра именины: Вольдемар, Владимир, Василий, Иван, Григорий, Максим, Степан, Петр, Федор, Пелагея.

Талисманом человека, рожденного 12 февраля, является сардоникс. Название камня произошло от древнегреческого города Сард, который был столицей Лидийского царства в VII веке до нашей эры. Сардоникс считали драгоценным камнем, а потому его могли позволить себе только богачи. В старой Греции камень был семейным талисманом.

12 февраля родился английский поэт Джон Донн

В этот день родились:

1572 год – английский поэт Джон Донн;

1637 год – голландский физиолог Ян Сваммердам;

1809 год – британский естествоиспытатель Чарльз Дарвин;

1835 год – церковный деятель, литератор-прозаик Анатолий Кралицкий;

1871 год – украинский писатель Лесь Мартович;

1885 год – украинский актер, педагог, режиссер Николай Синельников;

1895 год – украинский живописец Анатолий Петрицкий;

1896 год – испанский скульптор Энрик Монжо;

1901 год – украинский писатель Иван Сенченко;

1904 год – украинский переводчик, педагог, литературовед Юрий Мушак;

1918 год – американский физик-теоретик, один из основателей квантовой электродинамики, Нобелевский лауреат Джулиан Швингер;

1919 год – украинский художник Зеновий Кецало;

1923 год – итальянский кино- и оперный режиссер Франко Дзефирелли;

1932 год – украинский литературовед Василий Яременко;

1935 год – клавишник легендарной группы The Doors Рэй Манзарек;

1939 год – американский киноактер Джо Дон Бейкер;

1950 год – британский рок-гитарист, бывший участник группы "Genesis" Стив Гекетт;

1963 год – итальянский киноактер Клаудио Амендола;

1980 год – американская киноактриса Кристина Риччи.

Что запрещено делать в этот день

12 февраля запрещается шить и прясть.

Не стоит в этот день подковывать лошадей, иначе ноги и руки будут болеть.

12 февраля откажитесь от похода в гости.

Народные приметы и традиции на 12 февраля

В сад 12 февраля пришли зайцы, ждите мороза / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если луна красного цвета, то будет сильный ветер;

ветреная погода 12 февраля на сырой год;

в сад 12 февраля пришли зайцы, ждите мороза;

иней на деревьях до прихода тепла;

северный ветер означает, что будет сильное похолодание;

на снег 12 февраля выходят мыши, будет оттепель;

лошадь ложится на землю до снега или тепла;

солнце заходит за облако, значит ждите бурана.

12 февраля было принято посещать храм, молиться трем святителям. А наши предки в этот день задумывались, правильно ли они воспитывают детей, ведь это – день семейной святости. После посещения церкви вся семья обязательно собиралась вместе, садилась за стол и читала молитву на взаимопонимание и примирение враждующих. На столе должно было стоять три зажженных свечи.

Погода на завтра, 12 февраля

Завтра, 12 февраля, в Киеве пасмурное утро сменится безоблачным днем ​​и вечером. Ночью сильный дождь. Во Львове без осадков. В Одессе пасмурно, прояснится только во второй половине дня, осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, утром сильный дождь со снегом.

Температура воздуха в Киеве +3 днем ​​около 0 ночью. Во Львове днем ​​и 0 ночью. В Одессе +7 днем ​​и +2 ночью. В Харькове +2 днем ​​и -1 ночью.

Памятные даты 12 февраля

12 февраля 2021 года на Марсе находят газ / Pexels

В этот день год назад Китай отказывается предоставить ВОЗ данные о первых случаях заражения коронавирусом, а на Марсе находят газ.

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 февраля:

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